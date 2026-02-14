"여성 '공매도'를 멈추는 것, 우리에게 남은 유일한 성장전략"

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성과 경제]

큰사진보기 ▲여성의 고등교육 이수율은 OECD 평균을 웃돌지만, 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 여성 비율은 급격히 낮아진다. 특히 박사 단계에서 여성 비율은 OECD 38개국 중 37위 수준에 머문다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

[여성과 세계]

"미국은 38조 달러의 국가 부채가 통제 불능 상태로 치닫고 있는데, 가장 강력한 자산 중 하나를 공매도 하고 있다."

"만약 이것이 주식 포트폴리오라면, 여성은 '성장 기술주'에 해당할 것이다. 데이터는 명확하다. '학사 학위의 58.5%는 여성, 석사 학위의 62.6%는 여성, 박사 학위의 57%는 여성.'

미국은 연방 학자금 대출, 주 정부 보조금 등을 통해 역사상 가장 숙련된 여성 노동력을 창출하기 위해 수조 달러를 투자해왔다. 합리적인 회계라면, 이 고숙련 노동력을 최대 세수를 창출할 수 있는 고부가가치 산업에 배치해야 한다. 그러나 현실은 반대다. 특히 교차적 취약집단 여성들(인종, 소득 수준, 이민자 여부 등 여러 불리한 조건이 겹친 여성을 뜻함)은 팬데믹 이후 경제가 회복된 국면에서도 노동시장 내 지위가 흔들리는 상태가 계속되고 있다.

직접 실시한 조사 결과에 따르면, 성과 평가가 동일함에도 남성은 여성보다 21% 더 빠르게 승진한다. 첫 관리직 진입 단계에서 여성의 승진을 막으면서, 여성은 낮은 임금 구간에 갇힌다. 석사 학위를 가진 여성을 부서장급 생산성과 세수를 창출할 수 있는 역량이 있음에도, 초급 직위 수준에 묶어두는 것이다. 38조 달러 부채 시대에, 고학력 인재 59%가 적정 가치 이하로 거래되는 상황은 용납할 수 없다. 여성들이 최대 생산성을 발휘하도록 해야 한다. 형평성은 (우리에게) 남은 유일한 성장 전략이다."

[여성과 정치]

큰사진보기 ▲안희정 전 충남도지사가 7일 오후 열린 박정현 부여군수의 출판기념식에 참석해 박 군수와 악수하고 있다. ⓒ 박정현 부여군수 페이스북 관련사진보기

[여성과 인권]

큰사진보기 ▲'부산 돌려차기 강간 살인미수 사건' 피해자 김진주(필명)씨가 2023년 7월 개설한 온라인 카페 '대한민국 범죄 피해자 커뮤니티(KCC·KOREA CRIME VICTIM COMMUNITY)'. ⓒ KCC 관련사진보기