통합특별시, 진정한 '특별'은 협력에 있다

2026년 2월 현재 대한민국에는 17개 광역자치단체가 있다. 이 가운데 '특별'이 들어가는 곳은 서울특별시, 세종특별자치시, 강원특별자치도, 전북특별자치도, 제주특별자치도 다섯 곳이다. '특별'은 보통과 다르다는 뜻이다. 그러나 과연 무엇이 그렇게 다른가 하는 질문 앞에서 쉽게 답이 떠오르지 않는다. 간판은 특별하지만, 운영 방식과 구조까지 특별하다고 말할 수 있을까.요즘 통합특별시 논의가 뜨겁다. 전남광주, 충남대전, 대구경북은 물론, 부산경남도 울산까지 포함한 행정통합을 추진 중이다. 충북은 별도로 특별자치도 전환을 선언했다. 이 흐름이 현실화된다면 인천과 경기만 '특별'이라는 이름이 없는 지역으로 남는다. 아이러니하게도, 특별이라는 수식어가 없는 지역이 오히려 더 특별해 보이는 상황이 펼쳐질지도 모른다.그렇다면 통합특별시는 무엇이 달라야 하는가. 단지 규모를 키워 '규모의 경제'를 달성하는 것만으로는 부족하다. 인구 감소와 지역 소멸이라는 위기에 대응하기 위해 행정구역을 넓히는 것만으로는 '특별'해질 수 없다. 나는 그 답을 일반행정과 교육행정의 관계에서 찾고자 한다.몇 해 전, 나는 혁신교육지구 교사 추진단으로 활동했다. 교육지원청과 시청이 함께 지역 문화예술 프로그램을 발굴해 학교에 안내하고, 학교는 필요한 프로그램을 신청하면 차량과 예산을 지원받는 구조였다. 겉으로 보기에는 이상적인 협력 모델이었다.하지만 현장에서 느낀 분위기는 조금 달랐다. 지자체는 예산 집행률과 단기간의 가시적 성과를 중요하게 여겼다. 반면 교육지원청과 교사들은 아이들의 성장과 교육적 의미를 이야기했다. 어느 쪽이 옳다기보다, 바라보는 지점이 달랐다.일반행정은 효율과 수치에 익숙하고, 교육행정은 관계와 의미를 중시한다. 서로의 언어가 달랐다. 회의 자리에서는 같은 단어를 쓰면서도, 서로 다른 그림을 그리고 있다는 느낌을 받을 때가 적지 않았다.더 솔직히 말하면 보이지 않는 힘의 균형도 존재했다. 예산을 지원하는 쪽과 예산을 지원받는 쪽 사이 설명하기 어려운 긴장감이 흐르곤 했다. 분명 협력이었지만, 수평적이고 대등한 파트너라는 느낌을 받지는 못했다.시간이 지나면서 서로를 이해하려는 노력도 이어졌다. 시행착오를 겪으며 나름의 협력 방식이 자리 잡기도 했다. 그러나 한 가지 분명한 깨달음을 남겼다. 사람의 의지만으로는 한계가 분명했다. 진정한 협력을 위해서는 제도적 장치가 뒷받침되어야 한다는 걸 절감했다. 그 제도적 장치의 구체적인 모습이 최근 논의되고 있는 통합특별시 특별법안에 담겨 있다.최근 국회에서 열린 '초광역 행정체제 전환 속 교육분권·자치의 방향과 대안' 포럼에서 흥미로운 조항을 접했다. 충남·대전 통합특별시 특별법에 담긴 '지역교육발전위원회' 규정(제38조 8항)이다.이 조항은 교육장과 시·군·구청장이 공동 위원장을 맡고, 학교운영위원회 위원과 교육·산업 전문가, 지역 주민이 함께 참여하도록 하고 있다. 일반행정과 교육행정의 협력 구조를 법률로 명문화한 것이다.무엇보다 주목할 점은 공동 위원장 체계다. 한쪽이 주도하는 방식이 아니라, 양측이 책임과 권한을 나누는 구조다. 학교 현장과 지역사회가 함께 참여한다는 점도 긍정적이다. 다양한 목소리가 모일수록 정책은 더욱 현실과 가까워진다.물론 위원회만 만들어진다고 해서 저절로 협력이 이루어지는 것은 아니다. 지역교육발전위원회가 형식적인 거버넌스에 그치지 않으려면 몇 가지 전제가 필요하다.첫째, 위원회의 의결 사항이 구속력을 가져야 한다. 단순한 자문기구에 머문다면 또 하나의 형식적인 회의로만 그칠 수 있다. 의결된 사항은 일반행정과 교육행정 모두에게 실행의 책임을 부여하는 실질적 권한을 가져야 한다.둘째, 예산 편성 및 집행에 대한 결정권이 있어야 한다. 위원회가 결정한 사항에 대해 교육장과 시·군·구청장이 함께 책임을 지고 예산을 편성하고 집행할 수 있어야 한다.셋째, 정기적 운영과 성과 평가 체계가 마련되어야 한다. 분기별 정기 회의를 통해 추진 상황을 점검하고, 연말에는 성과 평가와 함께 다음 해 계획을 수립하는 체계적인 운영이 필요하다.넷째, 일반행정과 교육행정 담당자들이 서로의 언어와 관점을 이해하는 소통의 장이 필요하다. 함께 참여하는 워크숍이나 상호 업무 교류 등을 통해 서로의 업무처리 방식과 고민을 이해하는 기회가 제공되어야, 높은 수준의 협력으로 나아갈 수 있다.저출생과 지역 소멸, 산업 구조의 급격한 변화는 이미 우리 앞에 닥친 현실이다. 교육 역시 이러한 현실과 무관하지 않다. 그러나 일반행정과 교육행정이 각자의 영역만을 고수한다면 통합의 의미는 반감될 수밖에 없다.통합특별시가 진정으로 특별해지려면 조직 개편이나 권한 재배분을 넘어서는 변화가 필요하다. 힘의 논리가 아니라, 지역의 미래를 함께 설계하는 동반자적 관계로 나아가야 한다.'우리 지역의 학교를 어떻게 살릴 것인가', '아이들이 우리 지역에서 배우고 성장하며 머물게 하려면 무엇을 해야 하는가'와 같은 질문을 함께 고민할 때, 통합은 비로소 의미를 갖는다.지역교육발전위원회가 실질적 변화를 이끄는 '실제적인 협력의 장'이 되길 기대한다. 통합특별시의 진정한 '특별'은 교육행정과 일반행정 간의 협력의 수준에서 결정될 것이다.