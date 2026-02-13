선물 같은 독자의 쪽지와 댓글

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲환경미화원인 필자에게 한 독자가 <행복한 청소부> 책을 추천했다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행복한 청소부 표지 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 독자가 필자의 환경미화원 도전에 용기를 내라며 행복한 청소부 그림책을 권했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰 숫자 달력은 아버지 일상의 기록물이기도 하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"잊고 있었던 기억 조각들을 추억으로 떠올리고 적어보게 해 주셔서 감사합니다. 저의 짧은 글이 선생님의 가족들과 아버님께 작지만 따뜻한 이야기로 전해지길 바라봅니다!! 연말도 따뜻하게 보내시고 가족들 모두 건강하시길 바랍니다."