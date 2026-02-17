율곡의 개혁론 '만언봉사'

큰사진보기 ▲율곡 이이 표준 영정율곡은 투철한 역사의식을 가지고 16세기 조선을 살아간 실천적 지성이었다. ⓒ 오죽헌 시립박물관 관련사진보기

지금 나라의 형세는 만간(萬間)의 큰 집이 여러 해 지나도록 손질을 하지 않아 옆으로 기울어지고 위에서 빗물이 새며 대들보와 서까래는 좀이 먹고 썩어가며 단청은 다 벗겨졌는데 임시로 받쳐주고 잡아끌고 하여 구차하게 아침 저녁을 넘기고 있는 것과 같다.(<율곡전서>, 권3, '소태')

지금 걱정되는 것이 일곱 가지가 있으니, 첫째는 상하가 교부의 실(實)이 없는 것이요, 둘째는 신하가 인사(人事)의 실이 없는 것이요, 셋째는 경연에 성공의 실이 없는 것이요, 넷째는 초현(初賢)을 하되 수용의 심이 없는 것이요, 다섯째는 재앙을 만나도 응천(應天)의 실이 없는 것이요, 여섯째는 모든 정책에 구민(救民)의 실이 없는 것이요, 일곱째는 인심에 향선(向善)의 길이 없는 것입니다.





경장이란 나라가 왕성함이 지극해지면 중간이 쇠미해지고 법이 오래되면 폐해가 생겨나는 것이니 안일함에 젖고 고루함에 빠지면 백가지의 제도가 해이해져서 나날이 어긋나게 되어 장차 나라를 다스릴 수 없기 때문에, 이렇게 되면 반드시 현명한 임금과 현철한 신하가 개연히 일어남에 있어서 강유(綱維)를 붙들어 일으키고 혼탁하고 게으른 것을 불러 깨우치며, 구습을 깨끗이 씻어 묵은 폐단을 개혁하여, 선왕의 유지를 잘 이어서 일대(一代)의 규모를 새롭게 하는 것이니, 이렇게 하여야만 공업(功業)이 선열에 빛나고 후손에게 끼쳐질 것입니다.

만약 시의를 알지 못하고 실공(實功)에 힘쓰지 않는다면 비록 재앙을 보고 두려워하는 마음만은 지극하다 하더라도 정치의 효과는 끝내 아득할 것이니 민생을 어찌 보전하며 하늘의 노함을 어찌 감당하겠습니까?

속된 선비는 당시의 논의에 순종하고 중인과 어울려서, 윗사람에게 거슬림이 없고 임금 섬기는 수단에만 익숙하여서, 오직 명하는 대로만 좇으며 잘못이 버릇되어도 잘못을 아무렇지도 않게 여기고 과격함을 일삼지 않사온데, 전하께서는 이런 것을 가까이 하시고 신임하시게 됩니다. 비록 그러하오나, 선비는 '의'를 좋아하고 속된 무리는 '이'를 좋아하오니, '의'를 좋아하면서 전하를 잊어버리는 자가 있을 수 없습니다.



'의'를 좋아하는 자는 하루아침에 화란이 일어나면 앞장서서 전하를 구하고 나라를 위하며, '이'를 좋아하는 자는 제 가정을 위하오니, 나라를 위하는 것과 제 가정을 위하는 것을 분별하기는 어렵지 않습니다. 조정 신하로서 녹록하게 세파에만 따라 건의하는 바가 없고, 전하에게 허물이 있어도 감히 바로잡지 못하는 자는 대개 제 집만을 위하는 자이오니, 그 '이'를 잃을까봐 두려워하는 것입니다. 전하께서 오직 이것을 밝게 분석하시지 못하시면, 참소와 아첨은 그 틈을 잘 타는 것입니다. 그러므로 제 가정만을 위하는 자는 은총과 발탁을 받고, 나라를 위하는 자는 형벌과 죽음을 당하오니, 진실로 슬픈 일입니다.(<만언봉사>)

조선왕조는 왜란과 호란이라는 양대 전란을 겪고도 이씨왕조가 지속되었다. 막상 전란을 일으킨 일본과 참전국인 명나라 왕조가 바뀐 것에 비하면 이례적인 현상이다.조선왕조 역시 창업→수성→경장→쇠퇴 멸망이라는 봉건적 역사관에서 헤어나기 어려웠다. 당시 조선이 처한 상황은 역성혁명을 통해서라도 신체제가 요구되었지만, 현상유지의 수준에 머물렀다. 당시의 국가적 상황을 율곡 이이는 이렇게 분석했다.율곡은 1574년 1월 우부승지가 되어 선조에게 <만언봉사(萬言封事)>를 올렸다. 당시 지진이 일어나고 자연 재이가 심해 선조가 신하들과 재조·초야의 선비들에 이르기까지 널리 의견을 구하는 교지를 내렸다.율곡은 1만2천자가 넘는 장문의 상소문 <만언봉사>를 지어 올렸다. '봉사'란 신하가 임금에게 상주할 때 내용이 누설되지 않기 위해 검은 천으로 싸서 올린대서 유래한다. <만언봉사>의 요지는 다음과 같다.율곡은 전통적인 역사관의 중요한 단계인 '경장' 즉 개혁이 이루어지지 않은 것에 크게 우려하였다. 경장이란 낡은 폐단을 개혁하며 국정을 새롭게 하는 것을 말한다. 율곡의 '성학집요'의 한 대목이다.기득권자들은 쉽게 가진 것을 내려놓지 않는다. 나라의 명운보다 자신의 권익을 앞세우기 때문이다. 국왕 선조는 경장을 서둘르지 않았다. 대들보와 서까래가 썩어가도 무능하고 부패한 관리들의 떠받침에 안주하여 경장의 시의(時宜)를 외면하였다. 다시 율곡의 <만언봉사>의 '시의' 관련 부분이다.율곡은 정치에 있어서 사람을 등용하는 것이 가장 중요하다면서 지식인(선비)의 역할을 강조했다.