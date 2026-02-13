"임금체불 2조원 넘었다"...건설 노동단체, 청와대 앞 농성 돌입

큰사진보기 ▲건설똑바로 범대위사진은 대한민국 건설 똑바로 범국민대책위원회(이하 건설똑바로범대위)가 13일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 개최한 모습으로 '발주자 직접지급제의 즉각 시행과 대통령 면담을 요구'하며 청와대 앞 농성에 돌입했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲박승흡 이사장기자회견에서 박승흡 전태일재단 이사장은 "전태일은 근로기준법이 있는데 왜 지켜지지 않느냐는 질문을 자기 몸으로 던졌다"며 "그 질문에 답하는 최소한이 '일한 대가를 제때 받게 하는 사회'"라고 강조했다. 사진은 박 이사장이 발언하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령면담 요청 서한 전달사진은 기자회견을 마치고 최선 청와대 경청수석실 선임국장에게 대통령 면담 요청서를 전달하는 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글

대한민국 건설 똑바로 범국민대책위원회(아래 건설똑바로범대위)가 13일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 발주자 직접지급제의 즉각 시행과 대통령 면담을 요구하며 청와대 앞 농성에 돌입했다.기자회견에서 박승흡 전태일재단 이사장은 "전태일은 근로기준법이 있는데 왜 지켜지지 않느냐는 질문을 자기 몸으로 던졌다"며 "그 질문에 답하는 최소한이 '일한 대가를 제때 받게 하는 사회'"라고 강조했다. 박 이사장은 "전태일의 질문을 오늘로 또 미룰 수는 없다"며 "일한 사람이 제때 받는 나라, 그게 우리가 지켜야 할 최소한의 상식"이라고 말했다.임미령 L-ESG 평가연구원 부이사장은 서면 발언을 통해 "발주자직접지급제도로 건설원가 공개, 불법하도급 방지, 4대 보험 가입 확대, 산재 예방 등의 효과를 거둘 수 있다"며 "2026년을 국민들이 신뢰하는 안전하고 선진적인 건설현장 개혁의 변곡점으로 만들어달라"고 촉구했다.건설범대위는 이날 오전 11시 기자회견에서 "최근 10년간 임금체불 누적 규모는 16조 3,565억원, 피해 인원은 294만 8천명에 달한다"며 "2년 연속 임금체불이 2조원을 돌파했고, 임금체불은 사회적 재난"이라고 강조했다.이어서 "일을 하면 돈을 줘야 하는데, 임금착취가 버젓이 벌어지는 사회는 정상적인 시장경제가 아니다"며 "비정상적인 시장경제 속에서 이재명 정부가 추구하는 기본사회는 정상 작동할 수 없다"고 지적했다.건설범대위는 건설산업의 왜곡된 구조를 수치로 제시했다. 2015년 주택착공 71만호에서 2025년 27만호로 63% 감소했지만, 임금체불은 2,401억 원에서 4,780억 원으로 약 2배 증가했다.또한 최근 10년간 정부가 지출한 대지급금이 5조 3,338억 원에 달하지만 회수율은 30%대에 불과해 "구조를 바꾸지 않고 해마다 국민 세금으로 메우는 것"이라고 비판했다. 이어 건설 일용직 노동자들이 대지급금의 사각지대에 있다고 지적했다. 건설 일용직 평균 근로기간은 5개월이지만 대지급금 지급요건은 4대 보험 6개월 이상이며, 간이대지급금 상한선은 700만 원으로 "1인당 월평균 86만 원에 불과해 턱없이 부족하다"고 밝혔다.