<오마이뉴스> 윤성효 기자, 창원기후행동 '기후기자상' 수상

경남 창원 지역에서 기후 위기의 심각성을 알리며 꾸준한 활동을 이어온 창원기후행동이 첫 번째 기후기자상 수상자로 <오마이뉴스> 윤성효 기자를 선정했다.창원기후행동은 지난 6일 오후 2시, 한살림공동체 회의실에서 제6차 정기총회를 열고 윤성효 기자에게 제1회 기후기자상을 수여했다고 밝혔다.윤성효 기자는 창원기후행동 창립 이후, 단체의 활동 상황을 지속적으로 보도하며 시민들에게 기후 위기의 심각성을 알리는 데 앞장선 공로를 인정받았다. 단체 측은 선정 이유에 대해 "윤 기자는 단순한 보도를 넘어, 본인 스스로 기후변화 대응에 지대한 관심을 가진 기후 시민으로서 헌신적인 노력을 기울여왔다"며 회원들의 뜻을 모아 첫 수상자로 선정했다고 설명했다.총회에서는 기후기자상 외에도 기후천사상 시상도 함께 진행되었다. 태양광 발전이 기후 위기 대응의 핵심 대안임을 알리고 직접 발전 사업자로 나서 보급에 힘쓴 정진규씨가 수상의 영예를 안았다. 정씨는 창원기후행동의 활동을 지지하며 물심양면으로 재정적 도움을 아끼지 않은 점을 높이 평가 받았다.한편, 지난 2021년부터 매주 금요일 창원 시내에서 총 187차례에 걸쳐 '금요기후캠페인'을 전개해 온 창원기후행동은 이날 총회를 통해 조직을 재정비하고 2026년도 활동 계획을 확정했다. 임기가 만료된 변기수 전 공동대표와 사임한 최영 공동대표의 뒤를 이어, 공명탁 하나교회 목사와 임종만 전 마창진환경운동연합 공동의장이 신임 공동대표로 선출되었다. 집행위원장에는 최재은 전 마창진환경운동연합 공동의장이 선임되어 실무를 이끌게 된다.창원기후행동은 2026년 주요 사업으로 ▲4월 22일 지구의 날 기후행진 ▲경남지역 중고생 대상 기후글짓기 대회 ▲매주 금요일 기후집회 지속 등을 의결했다. 특히 올해는 지방 선거가 예정된 만큼, '지방선거 후보자 기후정책 협약'을 추진하여 지역 정치권에 기후위기 대응책 마련을 강력히 촉구할 계획이다.