380년 된 홍매화 앞에 줄선 사람들... 출세길도 걸어보세요

'오늘 뭐해? 통도사 홍매화 보러 갈까?'

큰사진보기 ▲홍매화화사한 분홍빛 홍매화가 예쁘게 피었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"역시 통도사야. 좋다!"

"홍매화는 어디에 있지?"

큰사진보기 ▲홍매화저 멀리 영축산과 사찰 건축과 홍매화와 사람들이 어울린 모습이 참 예뻐서 사진에 담았다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"홍매화 한 그루가 이토록 많은 사람들을 불러 모으다니..."

큰사진보기 ▲홍매화사람들의 카메라 안에서 홍매화는 어떤 모습으로 다시 피어날까! ⓒ 이정미 관련사진보기

"이 길은 봄에 또 와야겠어. 여름에 걸어도 좋겠어."

"공양하세요!"

큰사진보기 ▲소원 쪽지와 무풍한솔길새해 소망을 담은 소원 쪽지가 가득하다. ⓒ 이정미 관련사진보기

설 연휴가 시작되는 토요일, 늦게 일어나 게으르게 아침을 보내고 있는데 큰언니의 카톡이 날아들었다. 며칠 전 양산에 사는 언니가 통도사 홍매화 개화 소식을 형제톡에 알렸는데, 큰언니도 홍매화가 보고 싶었던 모양이었다.불편해진 코막힘 증세로 이비인후과에 가볼까 생각중이었건만 홍매화 쪽으로 마음이 확 기울었다. 마음이 동했을 때는 행동을 게시해야 한다. 남편과 나는 서둘러 채비를 마치고 통도사로 향했다.통도사는 내가 애정하는 사찰이다. 30년 전 남편과 연애 시절, 빛바랜 단청 무늬가 말없이 세월을 속삭거리던 관음전 양지바른 주줓돌에 앉아 해바라기하며 시간을 잊었던 일. 원어민 영어 교사들과 함께 60여 명의 스님들이 한 목소리로 합창하는 고요하고 장엄한 새벽 예불에 참례했던 일.장삼을 두른 네 분의 스님이 춤추듯 리듬을 타며 영축산과 통도사의 새벽을 깨우던 법고 소리. 청아한 계곡물이 돌아흐르는 너럭바위에 앉아 고요히 눈감고 물소리에 귀기울이며 명상했던 기억. 여름날 몇 백 년 수령의 푸른 소나무가 우거진 '무풍한솔길'을 맨발로 걸었던 일. 곳곳에 기억이 서려 있다.통도사는 언제 와도 좋은 곳이다. 영축산이 품은 크고 작은 암자 순례도 특별한 여행이 되지만 개인적으로는 새벽 예불에 참례하고 통도사의 아침을 깨우는 법고 예식에 참여하는 템플스테이 체험을 추천한다(여담이지만 나는 불자는 아니다). 그때의 감동은 정말이지 일생 잊을 수 없는 순간으로 남아 있다.통도사는 역사가 깊은 만큼 사찰 건축과 수령이 오래된 나무들이 자아내는 품격이 남다른 곳이다. 고풍스럽고 넉넉하다. 경내로 들어서면 어느새 마음이 덩달아 넉넉해진다.오랜만에 찾은 통도사에는 설 연휴의 시작이라 그런지 사람들의 발길이 끊이길 않았다. 날씨가 한층 포근해진데다 설 분위기에 약간 들뜬 듯 사람들의 표정도 밝고 경쾌해 보였다.홍매화가 필 무렵 통도사를 찾은 것은 처음이다. 무심결에 내뱉은 내 말을 듣고, 옆에 있던 아저씨가 친절하게 홍매화가 있는 곳을 손가락으로 가리켜 주었다. 사찰 옆으로 난 길을 돌아가니 화사한 홍매화 한 그루가 눈길을 사로잡았다.홍매화 주변에는 사람들이 가득했다. 사람들은 저마다 홍매화를 카메라에 담느라 여념이 없었다. 찍고 또 찍고, 보고 또 보고, 한참을 서성거리며 발길을 옮기지 못하고 있었다.출사를 나온 사진 작가들은 발군의 작품 한 장 건질 수 있기를 바라며 연신 카메라 각도를 바꾸어 셔트를 눌러댔다. 