현자를 존경하면 배운 사람이라 하겠다?

동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 <논어>를 늘 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

공자의 제자 자하(子夏)가 이렇게 말했다. "현현역색(賢賢易色) 하고, 온 힘을 다해 부모를 모시고 온 몸을 바쳐 임금을 섬기며, 친구와의 관계에서 그 언사가 믿음직스럽다면, 비록 남들은 그를 못 배운 사람이라고 해도 나는 반드시 그 자를 배운 사람이라고 하겠다."

AD

논어 제1편에 수록된 다음 구절(1.7)은 공자가 말하는 배움(學)이 무엇인지를 이해하는데 도움이 된다. 맨 앞에 등장하는 '현현역색'에 대해서는 아래에서 설명한다.우선, 이 구절은 배움에 관한 남들의 평가와 자하의 상반되는 평가를 대비시키고 있음을 주목해야 한다. 공자가 말하는 배움이 사람들이 흔히 생각하던 배움과는 사뭇 다르다는 점을 부각시키려는 것이다. 독서나 학문으로 지식과 교양을 쌓을 기회를 가지지 못했더라도 (그래서 남들은 그를 '못 배운 사람'이라고 할지라도), 집 안과 밖에서 올바르고 믿음직하게 처신한다면 나는 반드시 그를 '배운 사람'이라고 하겠다는 자하의 말은 배움으로 도달해야 하는 궁극의 경지가 무엇인지를 보여준다.현현역색(賢賢易色)이라는 네 글자는 "여자를 좋아하는 마음으로 현자(賢者)를 흠모하고"라거나, "현자를 존중한 나머지 자신의 용모도 (훌륭하게) 바꾸고"라거나, "현자를 존경하는 마음이 겉으로 드러나 안색이 바뀌고"라는 식으로 번역되어 왔다.요컨대, 못 배운 사람들은 올바르게 처신하는 것으로는 부족하고 현자를 매우 흠모하고 존경해야 '배운 사람'으로 인정받을 수 있다는 것이 기존 번역이다. 이 번역은 이른바 '못 배운' 사람들에게 현자를 존경하도록 유도할 뿐 아니라, 존경의 정도나 표현 방법까지도 정해 주려는 것이다.속내를 뒤집어 보면, 안색이 바뀔 정도로 현자를 숭배하지 않으면 배운 사람으로 쳐주지 않겠다는 말이 되기도 하는데(비록 올바르게 처신하고 언행이 믿음직해도), 이건 거의 '배운 자들의 횡포'에 다름 없다. 지식 계급의 권위적 태도가 이렇게까지 노골적이고 고압적으로 과시되는 경우도 흔하지는 않을 것이다.기존 번역은 색(色), 역(易), 현(賢) 세 글자가 논어에 사용된 용례와 의미에 비추어 보더라도 설득력이 없다. 논어에서 '色'은 겉모습, 그것도 허울 좋은 겉모습을 지칭하는 부정적인 말로 쓰이는 경우가 많다. 교언영색(色)에 관한 구절 뿐 아니라 다른 여러 구절에서도 그렇다. 그러니 용모나 안색을 좋게 바꾸어 본들 자하가 그것을 높이 평가했을 가능성은 낮다. 훌륭한 겉모습(色)은 오히려 경계의 대상일 뿐이다(1.3, 5.24, 11.20, 12.20, 17.12, 17.17).이 구절에서 '易'은 바꾸다는 뜻이 아니다. 무성하게 자란 풀이나 나무를 베어내고(芟) 말끔히 정리한다(治)는 뜻이다(3.4에서도 易이 이런 뜻으로 사용된다). '色'은 겉모습뿐 아니라, 감각적 자극과 유혹을 뜻하는 말이기도 하다(9.17, 15.12, 16.7에서도 色은 자극과 유혹을 뜻한다). 따라서 "易色"은 무성하게 자라나 시야와 앞길을 가로막는 잡초와 덤불을 자르고 쳐내듯이 일체의 감각적 자극과 유혹을 물리치고, 외모나 안색 따위에 현혹되지 않는다는 뜻이다.'賢'에는 대체로 두 가지 뜻이 있다. 잘 알려진 익숙한 뜻은 학식과 재주가 많고 뛰어나다는 것이다. 또 다른 뜻은 이기다, 극복하다, 더 낫다는 것이다. '더 낫다'는 뜻으로 賢이 사용된 사례는 논어에서도 쉽게 찾을 수 있다(11.15, 17.22, 19.23, 19.25).학식과 재주가 뛰어난 것이 '賢'이고, 그것보다 더 나은 것(賢於賢)이 '賢賢'이다. 賢賢은 학식과 재주를 떠받들고 숭배하라는 말이 아니라, 학식과 재주를 넘어서고 극복하라는 말이다. 자신의 재능을 대단히 여기며 오만하게 굴지 말고 그걸 진심으로 대수롭지 않게 여기고 겸손해지라는 뜻이기도 하고, 남의 학식과 재능·재주에 압도되거나 주눅들지 말라는 뜻이기도 하다. 상대방이 학식이 많다고 그 권위에 굴복하여 복종과 숭배로 일관하거나 상대방의 재능이 자기만 못하다고 얕잡아 볼 것이 아니라, 학식과 재능을 넘어서서 그 사람의 진정한 값어치를 올바로 평가하라는 뜻이다.존현(尊賢)과 현현(賢賢)은 엄연히 다르다. 