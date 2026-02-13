충북 학생 항일독립운동 인명사전(487명)

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

독립운동 서훈자 (21명)김찬호(金燦鎬, 1908.1.13.~1959.3.26., 당시 만 21세)‣ 주소지 : 충북 청주시 미원면 구방리‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분김흥배(金興培,1901.8.15.~1986.7.3 당시 만16세)‣ 주소지 : 청주시 남주동 19‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립보통학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 9일 청주공립농업학교 만세맹휴투쟁에 참여해 체포. '보안법' 위반으로 일제로부터 수배. 불기소 처분. 학교로 부터 퇴학처분박선영(朴先榮, 1925.~2009, 만16세)‣ 충북 청주시 내수읍 용기리 329-1‣ 건국훈장 애족장‣ 당시 청주 제일공립중학교(현 청주중·고등학교) 재학생‣ 1942년 5월 5일 제일공립중학교 우암산 행군 도중 일본 패망가를 불러 일체 경찰에 체포. 이를 밀고한 일본인 학생을 구타해 구속. 징역 단기1년, 장기3년형을 선고받고 복역하다 1945년 8월 15일 광복을 맞아 석방.박승하(林勝夏. 1900~1973. 당시 만 17세)‣ 주소지 : 충북 진천군 초평면 영구리 215‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 3개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분박우양(朴遇陽. 1912~?. 당시 만 16세)‣ 주소지 : 충북 음성군 생극면 관성리 135‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 20일, 이범승, 이인찬과 함께 격문 인쇄, 1월 21일 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감(보안법 위반, 기소유예). 학교당국으로부터 퇴학 처분.서상경(徐相庚, 1900~1962)‣ 주소지 : 충북 충주시 신니면 신청리 489‣ 서훈 : 건국훈장 애국장‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 5개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분‣ 출옥후 일본으로 건너가 무정부주의 독립운동에 투신. 1923년 9월 1일 박열 등과 함께 불령사(不逞社)를 조직. 흑도회(黑濤會)에 가입 활동‣ 귀국 후 1925년 1월에 고향 충주에서 무정부주의 독립운동단체 흑기연맹(黑旗聯盟)을 조직하여 활동하데 체포. 징역 1년 옥고를 치름‣ 1929년 2월 18일 '문예운동사'라는 항일비밀결사조직 결성 및 활동하다 또 다시 체포. 치안유지법 위반으로 징역 5년 옥고.손명희(孫明熙. 1907.3.13.~1966.5.10. 당시 만 22세 )‣ 주소지 : 충북 괴산군 청천면 거봉리 46‣ 서훈 : 대통령 표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분신태동(申泰東. 1902~1959. 당시 만16세)‣ 주소지 : 충북 충주시 노은면 연하리 176‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 박승하등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 3개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분양병갑(梁炳甲. 1909.10.7.~1970.12.17., 당시 만 19세)‣ 주소지 : 충북 보은군 보은읍 죽전리 134‣ 서훈 : 대통령 표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분오석영(吳錫永. 당시 만17세)‣ 주소지 : 충북 괴산군 청안면 읍내리‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 5개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분오성환(吳成煥, 1896. 당시 만22세)‣ 진천군 초평면 용정리‣ 서훈 : 대통령표창.‣ 당시 청주공립보통학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 9일 청주공립농업학교 만세맹휴투쟁에 참여해 체포. '보안법' 위반으로 일제로부터 수배. 불기소 처분. 학교로 부터 퇴학처분오언영(吳彦泳. 1901.5.12.~1971.1.21. 당시 만17세.)‣ 주소지 : 충북 충주시 용산동 612‣ 상훈 : 건국포장(2006)‣ 당시 충주공립보통학교(현 충주 교현초등학교) 부설 충주간이농업학교 재학생‣ 1919년 3월 10일 충주시 범바위에서 교사 유흥식(=류자명)과 동교생 유석보 등과 독립만세시위 계획.‣ 1919년 4월 8일 오언영‧장천석과 충주면 태금리 거주 권태은의 집에서 만세운동 권유문과 경고문 등을 제작. 이후 일제 경찰에 체포.‣ 체포 후 도보로 충주에서 청주형무소로 압송. 5월 12일. 옥중에서도 독립만세를 외침‣ 1919년 5월 31일 조선총독부공주지방법원 청주지청에서 보안법위반으로 징역 1년 선고 / 1919년 7월 16일 경성복심병원 항소심에서 징역 6월 선고이강렴(李康濂, 당시 만16세)‣ 충주시 신니면 출생‣ 독립운동 유공 대통령 표창‣ 당시 학생(소속 학교는 불상)‣ 1919년 4월 2일 충주시 신니면 용원장터 만세항쟁에 참여해 일제에 체포, 징역 8개월 옥고이수천(李壽天. 1899~1965. 당시 만18세)‣ 주소지 : 충북 옥천군 옥천읍 상계리‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 이수천, 이요습, 서상경, 양재성, 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 5개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분이완모(李完模. 1913.3.20.~?, 당시 만 15세)‣ 주소지 : 충북 보은군 보은읍 교사리 95-5‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분이요습(李要習. 1901~?. 당시 만 17세)‣ 주소지 : 충북 진천군 초평면 영구리 215‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 5개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분이인찬(李仁燦. 1909~1998. 당시 만19세)‣ 주소지 : 충북 청주시 북일면(현 내수읍) 은곡리 97‣ 서훈 : 대통령 표창‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 20일, 이범승, 박우양과 함께 격문 인쇄, 1월 21일 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감((보안법 위반, 기소유예). 학교당국으로부터 퇴학 처분..‣ 1934년 보통학교 교원 유필열과 독서회 활동, 1935년 독립군양성학교 자금 800원을 유필열 통해 전달임동묵(林東默, 1910.11.8.~1962.12.1., 당시 만18세)‣ 주소지 : 충북 청주시 문의면 두모리 620‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분전충식(全忠植. 1912.1.14.~1977.9.22. 당시 만17세)‣ 본적지 : 황해도 은율군 장연면 서부리 213‣ 서훈 : 대통령표창.‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분정해원(鄭海元. 1900~1983. 당시 만18세)‣ 주소지 : 충북 청주시 옥산면 덕촌리 77-1‣ 서훈 : 대통령 표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 오석영, 서상경 등은 경성사립중앙학교 재학생 신횡호의 권유로 3월 10일 동맹휴학쟁을 전개할 계획을 세우고 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄함.이 과정에서 학교당국으로부터 퇴학 처분홍태식 (洪台植, 당시 만18세)‣ 주소지 : 충북 괴산군 괴산읍 동부리 449‣ 서훈 : 대통령표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍장터 만세항쟁에 참여해 주모자로 체포. 하루 뒤인 3월 20일 석방‣ 1925년 중국 만주에서 고려공산청년회 가입. 1932년 일본 경찰에 체포돼 치안유지법 위반 송치‣ 소설 임꺽정의 저자인 벽초 홍명희 선생의 작은 아버지. 독립운동가 홍범식‧홍용식의 동생.독립운동 미서훈자 (466명)강병찬‣ 당시 청주 청남학교(현 청남초등학교) 재학‣ 1936년 신사참배 거부를 주도했다는 이유로, 일체 경찰에 연행 돼 취조강영수‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.