여수상의, 외국인주민 설맞이 행복나눔 성료

큰사진보기 ▲여수상의와 전남동부이민외국인종합지원센터는 13일 여수지역 외국인주민 약 150여 명이 참석한 가운데 회의소 1층 열린마루에서 '우리지역 외국인주민 행복나눔 행사'를 개최했다. ⓒ 여수상의 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수상의와 전남동부이민외국인종합지원센터에서 준비한 선물과 함께 응원의 메시지를 전했다. ⓒ 여수상의 관련사진보기

여수상공회의소와 전남동부이민외국인종합지원센터는 13일 오전 여수지역 외국인주민 약 150여명이 참석한 가운데 회의소 1층 열린마루에서 '우리지역 외국인주민 행복나눔 행사'를 개최했다.이번 행사는 설 명절을 맞아 지역에 거주하는 외국인주민들에게 따뜻한 나눔을 실천하고, 지역 공동체의 소중한 구성원으로서 환영과 응원의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.이날 여수상공회의소는 설 선물세트를 후원·전달하며 지역 경제인들의 감사와 격려의 마음을 전했다.아울러 전남동부이민외국인종합지원센터와 협력해 외국인주민의 안정적인 지역 정착을 지원하기 위한 체류제도 안내도 함께 진행했다. 체류자격별 비자 유형과 기본 요건, 비자 변경·연장 절차, 체류지 변경 신고 방법 등을 설명해 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.한문선 여수상공회의소 회장은 "외국인주민 여러분은 여수의 산업과 지역경제 발전을 함께 이끌어가는 소중한 이웃이자 동반자"라며 "지역사회에서 존중받고, 안정적인 환경에서 꿈을 펼칠 수 있도록 정책적 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.조원일 전남동부이민외국인종합지원센터장은 "나눔과 환영의 자리와 함께 체류제도 안내를 병행함으로써 외국인주민의 법적 안정성과 지역 정착에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 외국인주민 지원을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.여수상공회의소와 전남동부이민외국인종합지원센터는 이번 행사를 시작으로 포용적 지역 공동체 문화 확산에 지속적으로 노력할 계획이다.