정치

26.02.13 15:21최종 업데이트 26.02.13 15:21

삼프로TV·시사IN·민들레·굿모닝충청, 청와대 출입한다

청와대 홍보수석실, 신규 출입 4개사 선정 공고... 유튜브 중심 뉴미디어풀 활동 관측

2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다.
2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성

청와대가 13일 홈페이지에 청와대 신규 출입 뉴미디어풀 선정 결과를 공고했다.

청와대 홍보소통수석실은 이날 공고를 통해 <굿모닝충청> <삼프로TV> <시민언론 민들레> <시사IN> 등 4곳(가나다순)을 출입매체로 선정했다고 밝혔다.

앞서 청와대는 지난 2일 "변화하는 언론 환경에 발 맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다"며 신청 접수 공고를 낸 바 있다. 청와대는 당시 신청을 접수 받은 후 전문가로 구성한 심사위원회를 통해 신규 출입 뉴미디어풀 언론사를 선정한다고 했다.

한편 <굿모닝충청>은 2012년 창간한 대전·충청 지역 종합 온라인 뉴스·경제 전문 주간지다. 2020년 유튜브채널 <굿모닝충청TV>를 개설했고 약 14만 명의 구독자가 있다.

유튜브와 팟캐스트를 통해 경제 전문 콘텐츠를 보도하고 있는 <삼프로TV>는 현재 286만 명의 구독자를 확보하고 있다. 2021년 대선 당시 이재명 더불어민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보를 각각 인터뷰한 영상이 크게 화제가 된 바 있다. 이 대통령은 지난해 2월 당대표 시절에도 <삼프로TV>와 인터뷰를 했다.

<시민언론 민들레>는 진보 언론인들이 모여 '대안 언론' 또는 '대항 언론'을 표방하며 지난 2022년 11월 창간됐다. 현재 유튜브채널 <민들레TV>의 구독자 수는 14만 5천 명이다.

시사 주간지인 <시사IN>은 경영진의 삼성 기사 삭제에 맞서 싸우다 해직된 시사저널 기자들을 중심으로 2007년 창간됐다. 현재 유튜브채널 <시사IN>의 구독자 수는 69만 1천 명이다.