강영인‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.강은호‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분강혁선(姜赫善)‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분경기동(慶箕東)‣ 당시 청천공립보통학교(현 괴산 청천초등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활경용호‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.경정복(慶正福)‣ 당시 청천공립보통학교(현 괴산 청천초등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활곽용순(郭容淳)‣ 당시 괴산공립보통학교(현 괴산 명덕초등학교) 4학년 급장‣1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍 장터 만세항쟁에 참여해 주모자로 체포. 하루 뒤인 3월 20일 석방(참고 : 괴산명덕초 100년사 : 7~8회 졸업생 명단에 표기)곽우종‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.곽인현‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.곽창수‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.곽한준‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.구연행(具然幸)‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 진행된 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감(보안법 위반, 기소유예). 학교당국으로부터 퇴학 처분.권영길‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지 동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권오성‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권윤댁(택)‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권이구‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권이득‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권인규‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분권종‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.권한성(權漢星)‣ 당시 사립보성학교 학생 (충북 괴산출신)‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활권혁구‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김교선‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김교섭‣ 당시 음성군 무극공립보통학교(현 음성 무극초등학교) 5학년 혹은 6학년에 재학‣ 1930년 2월 15일 광주학생운동지지 맹휴투쟁 및 만세시위 운동 계획, 사전에 발각돼 일제 경찰에 체포 돼 취조.김규생‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김규현‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김기득‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김기선‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김기찬‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김기태‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김낙기(金樂基)‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 송재린, 이철순, 류장열, 조중만, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 일제 경찰에 체포돼 취조를 받음김대용‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김대학‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김대환‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김덕봉(金德奉)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 퇴학처분김동구‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김동명‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김동선‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김동헌‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김동현(1901. 당시 만17세)‣ 주소지 : 청주시 남이면 석화리‣ 당시 청주공립보통학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 9일 청주공립농업학교 만세맹휴투쟁에 참여. 학교로 부터 퇴학처분김동희‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김문희‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김배명‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김병기 1‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김병기 2‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김병수(金秉壽, 당시 만 17세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 6학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포김병희‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김복흥‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김봉임(金鳳任)‣ 당시 청주고등여학교 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행‣ 동맹휴학 투쟁을 주도했다는 이유로 일제 경찰에 체포.김상권‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상기‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상면‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상용‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상철 1‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상철 2‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김상쾌(金爽快)‣ 당시 대소원성공회 문화소년단원‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 29일 처분을 받고 옥살이김상회‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김석근‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김세곤(金世坤. 