건설범대위는 임금체불 해소의 근본적 해법으로 '발주자 직접지급제'와 '체불e제로' 시스템의 연동을 제시했다. 그러면서 "이재명 대통령께서 국무회에서 '건설산업의 뿌리 깊은 불법 다단계 하도급 구조가 임금체불과 산업재해, 부실시공의 근본 원인'이라고 하셨다"며 "발주자가 노동자의 임금과 자재·장비 대금을 직접 지급하고, 여기에 체불e제로 시스템을 연동하면 된다"고 강조했다.국가철도공단 등 33개 공공기관이 운영하는 체불e제로 시스템은 2021년 전면 도입 이후 단 한 건의 체불도 발생하지 않았다. 반면 국토부가 운영하는 '하도급 지킴이'는 노동자에게 실제 지급된 임금 비율이 0.95%에 불과하며, 81%의 현장에서 지급률이 '0'으로 집계됐다.참가자들은 "국토부 공무원을 수차례 만나 제도개선을 요구했지만 과거 방식만 고수했다"며 "국토부를 통한 제도개선이 난망한 지금 청와대 앞 농성에 돌입한다"고 밝혔다.건설범대위는 대통령 면담을 요구하며 "발주자 직접지급제는 엉켜있는 실타래를 푸는 실마리"라고 강조했다.이날 제시한 요구사항은 다음과 같다.첫째, 발주자 직접지급을 공공부문부터 즉시 전면화하고, 민간으로 확산할 제도와 시스템을 마련하라.둘째, 대통령 면담을 요구한다.셋째, 정부·노사·시민사회가 한자리에 모여 구두 약속이 아닌 '실행 대책'을 확정하여 시행해야 한다.넷째, 건설 똑바로 범국민대책위원회는 신고센터를 구축·운영해 임금체불·산업재해·부실시공 문제를 상시 접수하고, 법률·노무 지원과 연계해 실질적인 피해구제를 실현하겠다(실현하겠으니 지원해 달라).건설범대위는 기자회견문 낭독을 마친 후 강훈식 대통령비서실장 앞으로 작성한 대통령 면담 요청서를 청와대 관계자에게 전달했다. 최 선 청와대 경청수석실 선임국장에게 전달된 요청서는 발주자직접지급제(체불e제로 방식) 공공부문 전면 시행을 위한 대통령 지시, 국토교통부 건설산업기본법 수정안 폐기, 건설산업기본법 시행규칙 개정안(약정계좌 자동이체 방식) 폐기 또는 전면 재검토 등을 주요 요구사항으로 담고 있다.요청서는 10년간 임금체불액이 16조 3,565억원에 달하고, GDP 대비 임금체불 비율이 일본의 48배, 미국의 143배에 달한다는 점을 지적했다. 또한 10년간 대지급금으로 5조 3,338억원이 지출됐지만 회수율은 30%대에 불과하다고 밝혔다.또한 하도급 지킴이의 구조적 문제를 상세히 분석했다. 하도급 지킴이는 원청 명의의 약정계좌를 사용하는데, 원청이 부도·가압류 상태가 되면 계좌가 동결돼 지급이 불가능하다는 것이다. 반면 체불e제로는 예금약정 없는 특수계좌(무통장 전자계좌)를 사용해 압류 대상에서 제외되며, 2021년 전면 도입 이후 5년간 단 한 건의 체불도 발생하지 않았다고 강조했다.이 단체는 요청서에서 "국토부는 체불e제로 확산을 저지하면서 실패한 시스템만을 고수하고 있다"며 "이러한 관료적 저항과 구조적 문제를 돌파하기 위해서는 대통령의 직접적 결단이 불가피하다"고 밝혔다.건설범대위는 면담 요청서 전달 후 기자회견을 종료하고 청와대 앞 농성에 돌입했다.한편 건설똑바로범대위는 소설가 김훈, 성공회 신부 송경용 한국노동재단 이사장, 전태일재단 박승흡 이사장, 시민연대포럼 김문호 상임대표, 인권재단 사람 박래군 이사, L-ESG 평가연구원 임미령 부이사장 등이 공동대표를 맡고 있으며, 민주노총 건설노조 타워크레인분과위원회, 한국노총 한국타워크레인조종사노동조합, 한국실내건축노동조합, 방송작가 유니온 등이 참여하고 있다.