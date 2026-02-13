국민의힘 중앙윤리위, '친한계' 배현진에 '당원권 정지 1년'

▲의총 참석한 배현진-장동혁한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유로 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 징계 절차가 시작된 배현진 의원이 12일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 오른쪽 앞은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기