당시 만13세)‣ 당시 영동군 황간공립통학교(현 황간초등학교) 재학생‣ 1929년 11월 15일과 16일 이틀동안 일본인 교사에게 기둥에 묶여 기절할 때 까지 폭행을 당함김세열(金世㤠)‣ 당시 청주공립고등보통학교 (현 괴산 청주중·고등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활김수진‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김영균‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김영기‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김영배‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김영우‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김요성‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김용배‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김용설‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김우배‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김원복‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김원석‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김윤득‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김은렬‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김응식‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김의배‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김익수(金益○)‣ 당시 영동군 황간공립통학교(현 황간초등학교) 재학생‣ 1931년 6월 8일, 같은 학교 학생 정옥경 등 7인, 소년당원 방영준 등 과 황간지역 사회단체와 연계해 동맹휴업 투장계획하다 일제경찰에 체포김인달‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김인수‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김일광‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김일수‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김장배‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김장식‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김종구‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여김종옥‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김종응(金宗應)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 5학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 무기정학 처분김준근‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김지철‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김창호‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김춘성‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김태성‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김태진‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김팽조‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김필수‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김학근(金學根)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 퇴학처분김학석‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분김호성‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김홍기‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김홍길‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김홍렬‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김흥구‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.김흥태‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.나종의‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.나홍부‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분남건희‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.남상학‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.남정진(南廷鎭)‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 송재린, 이철순, 류장열, 김낙기, 이수영, 조중만 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 치안유지법‧보안법‧전신법 위반 혐의로 징역 2년 옥고를 치름남필우‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분노덕우‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분노봉우‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.노연우‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.노의중‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.단경옥(段慶玉) 혹은 은경옥‣ 충주시 신니면 출생‣ 당시 용원학당 학생‣ 1919년 4월 2일 충주시 신니면 용원장터 만세항쟁에 참여해 일제에 체포, 징역 8개월 옥고도선봉(都先鳳, 당시 만 16세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 5학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포도재은‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.도재주‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.류긍규‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.류수영‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.류장열(柳壯烈. 당시 만 19세)‣ 주소지 : 충북 충주시‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 생 송재린, 이철순, 조중만, 김낙기, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 치안유지법‧보안법‧전신법 위반 혐의로 징역 2년6개월 옥고를 치름류재준‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.류재택‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.문광희‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.문명근‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.문암동‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.민병설‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.민병장‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.민장식‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분박기현(朴基鉉, 당시 만13세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포박노구‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박노섭(朴魯燮. 1908. 당시 만21세)‣ 주소지 : 충북 청주시 남이면 신기리‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 사전계획 및 지휘. