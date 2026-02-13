대대장 탓한 임성근에 중대장 "가장 큰 원인, 사단장이 준 압박"

큰사진보기 ▲임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 10월 17일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 군사법원 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 있다. 오른쪽은 이용민 전 포7대대장. ⓒ 남소연 관련사진보기

"(임 전) 사단장이 (7월 18일 오전 9시 20분경) 현장 작전지도 중 9중대장(포3대대 소속 대위)에게 (왜 병력을 빨리 투입하지 않냐고) 질책하는 일이 있었다. (이후) 최 중령은 '내일은 적극적으로 해야되지 않을까. 어디까지 들어가는 게 맞겠나'라면서 허리와 무릎을 번갈아 손으로 가리키다가 '허리까지 들어가자'라고 했다." - 변 전 중대장

고 채수근 해병 순직 2주기 추도식이 지난해 7월 19일 오전 10시 30분 국립대전현충원 장병4묘역에서 해병대예비역연대의 주최로 진행됐다.

특검팀: 피고인 최진규는 포병대대장들이 모인 호우피해복구책임자방에 '(소방)구조대장과 통화하니 도로정찰은 했다고 수변 아래 정찰을 원하는데 어쩌지'라고 올렸다. 이는 증인과 통화한 직후에 올라온 내용이다.

주 전 센터장 : 그런 적 없다.



특검팀: (2023년 7월 15일부터 2023년 7월 17일까지는) 소방과 경찰이 제한된 인력으로 (실종자 수색을 위한) 도로 정찰을 한 상태였고, (7월 18일부로) 해병대 1000명 이상의 병력이 투입된 거 아닌가. 증인이 그런 사정을 알기에 수변 아래를 꼼꼼히 수색하는 게 좋겠다고 요청했다고 말하는 게 자연스러워 보인다.

증인: (통화에서) 구체적으로 거기에 대해 언급하지 않았다.

2023년 7월 19일 오전 채해병 실종 당시의 모습.

