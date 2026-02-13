민주 윤리심판원, '자녀 혼사 논란' 최민희에 "품위유지 위반, 경고"

더불어민주당 윤리심판원이 국정감사 중 자녀 국회 결혼식과 축의금으로 인해 물의를 빚었던 최민희 의원에 '경고' 처분을 의결했다. 한동수 윤리심판원장이 직권으로 지난달 21일 최 의원에 대해 조사를 명령한 지 22일 만이다.
징계 내용은 민주당 13일 최고위원회의에 보고돼 확정됐고 당사자에게 통보될 예정이다.
윤리심판원은 최 의원이 당의 품위유지 의무를 위반했다고 판단해 전날(12일) '경고' 처분을 의결했다. 민주당 윤리심판원 규정에 따르면 징계는 경고와 당직자격정지, 당원자격정지, 제명이 가능한데 이 중 경고는 가장 낮은 수위다.
박수현 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 종료 직후 기자들과 만나 "어제 윤리심판원 결과는 오늘 최고위에서 보고됐다"며 "최고위 결정 내용을 오는 23일까지 본인(당사자)에게 서면으로 개별 통보할 예정"이라고 밝혔다.
국회 과학기술정보방송통신위 위원장이기도 한 최 의원은 국정감사 기간인 지난해 10월 국회에서 자녀 결혼식을 진행했는데, 피감기관 등으로부터 축의금과 축하화환을 받았다는 의혹, 장소 대관 대리 신청 문제 등이 불거져 논란이 됐다.
국민의힘은 최 의원을 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발했고, 경찰은 지난 1월 23일 국회사무처를 압수수색하기도 했다. 직후 최 의원은 "장소 대관은 딸이 직접 예약했고 사용했다. 어떤 특혜나 예외도 없었다"라며 "저는 숨길 게 없고 (수사를) 피하지도 않을 것"이라고 반박했다.
앞서 최 의원은 SNS를 통해 "(자녀 혼사 관련) 저는 피감기관에 청첩장을 보내지 않았고, 화환 역시 요청한 바 없으며, 조금이라도 부적절하다고 판단되는 축의금은 모두 돌려보냈다"며 "국감 기간에 치러진 결혼식에 대해 좀 더 주의하지 못한 것에 대해서는 고개 숙여 사과드렸다"고 밝혔다.
그는 또 성실히 조사받겠다면서 "사실이 확인되어 그동안의 공격이 음해와 매도였음이 드러나길 기대한다"고도 덧붙였다.
한편 윤리심판원은 장경태 의원의 성추행 의혹에 대해서도 심의를 진행했지만 결론을 내리지 못하고 심사를 계속 진행하기로 했다.
장 의원은 지난 2024년 10월 여의도의 한 식당에서 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 고소당해 경찰 수사가 진행되고 있다. 장 의원은 성추행 의혹을 부인하면서 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소한 상태다.