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분박노연‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분박노필‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박대화‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박래원‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분박만순‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박명규‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박병희‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박봉순‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박상익‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박상희‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박성필‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박순학‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박승린‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박연수‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박영석‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박영준‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분박용규‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박운양(朴雲陽, 당시 만13세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 2학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포박육경(朴六慶)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 학생대표로 활동 주도‣ 일본인 교장이 밀고해 충주경찰서에서 취조. 이후 퇴학처분박이식‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박인석‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박인희‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박전규‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박종렬‣ 당시 청주 청남학교(현 청남초등학교) 재학‣ 1936년 신사참배 거부를 주도했다는 이유로, 일체 경찰에 연행 돼 취조박종섭‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여박종하‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박종호‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박태석‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박한동‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분박홍서‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.박화서(朴驊緖. ?~?)‣ 주소지 : 충북 진천군 진천읍 성석리 167번지‣ 당시 충북 진천 사립성성학교(聖成學校) 교장 겸 교사‣ 1932년 1월 27일, 수업 시간에 사회체제를 비판하는 내용을 학생들에게 가르쳤다는 혐의로 일제 경찰에 체포. 치안유지법 위반 혐의로 징역 1년6월 선고박희전‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분반병철‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.반석홍‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.방성희‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.방순구‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.방영준(方英俊)‣ 당시 영동군 황간면 소년동맹 단원‣ 1931년 6월 8일, 영동황간공립보통학교(현 영동군 황간초등학교) 학생 김익수, 정옥경 등 7인등과 함께 사회단체와 연계해 동맹휴업 투장계획하다 일제경찰에 체포방용구‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.배동석‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.백귀동‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.백상기‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.백운성‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.백운일‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.변상만‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.사상희‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.서광준(1910.2.4.)‣ 주소지 : 충북 청주시 강내면 정봉리‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 학교 당국으로부터 퇴학 처분서완석‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.서택준‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.성경호‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분성낙일(成樂一 당시 만18세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 6학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 20일 처분을 받고 옥살이성낙현‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분성주학‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.손경임‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분손경호‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분손석구‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.손석균‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.손응성‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.손해석‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.송국헌‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분송명호‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.송병기‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.송병학‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.송선영‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분송재관‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.송재린(宋在麟. 당시 만 19세),‣ 주소지 : 청주시 미원면‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 조중만, 이철순, 류장열, 김낙기, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 치안유지법‧보안법‧전신법 위반 혐의로 징역 2년 옥고를 치름송재철‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신강우‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신건양‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신경호‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분신긍우‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신동현‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신두식‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신석동‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신석휴‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분신성우‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분신성철‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신세철‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신우호‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신운경(辛雲敬)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 학생대표로 활동 주도‣ 일본인 교장이 밀고해 충주경찰서에서 취조신정식‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신정호‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신창범(申昌範)‣ 당시 청천공립보통학교(현 괴산 청천초등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활신태성‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신학성‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.