채해병이 숨진 수색 작전에 투입됐던 해병대 1사단 포병여단 소속 중대장이 법정에 나와 '현장 지휘관을 압박한 임성근 전 사단장'을 이 사건의 가장 큰 원인으로 지목했다. 그는 "물에 들어가는 것을 사단장 지침으로 인식해 (현장 지휘관들이) 아무런 말도 할 수 없었다"라고 단호하게 증언했다.특히 해당 중대장은 채해병 순직 전날(2023년 7월 18일) 최진규 전 포11대대장(선임 대대장)의 '허리까지 입수한다'라는 명령을 기억한다고 했고, 이 과정에서 최 전 대대장이 '사단장 또는 7여단장으로부터 물에 들어가는 승인받았다'는 말을 했다고 전했다. 임 전 사단장 측은 최 전 대대장의 '허리까지 입수' 발언을 순직의 원인이라고 떠넘겼으나, 중대장은 "물에 들어가는 것을 사단장 지침으로 인식해 (현장 지휘관들이) 아무 말도 할 수 없던 분위기를 만든 상급 부대가 그 원인"이라고 못박았다.서울중앙지법 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 13일 채해병 사망과 관련해 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 임 전 사단장(소장), 박상현 전 7여단장(대령), 최 전 대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령) 등에 대한 13차 공판을 열었다. 재판부는 이날 오후 변아무개 전 포7대대 13중대장을 증인으로 불렀다. 변 전 중대장은 이 전 대대장의 지휘를 받았던 인물이다.변 전 중대장은 2023년 7월 18일 오후 9시 10분 박 전 여단장 주관 화상회의(VTC)가 끝날 무렵을 거론하며 "최진규 중령이 의자를 뒤로 돌리며 '포병여단 자체적으로 회의를 진행하자'더니 '내일 물에 들어가야 된다. 사단장 지침을 받았다'고 명확히 얘기했다"라고 말했다.하지만 이 같은 증언에 최 전 대대장은 고개를 내저었다. 증언을 듣던 조형우 재판장은 변 전 중대장에게 "(임 전 사단장에게) 미흡한 부분을 지적받았는데 이를 시정한다는 뜻으로 적극 입수한다는 것인가 아니면 (사단장) 질책을 받았기에 만회하기 위해 (최 전 대대장이) 더 열심히 (수색)해야 된다는 취지로 말한 건가"라고 물었다. 변 전 중대장은 "후자가 더 정확하다"라고 답했다.변 전 중대장은 최 전 대대장의 해당 발언 뒤 현장 반응을 물은 채해병 특검팀(이명현 특검) 질문에 "이용민 중령은 하늘을 보며 한숨을 쉬었다"라며 "사단장이 질책하면 어떤 분위기인지 대대장들은 알 수 있다. '물에 못 들어간다'고 반론할 수 있는 분위기가 아니었다"라고 설명했다.임 전 사단장의 변호인 이완규 변호사(윤석열 정부 법제처장)는 이어진 반대신문에서 "당초 도로 위주 정찰 지시가 있어 증인도 물에 들어갈 수 있다는 생각을 못 했는데, (최 전 대대장에 의한) 허리까지 허용된 범위로 인해 심각해진 거 아닌가"라며 최 전 대대장을 탓했다.하지만 변 전 중대장은 "중요한 건 물에 들어가는 자체가 위험했다는 것"이라며 "그전까지는 중대나 대대별 상황에 따라 (물에) 들어가야 했으나 회의한 이후에는 무조건 물에 들어가야 된다고 해서 심각한 것"이라고 말했다.이어 "최 중령의 발언은 사고 원인 중 일부분이라고 생각한다"라며 "가장 큰 원인은 포병 지휘관으로서 받은 (임 전) 사단장에 의한 압박감이다. 최 중령이 '사단장 지침을 받았으니 물에 들어가야 된다'고 할 때 (현장 지휘관들이) 아무 말도 할 수 없었던 상급부대의 분위기가 원인이다"라고 지적했다.변 전 중대장은 '(임 전 사단장이 강조한) 바둑판식 수색이 허리까지 물에 들어가는 것과 연관성이 있냐'는 이 변호사의 질문에 "물에 들어가는 건 이미 결정이 났었다"라며 "바둑판식 수색은 그 의미의 일부분으로 포함된다"라고 답했다. 임 전 사단장은 2023년 7월 18일 오후 4시 자신이 주관한 화상회의에서 "바둑판식 수색"을 언급하며 "수풀을 찔러보며 찾으라"는 등 공세적 수색을 강조한 바 있다.한편 이날 재판에선 '수변 아래 정찰을 원한다'는 의사를 해병대에 처음 전달한 것으로 지목된 소방 관계자가 "그런 요청을 한 사실이 없다"라고 증언했다가 조 재판장으로부터 "위증의 문제가 될 수 있다"라고 경고를 받는 일도 벌어졌다.특검팀이 제시한 해병대 자료에 따르면, 이날 오전 증인으로 출석한 주아무개 당시 경북 예천소방서 119구조긴급센터장(소방경)은 석관천(벌방교~간방교)부터 채해병이 숨진 내성천 구역 일부(경진교)를 담당한 인물이다.주 전 센터장은 특검팀의 거듭된 질문에도 "수변 아래 정찰을 언급한 적 없다"는 입장을 고수했다. 특검팀은 "증인은 자신의 담당 구역은 석관천 일대라고 주장하나, 내성천 구역에 대해서도 (해병 측의) 병력 투입을 확인했다"고 반문했고, 주 전 센터장은 "해병대가 총 몇 명이 오는지 파악했을 뿐 어느 지역에 배치되는지 모른다"는 답을 반복했다.이에 조 재판장은 "최 전 대대장이 (증인과의 통화) 대화를 (거짓으로) 만들어서 (소방 측이 수변 아래 정찰을 원한다고) 군 간부들에게 전했다는 건가", "포항에서 출발한 해병대는 수색 지역이 처음인데 증인에게 어떻게 수색해야 되는지 묻는 게 맞지 않나"라고 추궁했다.그럼에도 주 전 센터장의 답이 변하지 않자 "오늘 증인신문은 끝났으나 완전히 끝난 게 아니다. 수사기록에서 한 말과 다른 말이 있으면 나중에 위증 문제 제기될 수 있다"고 경고했다.