나도 그 틈에 끼어들어 셀카도 찍고 요리 조리 홍매화의 모습을 카메라에 담았다.꽃잎을 활짝 펼치고 속눈썹 같은 가늘고 소복한 꽃술을 다소곳하게 드러낸 모습이 참으로 고왔다. 꼭꼭 다문 채 초연한 자세로 자신의 순번을 기다리고 있는 꽃봉오리들도 머지않아 활짝 필 것이다. 홍매화가 만개하여 고목을 가득 덮으면 얼마나 예쁠까! 곱고 여린 듯, 그러나 무엇보다 강인함으로 추운 겨울의 문을 닫고 생동하는 봄을 여는 매화이다.사람들이 각자의 카메라에 담은 홍매화는 어떤 모습일까. 얼마간은 사진 속에 담긴 홍매화를 보며 미소짓고 기뻐하겠지. 조선의 선비들이 매화를 화폭에 옮기며 마음을 다듬고 꽃에게 배웠듯이, 사람들은 카메라에 담고 또 담으며 매화의 순간을 기록하고 다시 시작할 힘을 얻기도 했을 테다.오랜 시간을 머금고 있는, 나뭇결이 단아한 사찰 문살과 참으로 조화롭게 어우러지는 홍매화이다. 380년 고령의 나무에서 이토록 고운 꽃을 피우다니. 나무는 변함없이 그 자리 그대로이며, 꽃은 봄마다 새롭게 피어난다. 얼마나 많은 사람들이 매화를 바라보며 경탄하고 위로받고 희망했을지 숙연해지기도 했다. 홍매화의 절정을 보고 싶다면 서둘러야 할 것 같다. 모든 것은 제때가 있으니까.홍매화를 뒤로 하고 대웅전을 돌아 나와서 계곡을 따라 새롭게 조성된 데크길을 걸었다. 길 이름이 '출세길'이다. 계곡에는 하얀 얼음이 얼어 있었다. 잘게 부서진 낙엽이 가득 쌓인 산 허리에는 크고 작은 겨울 나무가 걷는 이에게 좋은 동행이 되어 주고 있었다. 겨울 나무는 맨몸이다. 줄기도 가지도 선명하다. 나무의 존재를 확연하게 감각할 수 있는 겨울 나무에도 조만간 연둣빛 새순이 돋아날테다.15개 암자를 품고 있는 영축산의 품은 너르다. 길 따라 계곡 따라 나무과 숲과 동행하며 걷는 것은 마냥 좋기만 하다. 다음 일정이 있어 길을 되돌아 나와 다시 통도사 경내로 들어왔다. 점심 시간이 가까워지고 있었다.지나가던 스님께서 공양간을 가리키며 말씀하셨다. 11시 30분부터 공양할 수 있다고 했다. 부처님 오신 날도 아닌데 공양을 받을 수 있다니 놀랍고 반가웠다. 그러고 보니 사람들이 공양간으로 우르르 몰려 오고 있었다. 우리도 줄을 서서 강된장 넣은 비빕밥과 미역국을 받아 맛있게 잘 먹었다. 시간이 어중간하여 점심을 어떻게 할까 고민이었는데, 부처님 은혜로 점심 식사도 때마침 감사하게 받을 수 있었다.경내를 돌아 나오며 2026년 새해 맞이 소원 기원 쪽지들이 빼곡하게 달려있는 구조물을 보았다. 전국 각지에서 통도사를 찾은 사람들의 소원이 파란 하늘 아래 흔들리고 있었다. 건강, 행복, 합격, 사랑, 무탈함 등 소중한 사람들을 생각하며 꼭꼭 눌러 쓴 소원 쪽지를 보니 미소가 피어올랐다. 이 소원 쪽지들은 정월대보름 달맞이 행사에서 태운다고 한다. 한 해의 액운을 불태워 날려 보내고 모두의 삶 곳곳에 좋은 기운들이 깃드는 한 해가 되면 좋겠다.점심을 먹은 후라 소화도 시킬 겸 '무풍한솔길'을 걸었다. 수백 년 수령의 키 큰 소나무들은 말을 잊게 한다. 이 길을 걷는 사람들 모두에게 평화로운 시간이길, '밝고 맑은 환기의 시간'이길 바랐다.까치 까치 설날이다. 소중한 가족과 함께 봄 기운 맴도는 통도사의 넉넉한 품 안에서, 세월을 고스란히 품은 고목이 화사하게 피워낸 홍매화를 감상하며 화목하고 다정한 시간을 보내는 것도 좋을 것 같다.