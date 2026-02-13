삼프로TV·시사IN·민들레·굿모닝충청, 청와대 출입한다

큰사진보기 ▲2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

청와대가 13일 홈페이지에 청와대 신규 출입 뉴미디어풀 선정 결과를 공고했다.청와대 홍보소통수석실은 이날 공고를 통해 <굿모닝충청> <삼프로TV> <시민언론 민들레> <시사IN> 등 4곳(가나다순)을 출입매체로 선정했다고 밝혔다.앞서 청와대는 지난 2일 "변화하는 언론 환경에 발 맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다"며 신청 접수 공고를 낸 바 있다. 청와대는 당시 신청을 접수 받은 후 전문가로 구성한 심사위원회를 통해 신규 출입 뉴미디어풀 언론사를 선정한다고 했다.한편 <굿모닝충청>은 2012년 창간한 대전·충청 지역 종합 온라인 뉴스·경제 전문 주간지다. 2020년 유튜브채널 <굿모닝충청TV>를 개설했고 약 14만 명의 구독자가 있다.유튜브와 팟캐스트를 통해 경제 전문 콘텐츠를 보도하고 있는 <삼프로TV>는 현재 286만 명의 구독자를 확보하고 있다. 2021년 대선 당시 이재명 더불어민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보를 각각 인터뷰한 영상이 크게 화제가 된 바 있다. 이 대통령은 지난해 2월 당대표 시절에도 <삼프로TV>와 인터뷰를 했다.<시민언론 민들레>는 진보 언론인들이 모여 '대안 언론' 또는 '대항 언론'을 표방하며 지난 2022년 11월 창간됐다. 현재 유튜브채널 <민들레TV>의 구독자 수는 14만 5천 명이다.시사 주간지인 <시사IN>은 경영진의 삼성 기사 삭제에 맞서 싸우다 해직된 시사저널 기자들을 중심으로 2007년 창간됐다. 현재 유튜브채널 <시사IN>의 구독자 수는 69만 1천 명이다.