이 대통령 '정영학 녹취' 조작 의혹 재언급... "황당한 증거조작"

▲이재명 대통령이 12일 강훈식 비서실장, 홍익표 정무수석, 이규연 홍보소통수석 등 참모진과 청와대 출입 기자 몇명과 함께 청와대 인근에서 점심 식사를 하고 경복궁 내를 산책하며 시민들과 함께 소통했다. 2026.2.12 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기