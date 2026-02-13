'노무현' 거론 교육감 적합도 조사 후폭풍...경쟁후보들 "법적 대응"

한 여론조사기관이 '서울시교육감 적합도 조사'를 두 차례 벌이면서 잇달아 특정 후보자에 대해 '노무현 대통령' 관련 경력을 거론한 것에 대해 경쟁 후보 3명이 '법적 대응' 등을 경고하고 나섰다.
"특정 후보는 배제하고 특정 후보에게만 상징성 강한 직함 부여" 주장
서울시교육감 선거에 출마 예정인 김현철 전 서울시교육청 대변인은 13일 기자들에게 보낸 입장문에서 "<스트레이트뉴스>가 보도한 서울시교육감 여론조사 2건(조원씨앤아이 수행)은 공정한 측정이 아니다. 특정 후보는 배제하고, 특정 후보에게만 상징성이 강한 직함을 부여한 이 조사는 여론을 왜곡했다"라면서 "조원씨앤아이는 1월 4주차, 2월 10일 두 차례 조사 모두에서 본 후보를 배제했다. 2월 10일 조사에서는 강신만 후보까지 제외했다. 두 조사 모두 특정 후보에게만 상징성 강한 직함을 부여했다"라고 지적했다.
이어 김 전 대변인은 "후보를 명단에서 지우는 순간, 그 조사는 유권자의 선택지를 삭제하는 불공정한 설계가 된다. 동일 후보가 '노무현 인수위' 직함을 쓸 때와 '서울시교육감 비서실장' 직함을 쓸 때 지지율이 6배 차이가 났다"라면서 "직함 표기 기준과 선정 근거를 공개하라. 성실한 해명과 시정이 없다면, 중앙선거관리위원회 조사 요청, 언론중재위원회 정정보도 청구, 필요한 법적 대응을 진행할 것"이라고 경고했다.
강민정 서울시교육감 예비후보(전 북서울중 교사)도 지난 12일에 낸 성명에서 해당 여론조사 기관의 조사와 관련 "본 예비후보의 경력을 기재하며 의도적으로 (선관위에 등록한) '북서울중학교 교사' 1순위 경력을 빼고 배치했다"라면서 "반면, 한만중 출마 예정자의 경우 '전 노무현 대통령직인수위 자문위원'이라는 직함을 달고 조사하자 '전 서울시교육감 비서실장' 직함을 썼을 때보다 무려 6배 이상 부풀려졌다"라고 밝혔다. 그러면서 강 예비후보는 "국회의원 재직시 활동했던 더불어민주당 원내부대표, 대통령선대위 교육위원회 상임위원장 등의 활동 경력을 사용하지 못하게 하는 불합리한 공직선거법의 모순을 바로잡기 위해 헌법소원을 제기할 것"이라고도 했다.
강신만 서울시교육감 선거 출마 예정자(조희연 3기 혁신미래교육추진위원장)도 <오마이뉴스>에 "해당 여론조사에서 이름조차 삭제당한 후보로서 판단하건대, 유권자의 선택지에서 후보를 지우는 것은 민심을 왜곡하는 명백한 여론 조작"이라면서 "서울시교육감 선거를 앞두고 진보와 보수를 막론하고 명태균 사태를 거울삼아 스스로를 돌아봐야 한다"라고 주장했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 12일 자 기사 "'노무현 대통령' 이름 효과? 널 뛰는 '교육감 후보 여론조사'"
(https://omn.kr/2h16b)에서 "오는 6월 시도 교육감 선거를 앞두고 실시된 후보 적합도 조사에서 같은 후보인데도 고 노무현 대통령 등 전직 대통령 경력 직함을 쓴 때와 그렇지 않았을 때 6배 이상의 널뛰기 수치를 보여 고개를 갸우뚱하게 만들고 있다"라면서 "인지도가 높지 않은 교육감 후보들의 특성상 '공정한 여론을 가늠하기 위해서는 후보 직함 표기 방식에 대한 기준 개선이 필요하다'라는 지적이 나온다"라고 보도한 바 있다.
"여론조사기관이 사실에 입각해 직함 사용한 결과" 반박
이와 관련, 한만중 출마 예정자(조희연 교육감 비서실장)는 <오마이뉴스>에 "여론조사기관이 사실에 입각해 직함을 선정해 사용한 결과이고 중앙선관위도 과거의 대통령 이름을 사용해도 무방한 것으로 판단해 왔다"라면서 "앞으로 여러 기관의 여론조사 결과가 나올 것이기 때문에 이 과정에서 여론의 정확한 추이가 나올 것"이라고 밝힌 바 있다.
<오마이뉴스>는 조원씨앤아이의 의견을 듣기 위해 선관위에 등록된 이 여론조사기관의 전화번호로 1시간 30분 동안 5차례에 걸쳐 전화를 걸었지만 모두 통화 중이어서 답변을 들을 수 없었다.