신현빈(申鉉斌)‣ 당시 청천공립보통학교(현 괴산 청천초등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활신현직(申鉉稷. 만19세)‣ 주소지 : 괴산군 불정면 신기리‣ 당시 청주고등보통학교 (현 청주중‧고등학교) 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 생 송재린, 이철순, 류장열, 김낙기, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외친 사건과 관련해 일제 경찰에 체포‣ 치안유지법‧보안법‧전신법 위반 혐의로 징역2년 집행유예 5년심양진‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안귀봉‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안병규‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안석귀‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안성봉‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안승은‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안승환‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.안희상‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.양래원‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분양봉명‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.엄익래(嚴翼來)‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 교사‣ 1919년 4월 1일 청주시 내수읍 세교리에서 의병장 한봉수 지휘하에 학생 80여명과 함께 만세항쟁 시위양재성(楊在成)‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 5개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분엄재록(嚴在祿, 1908~1973. 당시 만18세)‣ 충북 충주시 신니면 화안리 211‣ 독립운동 유공 대통령 표창‣ 당시 청주공립보통학교 3학년‣ 1927년 12월 5일부터 20일까지 조선인 비하 발언을 한 일본인교장 배척 맹휴투쟁 참가.‣ 1927년 12월 20일 퇴학처분엄중섭‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.연석희‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.연성희‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.연정희‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.연질‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오경식‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분오문식‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오병구‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오병기‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오병숙‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분오병학‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오봉식‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오승균‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오시용‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오용근‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.오준학(吳俊學, 당시 만 18세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 5학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포우병철(禹柄喆. 당시 만 19세)‣ 당시 청천공립보통학교(현 괴산 청천초등학교) 4학년 급장‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위원충희‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.유구순‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.유석보(劉錫寶. 당시 만13세)‣ 당시 충주공립보통학교(현 충주 교현초등학교) 부설 충주간이농업학교 재학‣ 1919년 3월 10일 충주시 범바위에서 교사 유흥식(=류자명)과 동교생 오언영 등과 독립만세시위 계획,‣ 1919년 4월 8일 오언영‧장천석과 충주면 태금리 거주 권태은의 집에서 만세운동 권유문과 경고문 등을 제작. 이후 일제 경찰에 체포.‣ 체포 후 도보로 충주에서 청주형무소로 압송. 4월 8일부터 5월 12일까지 한달 여 옥고(5월 12일 조선총독부 청주지검으로부터 불기소 처분).. 옥중에서도 독립만세를 외침.유순복(柳順福)‣ 당시 진천공립보통학교(현 진천 상산초등학교) 재학‣ 1919년 4월 2일 진천읍내 시위 도중 일제 헌병대에 체포·연행돼 고문과 구타를 당함유신득(柳信得)‣ 당시 대소원성공회 문화소년단원‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 29일 처분을 받고 옥살이유인호‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.유정목‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.유정식‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.육동전‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.육추원‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤경훈(尹慶勲),‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 5학년 재학‣ 1931년 6월 14일, 내수공립보통학교 교정 오동나무에 '독립만세' 격문 살포혐의로 일제 경찰에 연행 돼 취조윤기택‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤낙현‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분윤동섭‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤병덕‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤성훈(尹成勳)‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 4학년 재학‣ 1931년 6월 14일, 내수공립보통학교 교정 오동나무에 '독립만세' 격문 살포혐의로 일제 경찰에 연행 돼 취조윤옹용‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분윤정섭‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤형섭‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.윤홍용‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.