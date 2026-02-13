'무죄' 송영길 민주당 복당 선언, '인천 계양을' 출마하나

▲더불어민주당 전당대회 '돈봉투 살포' 의혹과 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겨진 소나무당 송영길 대표가 13일 서초구 서울고등법원에서 열린 2심 선고 공판에서 무죄를 선고 받은 뒤 축하 꽃다발을 받고 입장을 밝히고 있다.(소나무당 제공) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기