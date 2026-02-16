강북 모텔 '약물 음료' 사건, 약은 언제 위험해지나

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 올바른 의학정보의 전달을 위해 항상 고민하고 있습니다. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 다양한 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲‘벤조디아제핀’은 특정 제품명이 아니라 약물 계열을 뜻합니다. 불안과 불면 치료에 흔히 쓰이는 약물군이며, 알프라졸람·로라제팜·디아제팜 같은 성분이 여기에 포함됩니다. ⓒ pixabay 관련사진보기

"수면제, 위험한 약 아닌가요?"서울 강북구 모텔에서 발생한 '약물 음료' 사건은 현재 수사가 진행 중입니다. 경찰에 따르면 20대 남성들이 음료를 마신 뒤 의식을 잃었고, 이 가운데 2명이 사망했습니다. 피해자 체내에서는 향정신성의약품 성분이 검출됐습니다. 최근 방송 보도에서는 피의자가 "술을 마신 상태에서 약물을 먹으면 위험하다는 사실을 알고 있었다"는 취지로 진술했으며, 일부 피해자에게는 약물 용량을 두 배로 늘렸다는 내용도 전해졌습니다.보도에서 언급된 '벤조디아제핀'은 특정 제품명이 아니라 약물 계열을 뜻합니다. 불안과 불면 치료에 흔히 쓰이는 약물군이며, 알프라졸람·로라제팜·디아제팜 같은 성분이 여기에 포함됩니다. 이 계열 약물은 뇌의 신경 활동을 전반적으로 "가라앉히는" 방향으로 작용합니다. 그래서 불안이 과도하게 올라가 있거나, 긴장이 풀리지 않아 잠들기 어려운 경우에 처방됩니다.일반인들이 여기서 가장 혼란을 느끼는 지점은 "그럼 수면제=위험한 약이냐"는 질문입니다. 그런데 의학적으로는 약 이름 하나로 위험을 판단하지 않습니다. 누가, 어떤 목적으로, 어떤 용량을, 얼마나, 무엇과 함께 사용했는지가 더 중요하기 때문입니다. 같은 약이라도 치료 목적의 낮은 용량과 비의료적 고용량 사용은 전혀 다른 상황이 됩니다.국내에서도 벤조디아제핀계 약물은 실제 진료 현장에서 광범위하게 쓰이는 것으로 알려져 있습니다. 건강보험심사평가원(HIRA) 청구 자료를 이용한 국내 분석 연구에서는 2013년부터 2018년 사이 벤조디아제핀계 약물과 아편유사제의 외래 병용 처방 양상을 확인했으며, 특정 연령대에서 장기간 복용 비율이 높게 나타났다고 보고했습니다.이는 '벤조디아제핀'이라는 이름이 낯설더라도, 현실에서는 상당히 넓은 범위에서 처방되는 약물군이라는 점을 보여줍니다. 다만 이 연구는 '병용 처방 양상'에 초점을 둔 분석이므로, 단순히 "벤조디아제핀 처방이 늘었다"는 식으로 일반화하기보다는 '어떤 방식으로 쓰이는가'라는 맥락에서 읽는 것이 적절합니다.벤조디아제핀은 오래전부터 사용돼 온 약물이지만, 2020년 미국 식품의약국(이하 FDA)은 이 계열 전체에 대해 '박스드 워닝(Boxed Warning)'을 강화했습니다. 박스드 워닝은 의약품 설명서에서 가장 강한 단계의 경고입니다. 검은 상자 형태로 따로 표시되며, 생명에 중대한 위험이 확인됐거나 사용 시 특별히 주의가 필요할 때 부여됩니다.FDA가 강조한 핵심은 "이 약을 쓰지 말라"가 아닙니다. 오남용·중독·신체적 의존과 같은 문제가 발생할 수 있고, 특히 갑자기 끊을 때 금단 반응이 나타날 수 있다는 점을 분명히 했습니다¹. 또 하나는 병용 문제입니다. 오피오이드나 알코올 같은 다른 중추신경 억제제와 함께 사용될 경우 호흡 억제 같은 심각한 문제가 커질 수 있다고 경고했습니다.여기서 중요한 해석은 단순합니다. "벤조디아제핀이 위험한 약이라서"가 아니라, 특정 조건(병용·고용량·비의료적 사용)에서 위험이 커질 수 있기 때문에 경고가 강화됐다는 점입니다.이번 사건 보도에서 '술을 마신 상태'가 반복해 언급되는 이유는 의학적으로도 설명이 됩니다. 벤조디아제핀도, 알코올도 모두 중추신경을 억제하는 방향으로 작용합니다. 즉, 둘 다 뇌의 각성 수준을 낮추는 쪽입니다.