음대영‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이건간(李建簡)‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 교사‣ 1919년 4월 2일 청주시 내수읍 세교리에서 의병장 한봉수 지휘하에 학생 80여명과 함께 만세항쟁 시위이교환‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이규철‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이근성‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이근영‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이금영‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이기성‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이길영‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이단‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이대세‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이대훈‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이덕호‣ 당시 괴산공립보통학교(현 괴산 명덕초등학교) 재학‣ 1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍장터 만세항쟁에 참여. 이 과정에서 일제 경찰에 심한 구타이동찬‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이만호‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이명선‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이명우‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이민우‣ 당시 음성군 무극공립보통학교(현 음성 무극초등학교) 5학년 혹은 6학년에 재학‣ 1930년 2월 15일 광주학생운동지지 맹휴투쟁 및 만세시위 운동 계획, 사전에 발각돼 일제 경찰에 체포 돼 취조.이방규‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이범승(李範繩)‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 20일, 이인찬, 박우양과 함께 격문 인쇄, 1월 21일 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감(보안법 위반, 기소유예). 학교당국으로부터 퇴학 처분.이범학(李範學)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 퇴학처분이병석(李炳錫)‣ 당시 괴산공립보통학교(현 괴산 명덕초등학교) 재학‣ 1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍장터 만세항쟁에 참여해 주모자로 체포. 하루 뒤인 3월 20일 석방이병열‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이복연‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이복재‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이봉한‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이상갑‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이상구‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이상봉‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이상열(李相㤠)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 25일 처분을 받고 옥살이이상하‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이석우‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이성주(李聖周)‣ 당시 영동공립보통학교(현 영동군 영동초등학교) 재학생으로 추정‣ 1919년 3월 29일 '대한독립만세' 글씨를 쓰여진 목판을 들고 시위하다 일제경찰에 체포. 5월 21일 기소유예 처분 받을때까지 옥살이 / 3월 30일 영동군 양산면·학산면 만세항쟁 촉발이세호‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이세환‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이수영(李壽永, 만19세)‣ 주소지 : 청주시 강외면 상봉리‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 송재린, 이철순, 류장열, 김낙기, 조중만, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 치안유지법‧보안법‧전신법 위반 혐의로 징역 2년6개월 옥고를 치름이수우‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이승‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이시훈‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이열우‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이영희‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이예주‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이완영‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이용달(李容達)‣ 당시 진천공립보통학교(현 진천 상산초등학교) 재학‣1919년 4월 2일 진천읍내 만세항쟁 시위 도중 일제 헌병대에 체포·연행돼 고문과 구타를 당함이용덕‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이용우 1‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이용우 2‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이익근‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이인학‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이일동‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이재남‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이정희‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이제홍‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이종달‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이종수‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이종필‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이종훈‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이주형‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이중달‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이중진‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이진억‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이찬기‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이찬우‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이철규‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이철순(李喆淳)‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 송재린, 조중만, 류장열, 김낙기, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 일제 경찰에 체포돼 취조를 받음이철우(李喆雨)‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 3개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분이철주‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이철호‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이충호‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이태봉‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이태우‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분이태희‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이택노‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이필동‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이하삼‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.