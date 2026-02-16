간송 전형필이 6.25 전쟁 때도 품에서 놓지 않은 수집품

AD

큰사진보기 ▲혜원 신윤복의 주사거배. ⓒ 김병모 관련사진보기

문화보국(文化保國)이란 말이 있다. 문화로 나라를 지켜 보답한다는 뜻이다. 일찍이 김구 선생은 <나의 소원>에서 문화가 우리를 행복하게 해준다고 설파하면서 문화보국을 강조하였다. 산전수전 겪은 독립운동가, 김구 선생이 일제로부터 잃어버린 나라를 겨우 되찾아 먹고 살기조차 고단한 현실에서 문화보국을 강조한 이유는 무엇일까.혹자에 따르면 엄혹한 국제사회에서 도덕적 정당성과 명분을 갖춘 권위가 국력의 핵심임을 간파한 김구의 전략적 선택이었다. 게다가 문화가 남에게 행복을 가져다주는 힘이라고도 말한다. 그렇다면 문화보국을 실천한 사람은 누구일까.12일 아침 일찍, 필자는 그를 찾아 대구간송미술관으로 향했다. 지난주까지만 해도 혹한의 날씨가 거리의 사람들을 괴롭히더니, 어느덧 창밖의 들판은 포근하다. 변덕스러운 날씨, 알다가도 모르겠다. 자연의 섭리를 누가 탓하랴. 평일이라 고속도로도 한산하다. 대구간송미술관 근처에 이르자 대구미술관도 보인다.간송미술관에 들어서자 평일에도 불구하고 관람하는 사람들이 제법 눈에 띈다. 강당에서 자원봉사 한 분이 관람객을 대상으로 관람의 방향을 알려준다. 처음으로 미술관을 찾은 사람들에겐 많은 도움이 될 것 같다.전시실로 바로 들어가 진본만으로 가득한 작품들을 관람하고 싶은 마음이 굴뚝같지만, 잠시 숨을 고르고 '간송의 방'으로 먼저 향한다. 간송 전형필이 막대한 전 재산을 모두 쏟아부으면서 우리 유물을 되찾고자 헌신했던 이유가 무엇인가. 한국의 미를 지켜낸 대 수장가답게 간송의 삶과 일대기, 우리 문화재 수집 이야기로 꾸며졌다.간송 전형필(1906~1962)은 대한제국 시대에 태어나 일제강점기와 한국전쟁을 겪은 인물이다. 그는 우리나라 최초 사립박물관 보화각(1938년)을 설립한 수장가로 회화·서예·전적·도자기 등 방대한 우리 문화유산을 수집한다. 조상으로부터 물려받은 재력을 바탕으로 문화로 나라에 보답해야 한다는 스승 위창 오세창 선생(1864~1953)의 문화보국(文化保國) 정신을 받들어 평생 실천한 인물로 알려진다.간송 전형필은 스승 오세창의 <근역서화징(槿域書畫徵,1917>을 읽고 난 후, 겸재 정선의 <인곡유거도(仁谷幽居圖)>를 첫 구매를 한다. 그 그림은 자연 속에 은거하는 삶의 정취를 담은 그림으로 버드나무 아래 넝쿨이 마당에 가득하고, 문이 열린 방안에는 선비가 책을 읽고 있는 모습이다.스승 오세창은 간송이 첫 구매 작품으로 <인곡유거도>를 선택한 이유가 궁금했다. "겸재 정선이 동국(조선)의 진경산수를 가장 잘 그렸다"라는 표암 강세황의 평을 보고, 간송은 우리 문화의 자긍심을 느꼈다고 한다. 우리의 산수(山水)를 그리기 시작한 화가가 바로 겸재 정선임을 깨닫게 된 간송은 주저 없이 <인곡유거도>를 선택했다고 한다.그의 문화보국 실천 과정의 에피소드가 지금도 세간에 회자 되고 있다. 그중 압권은 간송이 우여곡절 끝에 입수한 <훈민정음>이다. 이 책은 국보 제70호로 유네스코 세계 문화유산으로 등록되어 있다. 정식 명칭은 <훈민정음>이지만, 해설서가 붙어 있어 <훈민정음해례본>이라고도 불린다. 