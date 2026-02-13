신라 유물인데 경주를 떠난다? '오픈런 열풍' 금관에 얽힌 사연

큰사진보기 ▲2025년 10월 27일 국립경주박물관에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·박물관 개관 80주년 기념 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관이 공개되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 11월 3일 경북 경주시 인왕동 국립경주박물관 신라역사관 앞에 관람객이 줄을 서 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립경주박물관은 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의와 박물관 개관 80주년을 기념하기 위해 지난해 10월 28일 '신라 금관, 권력과 위신' 특별전을 시작했다. ⓒ 국립경주박물관 관련사진보기

'박물관 오픈런' 열풍을 이끈 신라 금관 특별전이 오는 22일 막을 내린다. 신라 금관이 세상에 처음 알려진 지 약 104년 만에 경북 경주에 모두 모였지만, 다시 각자의 자리로 돌아가게 된 것이다. 국립경주박물관은 앞으로 10년마다 주기적으로 신라 금관을 주제로 관련 전시를 개최하겠다고 밝혔지만, 경주 시민들은 또다시 뿔뿔이 흩어지는 게 못내 아쉬운 분위기다.국립경주박물관은 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의와 박물관 개관 80주년을 기념하기 위해 지난해 10월 28일 '신라 금관, 권력과 위신' 특별전을 시작했다. 당초 12월 14일까지 진행할 예정이었으나, 높은 인기에 이달 22일까지 행사를 연장했다.신라역사관에서 열리고 있는 특별전에선 신라를 대표하는 문화유산인 금관과 금허리띠 등 총 20점의 황금 유물을 전시하고 있다.특히 금관 6점이 한 자리에서 전시되는 건 1921년 금관총 금관이 처음 발견된 이후 약 104년 만이다. 이 때문에 전국에서 온 관람객들이 매일 긴 대기 행렬을 보였고, 하루 2550장 한정으로 배포되는 입장권은 오전 중 모두 소진될 정도로 관람 열기가 뜨거웠다.박물관에 따르면 지난 11일까지 2만6600여 명이 전시를 관람했고 오는 22일까지 누리집을 통해 관람 예약을 받고 있으나 예약은 이미 매진된 상황이다.22일 전시가 끝나면 금관 6점 중 3점은 경주를 떠나야 한다. 천마총 금관·금관총 금관·전 경주 교동 금관은 국립경주박물관 소장 유물이지만, 황남대총 금관과 금령총 금관은 국립중앙박물관이, 서봉총 금관은 국립청주박물관이 소장하고 있다.국립경주박물관의 금관 3점은 다음달 경남 양산에 전시될 예정이다. 이후엔 5월 프랑스 파리, 하반기엔 중국 상하이로 가서 신라 문화를 국외에 알린다.이런 가운데, 경주 시민사회에선 유물의 '고향'인 경주에서 금관 모두를 소장하고, 상설 전시를 진행해야 한다는 움직임이 일고 있다.경주지역 시민사회단체들은 지난해 11월 '신라 금관 경주존치 범국민운동연합'을 결성하고 신라 금관을 모두 경주에서 소장해야 한다는 청원서에 서명을 받고 있다. 이들은 주낙영 경주시장 등 을 포함해 현재까지 2만5000여 명의 서명을 받았다.박임관 경주문화원장(범국민운동연합 공동대표)는 "1921년 금관총 금관이 처음 발굴된 이후 104년이 흘렀다"며 "경주에서 출토됐음에도 정작 신라의 수도인 경주에서 지난해 APEC 전까지는 여섯 점을 단 한 번도 모아본 역사가 없었다"고 말했다.그는 "본래 유산은 근본적인 취지가 있었던 곳에 두는 것"이라며 "이제는 경주에 두고 필요할 경우 빌려가는 것이 맞지 않겠나"라고 했다.그러면서 "문화재를 원래 있던 곳으로 반환한 사례가 많은데 신라 금관도 경주에 돌려달라는 서명운동을 받고 있다"며 "주민들의 염원을 모은 대통령실을 비롯해 국가 주요 기관에 전달할 것"이라고 밝혔다.이와 관련해 국립경주박물관 측은 10년에 한 번 금관 모두를 전시하는 계획을 세우고 있다고 설명했다.박물관 관계자는 "중장기적으로 10년에 한 번씩 금관을 전시하는 계획을 하고 있다"며 "경주박물관 90주년이 되는 해와 100주년 되는 해에 금관뿐만 아니라 다양한 유물을 전시할 예정"이라고 말했다.