뜻도 다르고 사용되는 맥락도 다르다. 존현은 뛰어난 자를 높이 평가하여 관직에 추천하거나 기용한다는 뜻이다. 이것은 인재를 기용하거나 추천하는 입장에 있는 자에게 요구되는 덕목이다.논어에서는 군자(君子)의 덕목으로 존현이 거론되고(19.3), 맹자는 선비(士)와 왕공(王公)의 미덕으로 존현을 거론한다. 그러나 자하의 말은 군자, 선비, 왕공을 염두에 둔 것이 아니다. 자하가 한 말은 존현이 아니라 현현이며, 그 말이 사용된 맥락도 완전히 다르다. 현현(賢賢)은 학식과 재주에 현혹되거나 과장된 권위를 부여하지 말라는 뜻이다.학식과 재주를 넘어서고, 물질적 욕심과 감각적 욕망을 물리치는 것, 즉, 현현역색(賢賢易色)을 배움의 궁극 경지로 제시하는 자하의 말(1.7)과 배우기를 좋아하는 자는 "배불리 먹으려 하지 않고 편안히 지내려 하지 않는다"고 한 공자의 설명(1.14)은 일맥상통한다. 자하가 이해하는 '배움'은 학식과 재능에 휘둘리지 않고, 유혹을 물리침으로써 부모, 상사, 친구와의 관계에서 올바르게 처신하라는 것이지, 학식과 재능을 가진 자를 흠모하고 안색이 바뀔 정도로 굴종하고 숭배하라는 것이 아니다."미덕을 미인만큼 좋아하는 사람을 난 아직 못 봤어(吾未見好德如好色者也)"라는 공자의 말도 논어에 있다(9.17, 15.12). 자하의 賢賢易色이 공자의 이 말과 비슷하다고 여기는 해석자들도 물론 많다. 그런 분들은 賢賢易色이 '미인을 좋아하듯 현인을 좋아하라'는 뜻이라고 설명해 왔다. 하지만, 이것은 德과 賢의 중요한 차이를 무시하는 것이다.미덕(德)은 궁극의 가치이며, 그것을 뛰어 넘는 가치는 존재할 수 없다. 공자가 한 말은 감각적 욕망이나 욕심에 매몰된 상태(好色)를 극복하고, 궁극의 가치인 미덕을 추구(好德)하도록 권하는 내용이다. 자하가 한 말도 욕망이나 욕심을 물리치라(易色)는 것이므로 이 점에서는 일치한다.그러나 미덕(德)과는 달리 현(賢)은 궁극의 가치가 아니다. 재능, 재주, 학식이 많은 것이 현(賢)이고 이것은 물론 훌륭하고, 유용하고, 우수한 것이긴 하다. 하지만, 이것을 넘어서고 극복하는 것(賢賢)이야말로 궁극의 미덕이다. 재주나 학식이 많고 똑똑한 현자들이 자기 스스로를 존경과 흠모의 궁극적 대상으로 치켜세우는 해석에 골몰하는 행태는 어느 모로 보나 미덕(德)이라고 하기는 어렵다. 학식과 재주를 넘어서고(賢賢), 욕망과 욕심을 물리치는(易色) 것이야말로 미덕을 추구하는(好德) 경지라고 볼 수 있다.賢이 궁극의 가치가 아니라는 점을 이해하고 나면, 賢賢은 "현자를 현자로 여기고"라고 번역할 수도 있다. 학식과 재주가 뛰어나다는 사실을 사실 그대로 받아들이고, 그 이상도 이하도 아님을 정확히 인식하라는 뜻이 될 것이다. 현자를 숭배하라는 말이 아니다. 우수한 인재는 우수한 인재일 뿐이다. 자기 재능이나 학식으로 남들보다 잘 할 수 있는 분야가 있으면 그 분야에서, 필요한 동안 그 능력을 발휘하면 그 뿐이다.우수한 인재라고 해서 무슨 양보할 수 없는 윤리적 우위에 있거나 사람들의 흠모와 경배를 받는 특권과 권위를 누려야 하는 것은 아니다. 학식과 재능이 우수해 본들, 윤리적 결기나 강단이 없다면 존경은 커녕 비난을 받아 마땅하다. 탁월한 성적으로 남보다 출중하게 앞선 자들이 비열한 행위를 일삼는 사례는 불행히도 흔하다. 권위는 일탈을 조장한다.색(色)은 육체적 욕망이나 물질적 욕구 뿐 아니라, 권위와 평판에 대한 갈망을 모두 포함한다. 이것을 잡초 쳐내듯 쳐내라는 자하의 가르침은 그동안 정반대로 왜곡되어 왔다. 잘못된 번역에 기대어 이 구절은 독서와 학문으로 학식을 많이 쌓은 '현자'들이 가지는 인정 욕구과 군림 욕망을 더욱 부추기는 구절로 맹위를 떨쳐왔다. "남이 몰라주더라도 개의치 말라"는 공자의 가르침(1.1)과는 정반대로, 자기도 현자가 되어 존경을 받고 남이 알아주고 흠모하는 대상이 되어 권위를 누리고 싶어하는 갈망이 고스란히 반영된 기존 번역은 옳지 않다.공자의 제자 자하는 그런 태도를 극복하라는 말을 남긴 사람이지, 그런 태도를 부추긴 자가 아니다. 현자를 존경하면 배운 사람으로 인정해 주겠다는 식의 번역은 잘못된 번역이 원전의 의미를 어떻게 왜곡해 왔는지, 왜곡된 번역이 누구의 이익으로 악용되어 왔는지를 보여주는 대표적 사례라고 생각한다. 현현역색은 이른바 현자라는 사람들의 실체를 정확히 파악하라는 말이지, 그들을 숭배하고 존경하라는 뜻이 아니다.