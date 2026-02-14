연휴 첫날 대체로 흐리고 미세먼지 농도 '나쁨'…안개 주의

AD

(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 설 연휴 첫날인 14일 전국이 대체로 흐리겠다.기상청에 따르면 이날은 전국이 대체로 흐리고, 충남권과 남부지방은 밤부터 차차 맑아지겠다.일부 지역에서는 약한 비가 내리겠다.하층의 약한 기압골 전면에서 온난 이류 구름대가 유입되면서 오전부터 낮 사이 인천, 경기 북부와 강원 북부 내륙에 1㎜ 미만의 비가 내리겠다.남쪽에서 약한 기압골이 통과하는 영향으로 오전부터 저녁 사이 제주도에도 1㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.또한 이날 그 밖의 수도권, 강원 내륙 산지와 충청권, 전남 남해안에, 15일에는 새벽부터 오전 사이 경상권을 제외한 전국 대부분 지역에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.우리나라 남쪽에 고기압이 위치한 가운데 고기압 가장자리에서 습윤한 공기가 유입되면서 중부지방을 중심으로 안개가 낀 곳이 있겠다.특히 오전까지 인천 경기도와 강원 내륙 산지, 충청권에 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가，그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다．기온이 낮은 지역에서는 안개가 얼어 도로에 살얼음이 끼는 곳이 있겠다. 연휴가 시작되면서 차량 이동이 늘어남에 따라 차간 거리를 충분히 유지하는 등 교통안전에 각별히 유의하는 것이 좋다.공항에서도 짙은 안개 때문에 항공기 운항에 차질이 있을 수 있겠다.해상에서도 15일 오전까지 안개가 끼는 곳이 있겠으니 해상과 항공 교통 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.이날 전국의 최고기온은 9∼17도로 예보됐다.15일 최저기온은 -1∼7도, 최고기온은 6∼19도가 될 것으로 예상된다.서풍이 유입되면서 산맥 동쪽을 중심으로 건조해져 현재 강원 산지와 동해안을 중심으로 건조특보가 발효된 상태다.15일까지 강원 동해안 산지와 경북 북동 산지를 중심으로 바람이 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으므로 산불, 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.이날 미세먼지 농도는 수도권·강원 영서는 '매우 나쁨', 강원 영동·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.미세먼지 농도는 15일에도 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·영남권에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.soho@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>