이흥연(李興然)‣ 당시 영동공립보통학교(현 영동군 영동초등학교) 재학생으로 추정‣ 1919년 3월 29일 '대한독립만세' 글씨를 쓰여진 목판을 들고 시위하다 일제경찰에 체포. 5월 21일 기소유예 처분 받을때까지 옥살이 / 3월 30일 영동군 양산면·학산면 만세항쟁 촉발임노선(林魯善)‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 5학년 재학‣ 1931년 6월 14일, 내수공립보통학교 교정 오동나무에 '독립만세' 내용이 담긴 격문을 부착임면순‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.임명옥‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.임병학(林炳學, 당시 만 20세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 6학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포임익재‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.임중혁‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.임창수(林昌珠)‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 임창수, 이철우, 신태동 등과 함께 동교생 김현구의 집으로 가서 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄하고 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁 시위를 계획. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 출판법 위반혐의로 징역 3개월의 옥고를 겪음.. 학교당국으로부터 퇴학 처분임현상(林賢相)‣ 당시 사립보성학교생 (충북 쇠산출신)‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활임○근(林○根) 25일‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 25일 처분을 받고 옥살이장배근‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.장봉식‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.장부상(張簿相)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 5학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 무기정학 처분장석금‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.장영완‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.장의환(1900. 당시 만18세)‣ 주소지 : 청주시 영운동‣ 당시 청주공립보통학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 9일 청주공립농업학교 만세맹휴투쟁에 참여. 학교로 부터 퇴학처분장천석(張千石)‣ 당시 충주공립보통학교(현 충주 교현초등학교) 부설 충주간이농업학교 재학생‣ 1919년 3월 10일 충주시 범바위에서 교사 유흥식(=류자명)과 동교생 오언영 등과 독립만세시위 계획,‣ 1919년 4월 8일 오언영‧장천석과 충주면 태금리 거주 권태은의 집에서 만세운동 권유문과 경고문 등을 제작. 이후 일제 경찰에 체포.‣ 체포 후 도보로 충주에서 청주형무소로 압송. 옥중에서도 독립만세를 외침장춘식‣ 당시 음성군 무극공립보통학교(현 음성 무극초등학교) 5학년 혹은 6학년에 재학‣ 1930년 2월 15일 광주학생운동지지 맹휴투쟁 및 만세시위 운동 계획, 사전에 발각돼 일제 경찰에 체포 돼 취조.장희원‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.재(제)기영‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.제(재)영석‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.전영복‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정규상‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정규은‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정규태(丁圭泰. 1909~?)‣ 당시 청주 청남학교(현 청남초등학교) 교사로 재직‣ 1936년 신사참배 거부를 주도했다는 이유로, 일체 경찰에 연행 돼 취조. 일제 강요에 의해 퇴직정기상‣ 당시 청주공립고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교) 2학년 재학. 2조 급장‣ 2025년 9월 일본 신사현 사일정중학교의 제휴제안에 대해 "대학살을 자행하고 남의 나라를 약탈한 주제에 무슨 제휴냐"는 내용의 거절 회신문 작성.‣ 불언한 회신문을 작성했다는 이유로 징계처분(무기근신) 및 급장직 박탈정대관‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정덕수(鄭德壽)‣ 당시 제천공립보통학교(현 제천동명초등학교) 6학년 재학‣ 1926년 6월 11일 순종장례일에 따른 제천공립보통학교 동맹휴학 투쟁 주도‣ 맹휴투쟁 주도한 혐의로 퇴학처분정만형(鄭萬亨, 당시 만 18세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 5학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 20일 처분을 받고 옥살이정명용(鄭命用.1910.4.23. 당시 만 18세)‣ 주소지 : 충북 괴산군 괴산읍 서부리‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분정순경‣ 당시 청주 청남학교(현 청남초등학교) 교사로 재직‣ 1936년 신사참배 거부를 주도했다는 이유로, 일체 경찰에 연행 돼 취조. 일제 강요에 의해 퇴직정예택‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정옥경(鄭玉敬)‣ 당시 영동군 황간공립통학교(현 황간초등학교) 재학생‣ 1931년 6월 8일, 같은 학교 학생 김익수 등 7인, 소년동맹 단원 방영준 등 과 황간지역 사회단체와 연계해 동맹휴업 투장계획하다 일제경찰에 체포정월성‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정유흥(鄭有興. 1901~?. 당시 만17세)‣ 주소지 : 충북 청주시 사천동‣ 서훈 : 대통령 표창‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1931년 3월 9일 같은 학교 학생 오석영, 서상경 등은 경성사립중앙학교 재학생 신횡호의 권유로 3월 10일 동맹휴학쟁을 전개할 계획을 세우고 '이천만동포에게 경고함'이라는 격문 300매를 인쇄함.이 과정에서 학교당국으로부터 퇴학 처분정윤모‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정의택‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정인식‣ 당시 음성군 무극공립보통학교(현 음성 무극초등학교) 5학년 혹은 6학년에 재학‣ 1930년 2월 15일 광주학생운동지지 맹휴투쟁 및 만세시위 운동 계획, 사전에 발각돼 일제 경찰에 체포 돼 취조.정인찬‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정인훈‣ 당시 음성군 무극공립보통학교(현 음성 무극초등학교) 5학년 혹은 6학년에 재학‣ 1930년 2월 15일 광주학생운동지지 맹휴투쟁 및 만세시위 운동 계획, 사전에 발각돼 일제 경찰에 체포 돼 취조.정종환‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정주헌‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정지태‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정진복‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분정태진‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정해도‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정흥종‣ 주소지 : 충북 청주군 청주면 서정 172‣ 당시 청주공립농업학교 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 학교 당국으로부터 퇴학 처분정희정‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.