둘을 함께 쓰면 졸림이 더 심해질 수 있고, 판단력과 반응이 더 떨어질 수 있습니다. 그리고 가장 우려되는 지점은 호흡 조절입니다. 뇌가 너무 가라앉으면 호흡이 느려지거나 얕아질 가능성이 커집니다. 이런 이유로 규제기관은 병용을 강조해 경고합니다. 다만 "술+벤조디아제핀=무조건 위험"이라고 단정하기보다, 개인 상태(기저질환, 다른 약 동시복용, 용량 등)를 함께 봐야 합니다.최근 사건 보도에서 '용량을 두 배로 늘렸다'는 진술이 언급된 이유도 의학적으로는 의미가 큽니다. 약물은 대체로 용량이 늘면 효과도 강해집니다. 벤조디아제핀도 마찬가지입니다. 용량이 올라갈수록 졸림, 비틀거림, 말이 어눌해짐, 반응 저하 같은 증상이 더 뚜렷해질 수 있습니다. 즉, "그냥 잠이 좀 오는 정도"를 넘어, 의식 수준 자체가 떨어지는 방향으로 진행할 가능성이 커집니다.독성학 정리에서는 벤조디아제핀 노출 시 과도한 졸림, 구음장애, 운동실조(비틀거림), 의식 저하 등이 나타날 수 있다고 설명합니다. 단독 과량은 중증 호흡부전을 드물게 유발하는 것으로 알려져 있지만, 알코올·오피오이드 등 억제제가 함께 작용하면 위험이 달라질 수 있다는 점도 함께 봐야 합니다.여기까지는 의학적 설명이고, 사망과의 인과관계·고의성 판단은 수사와 감정의 영역입니다. 기사에서는 이 경계를 넘지 않는 것이 중요합니다.사건 보도 이후 일반 독자분들이 실제로 궁금해하는 질문은 이것일 것입니다. "그럼 누가 음료에 약을 타면 알아차릴 수 있나요?"현실적으로 맛이나 냄새로 구별하기는 어렵다고 알려져 있습니다. 대신 단서는 몸에서 옵니다. 평소와 비교해 갑자기 심한 졸림, 말이 느려짐, 중심을 못 잡고 비틀거림, 반응이 둔해짐, 멍해짐이 빠르게 나타난다면 단순 피로나 취기와 구분이 필요합니다. 특히 "깨워도 잘 반응하지 않는다" 수준의 의식 저하가 나타나면 지체하지 않는 것이 원칙입니다.사건이 알려진 뒤 진료실에서 늘어나는 장면은 "복용 중단"입니다. 환자나 가족이 겁이 나서 약을 당장 끊어야 하는지 묻습니다. 그런데 벤조디아제핀은 장기간 복용 후 급격히 중단하면 금단 반응이 나타날 수 있습니다. 불안과 불면이 악화되는 경우도 있고, 드물게 더 심한 반응도 보고돼 있습니다¹. 그래서 중단 여부는 '겁이 나서'가 아니라, 현재 용량·기간·증상·대체 치료 가능성을 보고 계획을 세우는 방식이 맞습니다.영국 국립보건임상연구원(NICE, National Institute for Health and Care Excellence)은 불안장애 치료 지침에서 벤조디아제핀을 장기 유지 치료가 아니라, 증상이 급격히 악화된 위기 상황에서의 단기 사용으로 제한하도록 권고하고 있습니다. 또 미국수면의학회(AASM, American Academy of Sleep Medicine)는 만성 불면증 치료 지침에서 약물 치료보다 인지행동치료와 같은 비약물 치료를 우선적으로 고려하도록 제시하고 있습니다. 이는 벤조디아제핀이 "쓰면 안 되는 약"이라는 뜻이 아니라, 사용 기간과 방법을 신중하게 관리해야 한다는 의미입니다.이번 사건은 경찰 수사로 결론이 날 것입니다. 다만 의학적으로 해야 할 얘기는 분명합니다. 벤조디아제핀은 치료에 쓰이는 약물입니다. 그러나 고용량, 병용(특히 알코올/오피오이드), 비의료적 사용 같은 조건이 겹치면 위험이 커질 수 있습니다. 반대로 치료 목적의 관리된 복용까지 동일선상에서 불안해할 필요는 없습니다.복용 중인 독자라면 임의로 중단하기보다, 복용 기간과 용량, 음주 여부, 병용 약물을 의료진과 점검하는 것이 우선입니다.1. FDA. Boxed Warning update for benzodiazepines. 2020.2. Leung JG, et al. Benzodiazepine Toxicity. StatPearls. 2024.3. FDA. Opioid–benzodiazepine safety communication. 2016.4. NICE. CG113 Generalised anxiety disorder.5. Sateia MJ, et al. J Clin Sleep Med. 2017.6. 홍대의 등. 2013–2018년 건강보험심사평가원 자료를 이용한 벤조디아제핀계 및 아편유사제 외래 병용 처방 양상. 중독정신의학. 2020.