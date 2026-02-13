서울시교육청, 리박스쿨 관련 단체의 '교사 홍보' 긴급 중단

서울시교육청이 편향 홍보 논란을 빚은 대한민국교원조합(대한교조)의 초중등 신규 임용예정교사 대상 홍보 행위를 긴급 중단시켰다. 대한교조는 '극우교육' 논란을 빚은 리박스쿨이 공식 홈페이지에서 협력단체로 꼽았던 단체다.
13일, 서울시교육청 교육연수원 관계자는 <오마이뉴스>에 "현재 진행하는 2026 초중등 신규임용예정교사 직무연수에 대한교조의 홍보 참여를 중단했다"라면서 "이에 따라 대한교조는 신규예정교사 대상 10분 분량의 홍보영상과 홍보물 등을 미제출했다"라고 밝혔다. 이번 직무연수 참여 인원은 중등 신규임용예정교사 1239명을 비롯하여 모두 2000여 명에 이른다.
이 관계자는 대한교조에 대한 '홍보 행위 중단 조처'를 한 까닭에 대해 "대한교조가 지난 1월 15일 참여한 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수 홍보 시간에 '강사 유의사항'을 위반한 사실이 확인되었고, 서울시교육청 학생인권위원회도 이에 대해 '인권에 대한 편향적이고 왜곡된 선전 행위가 있었다'라고 판단했기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "단체협약 내용으로 봐도 대한교조의 홍보 내용이 '법령이 정한 범위를 벗어나서 정치적 중립성과 교육의 중립성에 위배되는 조합 행보 행위가 있었다'라고 판단했다"라고도 했다.
앞서 교육연수원은 지난 1월 12일, 대한교조 등 교원단체에 보낸 공문 '교직단체 홍보 시간 안내'에서 "신규임용예정교사 직무연수에 귀 단체의 홍보시간을 2월 9일부터 20일까지 배정했음을 알려드린다"라면서 "단체별로 제작한 10분 이내의 동영상을 제출해 달라"라고 안내한 바 있다.
하지만 교육연수원이 대한교조에 대해서는 태도를 바뀐 것이다. 이에 대해 대한교조는 교육연수원에 이의를 제기한 뒤, 홍보물을 제출하지는 않은 것으로 나타났다.
서울시교육청의 판단과 관련, 대한교조 관계자는 최근 <오마이뉴스>에 "우리는 서울교육청 학생인권위의 '편향·혐오' 판단 내용을 공식 문서로 통보받은 사실이 없다"라면서 "대한교조가 홍보에서 표현하려던 취지는 특정 집단을 혐오하거나 차별하려는 것이 아니라, '정치적이거나 이념적으로 편향된 수업을 지양하자'라는 원칙적인 의견 표시였다"라고 반박했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 1월 15일 자 기사 "[단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청"
(https://omn.kr/2gptj)에서 "서울교육연수원이 1월 15일 오후 550여 명의 교사가 참여한 '2025 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수'에 대한교조를 초대해 홍보시간을 줬다"라면서 "이날 대한교조 관계자는 홍보에서 '역사독재OUT!, 젠더교육OUT!' 등이 적힌 홍보물을 내보이는 등 뉴라이트 세력의 주장과 맥을 같이하는 주장을 펼쳤다. 이를 본 일부 교사들이 '교사들에게 학생들을 대상으로 극우 세뇌교육이라도 하라는 것이냐?'라고 반발했다"라고 보도한 바 있다.