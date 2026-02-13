'충주맨' 김선태 주무관, 10년 공직생활 마친다

2019년부터 7년 동안 충청북도 충주시의 유튜브 채널 홍보를 맡으며 '충주맨'이라는 별칭으로 인기를 끌었던 김선태 충주시청 주무관이 13일 공무원으로서의 삶을 마무리하겠다고 밝혔다.
"충주맨 7년, 제 인생 가장 행복했던 시간" 작별인사 고해
13일 오후 김 주무관은 충주시 유튜브 채널에 올린 "마지막 인사"라는 제목의 36초짜리 영상에서 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로 하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다"며 공무원 사직을 밝혔다.
김 주무관은 "많이 부족한 제가 운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 것은 구독자 여러분들의 성원 덕분이었던 것 같다"라며 "아울러 응원해 주시던 충주 시민분들과 항상 배려해 주셨던 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.
이어 "여러분과 함께 했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다. 앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기 바란다"며 영상을 마쳤다. 영상 설명에는 공무원의 자발적 사직을 뜻하는 '의원 면직'이 해시태그된 상태다.
딱딱한 공무원 사회에서 등장한 'B급 감성'에 환호
2016년 공직에 입문한 김 주무관은 2018년 충주시 페이스북 홍보 관리자, 2019년 충주시 유튜브 홍보 관리자를 맡으면서 시민들에게 전해야 할 내용과 충주시 특산품 홍보 등을 그때그때 유행하는 밈과 섞어 'B급 감성'으로 재치 있게 표현해 인기를 끌었다. 2020년 코로나19 팬데믹 당시 사회적 거리두기를 위해 '관짝춤'을 춘 영상은 현재 1100만 회 조회수를 돌파했다.
이에 '공무원답지 않은 창의적인 발상'이라며 호평이 쏟아졌고 다른 지자체도 충주시처럼 유튜브 등 뉴미디어를 통해 시민들과 소통을 시도하는 흐름이 생겨났다. 담당자인 김 주무관은 공직 입문 7년 만에 9급에서 6급으로 파격 승진했다.
김 주무관은 지난해 10월, 구독자 90만 명 달성한 뒤 올린 영상에서 '구독자 100만 명 달성시 은퇴하겠다는 발언을 번복하고 싶냐'는 질문에 "은퇴하겠다는 저의 마음은 변함이 없다"며 "여러분께서 제가 보기 싫다면 빨리 구독을 눌러달라"고 답변한 바 있다. 현재 충주시 유튜브 채널의 구독자는 97만 명으로, 충주시 인구(20만 6270명, 2026년 1월 기준)의 약 5배 정도이고 지방자치단체 구독자 수 1위다.
조길형 충북도지사 출마와 연관설 부인... "정치는 확실히 안 한다"
한편 김 주무관의 사직을 두고 누리꾼들 사이에선 최근 충청북도 도지사 출마를 선언하며 3선 충주시장 자리를 떠난 조길형 전 충주시장과 연관이 있는 것 아니냐는 얘기도 나왔다. 조 전 시장이 김 주무관의 홍보를 전폭적으로 지원해왔기 때문이다.
이에 김 주무관은 13일 iMBC연예와의 인터뷰에서 조 전 시장을 따라가는 것 아니냐는 추측에 대해 "전혀 사실무근"이라며 "정치적인 행보 또한 관심이 없다"고 일축했다. 향후 행보에 대해서 묻는 질문에도 "아직 정해진 건 정말로 없다. 확실한 건 정치적인 일은 안 한다. 내가 잘할 수 있는 게 뭔지 좀 찾아보는 시간을 가지려 한다"며 재차 정치와는 선을 그었다.
그는 "새로운 도전을 하러 가는 것"이라며 사직 이유를 밝혔다. 김 주무관은 "7년 동안 유튜브를 하며 목표한 바를 이뤘다고 생각해서 새로운 도전을 하고 싶은 마음이 들었다"며 "아직 퇴직 처리가 된 것이 아니라 실감까지는 안 나는데, 막상 떠나게 되니 섭섭한 마음도 들고 그런다"라고 소회를 밝혔다.
충주시청에 따르면 김 주무관은 12일 사직서를 제출한 뒤 장기 재직 휴가 중으로 이번 달 27일 사직서가 수리될 전망이다.