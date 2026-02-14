'나홀로 여행' 성지된 묵호, 설 연휴 첫날부터 뜨겁네

"예전엔 조용한 바닷가 마을이었는데, 이제는 줄을 안 서면 먹거리도 먹기가 힘들 정도네요."

설 연휴 첫날인 14일 오후, 강원도 동해시 묵호 해랑전망대 앞에서 만난 최미숙씨(55)의 말이다. 그의 말대로 묵호 일대는 이른 오전부터 명절 분위기를 즐기려는 귀성객과 '나홀로 여행' 혹은 '소규모 여행'을 나선 젊은 층이 뒤섞여 활기찬 북새통을 이루고 있었다.가장 먼저 인파가 몰린 곳은 묵호의 새로운 랜드마크인 도째비골 스카이밸리와 해랑전망대였다. 바다 위로 뻗은 푸른색 전망대 위에는 동해의 푸른 파도를 배경으로 '인증샷'을 남기려는 이들이 긴 줄을 섰다.특히 묵호는 최근 혼자서도 충분히 감성을 즐길 수 있는 '독립 여행'의 성지로 떠오르면서, 배낭 하나를 메고 골목을 누비는 여행자들의 모습이 눈에 띄게 많아졌다. 이날 묵호항 일대의 주차장은 이미 오전 10시를 기해 만차 상태를 기록한 바 있다.언덕 위 논골담길 역시 사람들로 붐볐다. 과거 '장화 없이는 못 산다'던 질퍽했던 언덕길은 이제 아기자기한 벽화와 감성적인 카페들이 가득한 산책로가 되었다. 좁은 골목길을 따라 걷다 보면 마주하는 묵호등대와 '바람의 언덕'은 묵호 시내와 바다를 한눈에 조망할 수 있어 연신 감탄사가 터져 나온다.마을 주민 손호씨(54)는 "명절이라 조용히 쉬려나 했는데, 아침부터 등대 쪽으로 올라가는 사람들이 끊이지 않는다"며 "묵호가 확실히 뜨긴 뜬 모양"이라며 웃어 보였다. 묵호 도심의 소품 숍과 여행책방 잔잔하게, 곰치국·장칼국수 등을 파는 맛집들 앞에도 '대기 줄'이 일찌감치 형성되었다. 최근 SNS를 통해 입소문을 탄 묵호역 인근의 카페들은 빈 자리를 찾기 어려울 정도였다.가족과 함께, 혹은 오롯이 나를 위한 '독립 여행'으로 묵호를 찾은 이들에게 이번 설은 푸른 동해 바다와 함께 시작하는 특별한 기억으로 남고 있었다. 묵호의 뜨거운 열기는 설 연휴 마지막 날까지 계속될 전망이다.