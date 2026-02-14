박정현 부여군수 "오월의 정신으로 충청의 새로운 100년 열 것"

큰사진보기 ▲충남·대전 통합특별시장 출마를 선언한 박정현 부여군수가 지난 13일 첫 공식 행보로 광주를 찾아 민주주의 정신 계승 의지를 다졌다. ⓒ 박정현 부여군수 관련사진보기

충남·대전 통합특별시장 출마를 선언한 박정현 부여군수가 첫 공식 행보로 광주를 찾아 민주주의 정신 계승 의지를 다졌다.박 군수는 출마 선언 이튿날인 13일 오전, 광주 국립5·18민주묘지를 방문해 영령들의 넋을 기리고 참배했다. 이번 행보는 충남·대전 행정통합이라는 거대 과제를 추진하기에 앞서, 그 뿌리가 민주주의 가치와 지방분권에 있음을 분명히 하기 위한 것으로 풀이된다.이날 박 군수는 방명록에 "오월의 정신을 이어, 더 단단한 민주주의와 균형 있는 대한민국을 만들겠습니다"라고 적으며 통합시장 후보로서의 포부를 밝혔다.이어지는 메시지에서 박 군수는 행정통합의 철학을 강조했다. 그는 "행정통합은 단순히 행정구역을 합치는 물리적 결합이 아니다"라며 "시민의 삶을 지키고 지역의 존엄을 세우는 '민주적 결단'이어야 한다"고 역설했다.특히 박 군수는 "5·18이 증명한 시민 주권의 힘을 바탕으로 충청의 새로운 100년을 설계하겠다"라며, "국가 균형발전과 지방자치 강화는 민주주의의 또 다른 이름인 만큼, 중앙집중 구조를 탈피해 지역이 주도하는 대한민국을 만드는 과정에 앞장서겠다"고 강조했다.앞서 박 군수는 12일 출마 선언을 통해 '대한민국 새로운 심장, K-충남대전통합'이라는 비전을 발표한 바 있다. 그는 핵심 과제로 ▲실질적인 권한 이양 ▲재정 분권 실현 ▲도시와 농어촌이 상생하는 모델 구축 등을 제시하며 정책 행보를 예고했다.박 군수 측 관계자는 "이번 참배는 통합특별시장으로서 갖춰야 할 시대정신을 되새기는 자리였다"라며 "앞으로 통합특별시의 구체적인 비전과 실천 방안을 담은 정책 행보를 본격적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.