배현진 징계에 국힘 '내홍'…친한계·소장파 "자멸의 정치" 비판

큰사진보기 ▲의총 참석한 배현진-장동혁한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 오른쪽 앞은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 박수윤 기자 = 국민의힘 중앙윤리위가 친한(친한동훈)계 배현진 의원에 대해 '당원권 1년 정지' 중징계를 결정한 것을 놓고 14일에도 친한계는 물론 소장파 등의 비판이 이어졌다.한동훈 전 대표, 김종혁 전 최고위원에 이어 세 번째 이뤄진 친한계 중징계에 대해 장동혁 대표는 '독립기구인 윤리위의 원칙에 따른 결정'이라는 입장을 보이는 가운데 장 대표 측에서는 지방선거를 앞두고 단일대오를 형성하기 위한 기강 잡기라며 윤리위 결정을 두둔, 국민의힘 내 계파 갈등이 커지고 있다.친한계 김종혁 전 최고위원은 이날 페이스북에 "정적 숙청 도구로 전락한 불법 계엄 사령부, 국민의힘 윤민우 윤리위원장의 윤리위는 폭파돼야 한다"고 주장했다.김미애 의원은 페이스북에 올린 글에서 자신은 친한계가 아니라고 말한 뒤 "배 의원 징계 사유가 된 SNS 게시물 논란이 과연 '당원권 정지 1년'이라는 중징계에 해당하는지 의문"이라며 "장동혁 지도부는 갈등을 봉합하기는커녕 사실상 증폭시키고 방치하고 있다"고 말했다.이어 "이제는 자멸의 정치를 멈춰야 한다. 내부 투쟁에 골몰하는 정당에 국민의 신뢰는 오래 머물지 않는다"고 강조했다.당내 소장파 모임인 '대안과 미래'도 입장문에서 "선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 '마이너스 정치'를 하는 것은 스스로 패배의 길을 택하는 자해 행위"라며 "지금 당원에 대해 진행되는 모든 징계 절차를 중단하라"고 촉구했다.더불어민주당 출신의 양향자 최고위원도 이날 페이스북을 통해 자신이 2021년 지역 사무소 직원의 성범죄 의혹으로 민주당에서 제명됐지만, 무혐의로 결론이 나면서 복당 권유를 받았다고 말했다.그러면서 "성급함은 패배를 부르고, 원칙은 결국 시간을 이긴다. 다 때가 있다"고 언급, 배 의원에게 에둘러 연대의 의사를 보낸 것 아니냐는 해석이 일각에서 나왔다.그러나 장동혁 대표는 이날 공개된 한 언론과의 인터뷰에서 "당 대표가 윤리위 결정을 평가하는 것은 바람직하지 않다. 윤리위가 원칙대로 판단한 것으로 생각한다"며 원론적인 답변을 했다.윤석열 정부 대통령실에서 시민사회수석을 지낸 강승규 의원은 YTN에 출연해 "친한계 의원들이 지도부의 큰 원칙 등을 지나치게 비난하는 것에 몰두해 이래서는 질서를 유지하기 쉽지 않겠다는 측면에서 징계가 이뤄진 것으로 본다"며 "지방선거는 단일대오를 형성해야 하는데, 그런 부분에서 지도부가 결심한 게 아닌가 보여진다"고 말했다.배 의원은 전날 이뤄진 징계에 대해 재심을 신청할지 아직 밝히지 않은 상태다.당헌·당규상 징계에 불복할 경우 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 위원회에 재심청구를 할 수 있다. 그는 여러 선택지를 놓고 고심 중인 것으로 알려졌다.한동훈 전 대표는 지난달 14일 윤리위에서 '제명' 처분을 받았을 때 재심청구를 하지 않았다.clap@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>