메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.02.13 17:08최종 업데이트 26.02.13 17:21

국민의힘 중앙윤리위, '친한계' 배현진에 '당원권 정지 1년'

설 직전 기습 결정... 장동혁 지도부, 지방선거 전 서울시당위원장 바꾸나

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
의총 참석한 배현진-장동혁 한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 오른쪽 앞은 장동혁 대표.
의총 참석한 배현진-장동혁한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 오른쪽 앞은 장동혁 대표. ⓒ 남소연

국민의힘 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)가 '친한(친한동훈)계'인 배현진 의원에게 '당원권 정지 1년'의 징계를 결정했다. 이번 징계 확정 시, 배 의원은 국민의힘 서울특별시당위원장직을 수행하기 어려워진다. 즉, 지방선거를 앞두고 공천권을 행사할 수 없게 되는 셈이다(관련 기사: 친한계 찍어내는 국힘, 이번엔 서울시당 접수 위해 배현진 갈아치우나 https://omn.kr/2h0wd).

친한계 "지방선거 포기 선언", "장동혁 사퇴하라"

윤리위는 설 연휴를 하루 앞둔 13일 오후 4시께 기습으로 결정문을 공개하고 "피징계인 배현진을 당원권 정지 1년에 처한다"라고 주문했다.

AD
윤리위는 이번 결정문에서 ① 윤석열 전 대통령과 김건희씨에 대한 SNS 비방 게시글 건 ② 장동혁 당 대표 단식 폄훼 및 조롱 관련 SNS 게시글 건 ③ 미성년자 아동 사진의 SNS 계정 무단 게시 건 ④ 배 의원이 서울시당위원장이라는 지위와 영향력을 이용했다는 건 등 4건의 안건이 윤리위에 제소됐다고 설명했다.

윤리위가 징계의 결정적인 이유로 든 것은 ③에 해당하는 사건이다. 배 의원 최근 본인의 SNS에서 누리꾼과 설전을 벌이다 누리꾼의 가족으로 추정되는 아동의 사진을 댓글에 달았는데, 윤리위는 이를 "▲ 정서적, 모욕적, 협박적 표현에 해당할 소지가 있으며 ▲ 타인에 대한 명예 훼손에 해당하고 ▲ 일반 국민에게 불쾌감을 유발할 행동일 수 있고 ▲ 미성년자에 대한 이런 행동이 일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반한다"라고 판단했다.

다만 ①과 ②에 해당하는 사건은 각각 경징계인 '경고'와 '주의 촉구'에 해당한다고 판단했고, ④에 해당하는 사건은 "사실관계 확인에 어려움이 있다"며 "판단을 유보한다"라고 했다.

대화 나누는 장동혁 대표와 배현진 의원 국민의힘 장동혁 대표와 배현진 의원이 9일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 대화하고 있다.
대화 나누는 장동혁 대표와 배현진 의원국민의힘 장동혁 대표와 배현진 의원이 9일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스

한편 이번 징계가 확정될 경우, 배 의원은 서울시당위원장직을 수행하기 어려워진다. 국민의힘 당규 제8조와 제22조에 따라, 서울시당 수석부위원장단이 위원장직을 대리하거나 장 대표가 직무대행을 임명할 수 있어서다.

친한계는 즉각 반발했다. 안상훈 의원은 "이번 징계는 '지방선거 포기 선언'이자 '닥치고 당권 수호'로 읽힌다"라며 "6개월 넘게 준비해 온 시당 선거 조직은 바야흐로 붕괴 예정이다. 조직 재건에 걸릴 시간을 감안하면, 사실상 선거를 포기하겠다는 것과 다름 없다"라고 일갈했다.

박정훈 의원은 "장 대표는 더 이상 당을 이끌 자격이 없다"라며 "사퇴하라"고 했다. 그는 "선거를 코 앞에 두고 당원 선거로 선출된 서울시당위원장을 징계하는 건 단순한 자해극이나 해당 행위가 아니라 민주당을 이롭게 하는 '이적행위'"라고 말했다.

한지아 의원도 "이번 서울시당위원장 징계는 다가올 '서울 선거 패배의 씨앗'이 될 것"이라며 "장동혁 지도부는 선거 필패의 책임을 넘어서 대한민국에 드리울 암울한 미래를 책임져야 할 것"이라고 경고했다.

배 의원은 윤리위의 징계 결정 발표 직후 국회 소통관 기자회견장에서 기자회견을 예고했다. 오후 4시 30분 현재 안상훈·한지아 등 친한계 의원들은 취재진과 만나 "약 1시간 후 배 의원이 한동훈 전 대표와 함께 기자회견을 하는 방식도 고려 중"이라고 전했다.

장 대표는 이날 윤리위의 징계 결정이 나오기 전, SBS '편상욱의 뉴스브리핑'에서 배 의원 징계 논의와 관련해 "당원들이나 다른 분들이 윤리위에 제소하거나 징계를 요청한 사항에 대해서 아무런 조치를 하지 않는 것 또한 문제가 된다고 생각한다"라며 징계에 힘을 실은 바 있다.

박성훈 수석대변인도 비슷한 시각 국회 소통관에서 취재진과 만나 "윤리위는 당의 독립기구"라며 "독자적인 판단으로 내려지는 징계 절차와 과정에 대해 당이 관여할 방법은 없다"라고 했다. 한편, 배 의원은 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 위원회에 재심의를 청구할 수 있다.

의총 참석한 배현진-장동혁 한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 왼쪽 앞은 장동혁 대표.
의총 참석한 배현진-장동혁한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 왼쪽 앞은 장동혁 대표. ⓒ 남소연


#배현진#친한계#윤리위#국민의힘#장동혁

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박수림 (srsrsrim) 내방

정치부에서 국민의힘을 취재합니다. srsrsrim@ohmynews.com

이 기자의 최신기사뒤늦게 소환된 국힘 이정현 1년 전 '계엄 발언'... 현재 입장 물었더니


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기