국민의힘 중앙윤리위, '친한계' 배현진에 '당원권 정지 1년'

국민의힘 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)가 '친한(친한동훈)계'인 배현진 의원에게 '당원권 정지 1년'의 징계를 결정했다. 이번 징계 확정 시, 배 의원은 국민의힘 서울특별시당위원장직을 수행하기 어려워진다. 즉, 지방선거를 앞두고 공천권을 행사할 수 없게 되는 셈이다(관련 기사: 친한계 찍어내는 국힘, 이번엔 서울시당 접수 위해 배현진 갈아치우나 https://omn.kr/2h0wd)
.
친한계 "지방선거 포기 선언", "장동혁 사퇴하라"
윤리위는 설 연휴를 하루 앞둔 13일 오후 4시께 기습으로 결정문을 공개하고 "피징계인 배현진을 당원권 정지 1년에 처한다"라고 주문했다.
윤리위는 이번 결정문에서 ① 윤석열 전 대통령과 김건희씨에 대한 SNS 비방 게시글 건 ② 장동혁 당 대표 단식 폄훼 및 조롱 관련 SNS 게시글 건 ③ 미성년자 아동 사진의 SNS 계정 무단 게시 건 ④ 배 의원이 서울시당위원장이라는 지위와 영향력을 이용했다는 건 등 4건의 안건이 윤리위에 제소됐다고 설명했다.
윤리위가 징계의 결정적인 이유로 든 것은 ③에 해당하는 사건이다. 배 의원 최근 본인의 SNS에서 누리꾼과 설전을 벌이다 누리꾼의 가족으로 추정되는 아동의 사진을 댓글에 달았는데, 윤리위는 이를 "▲ 정서적, 모욕적, 협박적 표현에 해당할 소지가 있으며 ▲ 타인에 대한 명예 훼손에 해당하고 ▲ 일반 국민에게 불쾌감을 유발할 행동일 수 있고 ▲ 미성년자에 대한 이런 행동이 일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반한다"라고 판단했다.
다만 ①과 ②에 해당하는 사건은 각각 경징계인 '경고'와 '주의 촉구'에 해당한다고 판단했고, ④에 해당하는 사건은 "사실관계 확인에 어려움이 있다"며 "판단을 유보한다"라고 했다.
한편 이번 징계가 확정될 경우, 배 의원은 서울시당위원장직을 수행하기 어려워진다. 국민의힘 당규 제8조와 제22조에 따라, 서울시당 수석부위원장단이 위원장직을 대리하거나 장 대표가 직무대행을 임명할 수 있어서다.
친한계는 즉각 반발했다. 안상훈 의원은 "이번 징계는 '지방선거 포기 선언'이자 '닥치고 당권 수호'로 읽힌다"라며 "6개월 넘게 준비해 온 시당 선거 조직은 바야흐로 붕괴 예정이다. 조직 재건에 걸릴 시간을 감안하면, 사실상 선거를 포기하겠다는 것과 다름 없다"라고 일갈했다.
박정훈 의원은 "장 대표는 더 이상 당을 이끌 자격이 없다"라며 "사퇴하라"고 했다. 그는 "선거를 코 앞에 두고 당원 선거로 선출된 서울시당위원장을 징계하는 건 단순한 자해극이나 해당 행위가 아니라 민주당을 이롭게 하는 '이적행위'"라고 말했다.
한지아 의원도 "이번 서울시당위원장 징계는 다가올 '서울 선거 패배의 씨앗'이 될 것"이라며 "장동혁 지도부는 선거 필패의 책임을 넘어서 대한민국에 드리울 암울한 미래를 책임져야 할 것"이라고 경고했다.
배 의원은 윤리위의 징계 결정 발표 직후 국회 소통관 기자회견장에서 기자회견을 예고했다. 오후 4시 30분 현재 안상훈·한지아 등 친한계 의원들은 취재진과 만나 "약 1시간 후 배 의원이 한동훈 전 대표와 함께 기자회견을 하는 방식도 고려 중"이라고 전했다.
장 대표는 이날 윤리위의 징계 결정이 나오기 전, SBS '편상욱의 뉴스브리핑'에서 배 의원 징계 논의와 관련해 "당원들이나 다른 분들이 윤리위에 제소하거나 징계를 요청한 사항에 대해서 아무런 조치를 하지 않는 것 또한 문제가 된다고 생각한다"라며 징계에 힘을 실은 바 있다.
박성훈 수석대변인도 비슷한 시각 국회 소통관에서 취재진과 만나 "윤리위는 당의 독립기구"라며 "독자적인 판단으로 내려지는 징계 절차와 과정에 대해 당이 관여할 방법은 없다"라고 했다. 한편, 배 의원은 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 위원회에 재심의를 청구할 수 있다.