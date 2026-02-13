메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.02.13 15:24최종 업데이트 26.02.13 15:24

설 앞두고 공공기관 자회사 노동자들 명절상여금 차별 호소

민주노총, 120% 지급 촉구... 정부 지침 강제성 부족이 원인

원고료로 응원하기
설 연휴를 앞두고 공공기관 자회사 노동자들이 명절상여금 차별 문제로 상대적 박탈감을 호소하고 나섰다.

민주노총 공공연대노동조합은 성명서를 내고 공공기관 자회사 노동자들의 명절상여금 120% 지급을 촉구했다.

노동조합은 "2026년 정부예산안에 국가기관 공무직은 명절상여금 120%가 일괄 적용됐고, 지자체 공무직도 이미 120%를 지급받고 있으며, 최근 학교비정규직은 100%를 적용받게 됐다"며 "그러나 공공기관 자회사 노동자들은 여전히 차별받고 있다"고 밝혔다.

AD
노동조합은 문제의 원인은 재정경제부(구 기획재정부)의 공기업·준정부기관 예산운용지침에 있다고 주장했다. 지침에는 '정규직 전환 인력에 대한 처우개선 소요액을 편성할 수 있다'고 명시돼 강제성이 없어, 모회사 사정에 따라 지급 여부가 달라진다는 것이다.

노동조합은 공공기관 자회사 중에서는 콤스코시큐리티(한국조폐공사 자회사)와 캠코CS(한국자산관리공사)를 제외하고서는 명절상여금은 120%를 지급받지 못하고 있다고 밝혔다.

조합은 "이 문제는 정규직화 주무부서인 고용노동부와 공공기관 주무부서인 재정경제부에 책임이 있다"며 "지침 문구를 강제화하고 경영평가에 자회사 노동자 처우개선 항목 점수를 더 반영할 것을 요구했으나 수용이 거부되고 있다"고 지적했다.

이어 "2017년 정부가 자회사 전환을 정규직화 방식으로 제시했고, 전환 방식의 차이로 차별이 발생하고 있어 당시 노동계의 우려가 현실화됐다"며 "고용노동부와 재정경제부는 명절 전 공공기관들에게 명절상여금 120% 지급에 대한 강력한 조치를 취하고, 제도를 개선해 근본문제를 해결할 것"을 촉구했다.

#공공연대노동조합#명절상여금

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
오현규 (mailpal21) 내방

노동분야를 전문으로 취재 합니다.

이 기자의 최신기사"공공부문 비정규직 차별 철폐하라"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기