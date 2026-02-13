설 앞두고 공공기관 자회사 노동자들 명절상여금 차별 호소

AD

설 연휴를 앞두고 공공기관 자회사 노동자들이 명절상여금 차별 문제로 상대적 박탈감을 호소하고 나섰다.민주노총 공공연대노동조합은 성명서를 내고 공공기관 자회사 노동자들의 명절상여금 120% 지급을 촉구했다.노동조합은 "2026년 정부예산안에 국가기관 공무직은 명절상여금 120%가 일괄 적용됐고, 지자체 공무직도 이미 120%를 지급받고 있으며, 최근 학교비정규직은 100%를 적용받게 됐다"며 "그러나 공공기관 자회사 노동자들은 여전히 차별받고 있다"고 밝혔다.노동조합은 문제의 원인은 재정경제부(구 기획재정부)의 공기업·준정부기관 예산운용지침에 있다고 주장했다. 지침에는 '정규직 전환 인력에 대한 처우개선 소요액을 편성할 수 있다'고 명시돼 강제성이 없어, 모회사 사정에 따라 지급 여부가 달라진다는 것이다.노동조합은 공공기관 자회사 중에서는 콤스코시큐리티(한국조폐공사 자회사)와 캠코CS(한국자산관리공사)를 제외하고서는 명절상여금은 120%를 지급받지 못하고 있다고 밝혔다.조합은 "이 문제는 정규직화 주무부서인 고용노동부와 공공기관 주무부서인 재정경제부에 책임이 있다"며 "지침 문구를 강제화하고 경영평가에 자회사 노동자 처우개선 항목 점수를 더 반영할 것을 요구했으나 수용이 거부되고 있다"고 지적했다.이어 "2017년 정부가 자회사 전환을 정규직화 방식으로 제시했고, 전환 방식의 차이로 차별이 발생하고 있어 당시 노동계의 우려가 현실화됐다"며 "고용노동부와 재정경제부는 명절 전 공공기관들에게 명절상여금 120% 지급에 대한 강력한 조치를 취하고, 제도를 개선해 근본문제를 해결할 것"을 촉구했다.