정희준‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조건상‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조경희‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조동순‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조래룡‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조성구 1‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조성구 2‣ 당시 청주공립농업학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조성완‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조인복‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.조중만(趙重晩)‣ 당시 청주공립농업학교 (현 청주농업고등학교) 2학년 혹은 3학년 재학‣ 1931년 9월 4일, 청주공립농업학교 학생 송재린, 이철순, 류장열, 김낙기, 이수영, 남정진 등 재학생 100여명과 함께 오전 8시경 학교 조회시간에 '일본 제국주의 타도하자' 등 구호를 외치고 시내로 나와 격문을 배포하며 같은 구호를 외침‣ 일제 경찰에 체포돼 취조를 받음조충식(趙忠植)‣ 주소지 : 괴산군 문광면 문법리‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분조태국(趙泰國, 당시 만15세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 5학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 10일 처분을 받고 옥살이조태용(趙泰瑢)‣ 당시 괴산공립보통학교(현 괴산 명덕초등학교) 재학생‣ 1930년 1월 25일 괴산청천 장날 이용해 격문을 살포하고 '조선학생만세', '독립만세' 등을 외치며 만세시위. 일제 경찰에 체포‣ 10일~25일 사이 구류 처분받고 청주형무소에서 수감생활주만성‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분지달문‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분지병석‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분지창용‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.지헌목‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분진대봉‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.차재덕‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최광석‣ 주소지 : 충북 보은군 회북면 중앙리‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 학교 당국으로부터 퇴학 처분최근목‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여최기섭‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최동철‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여최명렬‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최신옥‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최종철‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최종하‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최충모‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최태석‣ 당시 청주공립농업학교 5학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.최팽하‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한배석‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한보길‣ 당시 청주공립농업학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한상완‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한연구‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한인구‣ 당시 청주공립농업학교 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한정구‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한지동‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한필동‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.한희준‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.함귀봉(咸貴奉)‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감(보안법 위반, 기소유예 처분). 학교당국으로부터 퇴학 처분.허식‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.홍규호‣ 당시 괴산공립보통학교(현 괴산 명덕초등학교) 재학‣ 1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍장터 만세항쟁에 참여. 이 과정에서 일제 경찰에 심한 구타홍덕기‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.홍봉희(洪鳳喜)‣ 당시 내수공립보통학교(현 청주 내수초등학교) 5학년 담임교사‣ 1931년 6월 14일, 내수공립보통학교 교정 오동나무에 '독립만세' 격문 살포혐의로 일제 경찰에 연행 돼 취조. 이후 6월 24일 일제의 강요로 학교 사직홍성복‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.홍성식‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.홍성원‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.홍성일(洪性一)‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 맹휴 투쟁을 주도. 이 과정에서 일제 경찰에 체포돼 25일 가량 형무소에 수감(보안법 위반, 기소유예 처분). 학교당국으로부터 퇴학 처분.홍성철(洪性哲. 1908.7.8. 당시 만21세)‣ 주소지 : 충북 청주시 문의면 품곡리‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 4학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 '광주학생운동지지' 만세항쟁을 위해 '동맹휴교' 투쟁을 진행.‣ 1930년 1월 21일 아침 9시 30분경 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1~4학년 학생 230명, 수천매의 격문을 뿌리고 만세를 부르며 맹휴투쟁을 전개. 이 과정에서 체포돼 20여일 동안 옥고를 치름(보안법 위반혐의, 기소유예). 학교 당국으로부터 퇴학 처분홍익선‣ 당시 청주공립고등보통학교 1학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.황규성‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.황기언‣ 당시 청주공립고등보통학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.황락중‣ 당시 청주공립고등보통학교 2학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.황인섭‣ 당시 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 1학년 재학‣ 1919년 3월 10일 만세항쟁 시위 관련, 학교당국으로부터 징계처분황준길(黃俊吉, 당시 만16세)‣ 당시 대소원공립보통학교(현 충주 대소원초등학교) 5학년 재학‣ 1930년 2월 7일 충주시 대소원면 대소원리에서 광주학생운동지지 만세시위에 참여해 체포‣ 일제 경찰로부터 구류 25일 처분을 받고 옥살이황해용‣ 당시 청주공립농업학교 3학년 재학‣ 1930년 1월 21일 청주고등보통학교(현 청주중학교, 청주고등학교)와 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등여학교 3개교 학생이 진행한 '광주학생운동지지' '동맹휴교' 및 만세 투쟁에 참여.