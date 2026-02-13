"대전 팔아먹은 매국적 졸속 통합"... 특별법 행안위 통과 반발

큰사진보기 ▲민주당 주도로 충남·대전통합특별법안이 국회 행정안전위원회 전체회의를 통과한 것과 관련, '대전충남 졸속통합 반대 범대전시민들'은 13일 오후 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "지방분권을 파괴한 민주당은 가짜 통합 졸속 법안을 즉각 폐기하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

충남·대전통합특별법안이 12일 밤 더불어민주당 주도로 국회 행정안전위원회 전체회의를 통과한 것과 관련, 대전시민들이 '대전을 팔아먹은 매국적 졸속 통합'이라며 통합법안 폐기와 주민투표 실시를 촉구하고 나섰다.'대전충남 졸속통합 반대 범대전시민들'은 13일 오후 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "민주당이 강행한 대전·충남통합특별법안 단독처리는 의회 폭거이자, 145만 대전시민의 주권을 짓밟는 만행"이라며 "지방분권을 파괴한 민주당은 가짜 통합 졸속 법안을 즉각 폐기하라"고 촉구했다.이날 기자회견에는 100여 명이 참석했지만, 참석자 구성은 대체로 국민의힘 쪽으로 무게가 실렸다. 현장에는 국민의힘 이상래(대전 동구)·이택구(대전 유성구갑)·박경호(대전 대덕구) 당협위원장과 조원휘 대전시의회 의장을 비롯해 국민의힘 지방의원, 당직자, 당원들이 다수를 이뤘다. 주최 측은 "통합에 반대하는 일반시민들이 기자회견을 준비했으나, 뜻을 같이하는 국민의힘 당원 등이 힘을 보태기 위해 대거 참여한 것"이라고 설명했다.참석자들은 '시민 없는 통합 절대 불가', '졸속통합 NO', '주민투표 YES', '대전의 미래 주민투표' 등의 문구가 적힌 손피켓을 들고 "졸속 추진 시민 없는 통합 강력 반대한다", "주민투표 즉각 실시하라", "시민을 외면한 졸속 통합 반드시 심판한다" 등의 구호를 외쳤다.규탄 발언에 나선 시민들은 '주민투표'를 강력 요구했다. 첫 발언에 나선 시민 안주현씨는 "저는 대전에서 나고 자란 평범한 시민인데, 정말 묻고 싶다. 민주당은 대체 왜 이러느냐"라고 운을 뗀 뒤 "불과 얼마 전까지만 해도 통합에 반대한다고 목소리 높이던 분들 아닌가, 그때는 틀리고 지금은 맞나, 선거철이 다가오니 입장이 180도 바뀌는 게 여러분이 말하는 정치냐"고 따져 물었다.이어 그는 "백번 양보해서 생각이 바뀔 수 있다고 치자. 그렇다면 최소한 주인인 우리 시민들에게 물어는 봐야 할 것 아니냐, 왜 주민투표를 거부하는 것인가, 무엇이 두려워서 시민의 입을 막느냐"고 목소리를 높이면서 "당장 그 독선적인 폭주를 멈추고 주민투표를 당장 실시하라. 그렇지 않으면 시민의 이름으로 당신들을 심판할 것"이라고 경고했다.또한 시민 김사랑씨는 '대전'이라는 도시 정체성이 흔들린다는 문제의식을 제시했다. 그는 "여러분 우리가 그동안 피땀 흘려 일궈온 대전광역시라는 이름이 지금 사라질 위기다"라며 "우리 자랑스러운 대전이 공중분해돼서 5개 구가 뿔뿔이 흩어지게 생겼다. 이게 말이 되느냐"라고 주장했다.김씨는 "예전에는 대전의 독자성이 훼손된다며 그토록 통합에 반대하시더니 지금은 왜 입을 꾹 다물고 찬성표를 던지느냐"고 민주당을 겨냥하면서 "주민투표도 없이 우리 145만 시민을 핫바지로 만들고 있다. 대전의 이름과 자존심을 시민의 손으로 지켜내자"고 말했다.문예진흥위원회 위원장이라고 소개한 김혜원씨는 "제가 기억하기로는 행정통합 논의 초기에 가장 강렬하게 반대하고 트집 잡던 세력이 바로 민주당이었다"라고 말한 뒤 "그런데 이제 와서 시민들이 주민투표하자고 그렇게 아우성을 치는데도 귀를 닫고 단독으로 법안을 날치기 통과시켰다"라고 비판했다.김씨는 계속해서 "도대체 그 사이에 무슨 꿀단지라도 숨겨 놓은 것이냐"며 "아니면 다가오는 지방선거 계산기를 두드려 보니 억지로라도 합치는 게 표에 도움이 된다고 생각한 것이냐"고 비난했다. 그러면서 그는 "자신 있으면 주민투표 하자. 당당하면 왜 투표를 못 하느냐. 시민 동의 없는 통합은 원천 무효다"라고 강조했다.홍성영 대전서구의회(국민의힘, 둔산1·2·3동) 의원은 "시민 여러분 지금 돌아가는 꼴이 보이는가, 이게 무슨 통합인가, 대전죽이기 아닌가"라며 "우리가 요구했던 국비 지원, 재정 권한 이양, 그런 것 다 어디 갔나, 알맹이는 없고 껍데기만 남았다. 돈도 권한도 못 가져오면서 덩치만 키우면 그 부담은 고스란히 대전시민들 몫이다"라고 우려했다.아울러 그는 "주민들 의견 한 번 안 묻고 번갯불에 콩 볶듯 해치우려는 이유가 무엇인가. 특정인을 도지사 만들어 주려고 우리 대전의 미래를 제물로 바치는 거 아니냐"고 의혹을 제기한 뒤 "재정 대책 없는 깡통 통합 결사 반대한다. 즉각 중단하라"고 촉구했다.기자회견 마지막은 퍼포먼스가 장식했다. 참석자들은 대전을 상징하는 '꿈돌이' 그림에 근조 리본을 붙이고 '시민 없는 통합 반대', '졸속통합 반대', '주민투표 실시'라고 적힌 스티커를 붙였다. 이들은 "시민 참여 없이 졸속으로 추진되는 행정통합이 대전의 자존심과 미래를 위협할 수 있다는 점을 알리기 위한 강력한 경고"라고 설명했다.