일부에서는 간송미술관이 소장하고 있어 <훈민정음해례 간송본>이라고도 한다.간송 전형필은 평소 지인들로부터 <훈민정음>을 찾아야 한다는 소리를 수없이 들었던 터다. 그 무렵 경성제국대학(서울대학) 김태준 교수로부터 책의 소재를 알게 된 간송은 밤잠을 설친다. 그는 상대가 원하는 거래가격보다 10배를 더 주겠다는 통 큰 거래를 제시한다. 간송은 자신이 수장한 수집품 중 <훈민정음>을 최고의 보물로 여겼으며, 6.25 전쟁 피난 시에도 품속에서 한시도 떨어지지 않았다고 한다.<훈민정음>은 조선 세종 28년(1446)에 훈민정음 28자를 세상에 반포할 때, 찍어 낸 판각 원본이다. 이 책은 세종이 훈민정음 창제의 취지를 밝힌 어제 서문(御製序文)과 자음과 모음의 음가와 운용 방법을 설명한 예의(例義), 집현전 학자들이 해설한 훈민정음의 해례(解例)로 구성되어 있다.필자는 유물들이 전시된 제1전시실로 향했다. 전시실엔 서화, 백자와 청자 도자기로 가득하다. 그중 필자의 눈을 사로잡은 것은 혜원 신윤복의 혜원전신첩 중 국보 <주사거배(酒肆擧盃)>와 <노상탁발(路上托鉢)>이다.특히 <주사거배>는 18세 한양의 각기 다른 계층의 술꾼들이 술자리에 모여든 그림이다. 섬세한 인물 묘사와 세련된 채색 감각이 어우러져 조선 후기 생활상을 감각적으로 보여준다. <노상탁발>은 사람들이 오가는 대로에서 승려들이 탁발을 벌이고 있는 모습이다. 길거리에 여인들이 등장하자, 승려들은 목탁을 치며 시선을 끈다. 시줏돈을 꺼내려 치마 속 주머니를 뒤적이는 여인이 보인다. 유독 가던 길을 멈추고 돌아선 선비의 시선이 흥미롭다.필자의 흥미를 끈 또 다른 그림은 현재 심사정(1707~1769)의 <노응탐치(怒鷹耽雉)>이다. 성난 매가 꿩을 노려보는 긴박한 순간을 생동감 있게 포착한 그림이다. 매는 나쁜 기운을 물리친 상징으로 조선 화가들은 새해 안녕을 기원하는 주제로 자주 그렸다고 한다.1전시실 가운데엔 자기가 전시되고 있다. 그중 눈에 띈 것은 13세기 전기 작품으로 조롱박 모양의 주전자, <청자상감포도동자문표형주자>이다. 몸체 전면에 포도덩굴이 달리고 덩굴에 매달린 동자가 천진난만한 표정을 짓고 있다.제2전시실은 특별전시실로 천재 화가 오원 장승업의 <삼인문년(三人問年)>이 단독 공개되고 있다. 이 그림은 19세기 말 세속적이고 기복신앙의 취향을 담아낸 걸작으로 연초에 장수와 복을 기원하는 길상의 의미가 담긴 고사인물화이다. 세 노인이 삼천갑자 동방삭을 옆에 두고 나이를 자랑하는 고사를 바탕으로 한 작품이다. 화려한 색채와 섬세한 인물 묘사가 이채롭다.돌아서려 하는데 관람객들이 지하층 전시실로 향한다. 감응과 흐름으로 재구성된 작품들을 대형 화면을 통해 품어내고 있다.돌아오는 길에, 최근 간송미술관 보화각을 80여 년을 지켜오던 석사자상이 중국으로 돌아간다는 소식이 새삼스럽게 생각난다. 험악한 얼굴로 액운을 막아준다는 청나라 석사자상이 한중 정상회담을 계기로 중국으로 돌아갈 예정이란다. 간송 전형필이 일제강점기 엄혹한 시절에 일제가 약탈한 우리 유물들을 수집하는 과정에서 일본 오사카 경매시장에서 석사자상을 구매했던 것으로 알려진다.간송미술관 관장에 따르면 이번 반환은 언젠가 석사자상이 고향 중국으로 돌아갔으면 좋겠다는 간송 전형필 선생의 말씀을 실천한 것이란다. 세계 문화유산의 제자리 찾기 역시 간송 전형필의 문화 보국을 실천하는 연장선이 아닐까 생각해 본다.