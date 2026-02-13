민주 윤리심판원, '자녀 혼사 논란' 최민희에 "품위유지 위반, 경고"

큰사진보기 ▲국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 과방위원장인 더불어민주당 최민희 의원이 의사봉을 두드리는 모습(자료사진). ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동수 더불어민주당 윤리심판원장(자료사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 윤리심판원이 국정감사 중 자녀 국회 결혼식과 축의금으로 인해 물의를 빚었던 최민희 의원에 '경고' 처분을 의결했다. 한동수 윤리심판원장이 직권으로 지난달 21일 최 의원에 대해 조사를 명령한 지 22일 만이다.징계 내용은 민주당 13일 최고위원회의에 보고돼 확정됐고 당사자에게 통보될 예정이다.윤리심판원은 최 의원이 당의 품위유지 의무를 위반했다고 판단해 전날(12일) '경고' 처분을 의결했다. 민주당 윤리심판원 규정에 따르면 징계는 경고와 당직자격정지, 당원자격정지, 제명이 가능한데 이 중 경고는 가장 낮은 수위다.박수현 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 종료 직후 기자들과 만나 "어제 윤리심판원 결과는 오늘 최고위에서 보고됐다"며 "최고위 결정 내용을 오는 23일까지 본인(당사자)에게 서면으로 개별 통보할 예정"이라고 밝혔다.국회 과학기술정보방송통신위 위원장이기도 한 최 의원은 국정감사 기간인 지난해 10월 국회에서 자녀 결혼식을 진행했는데, 피감기관 등으로부터 축의금과 축하화환을 받았다는 의혹, 장소 대관 대리 신청 문제 등이 불거져 논란이 됐다.국민의힘은 최 의원을 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발했고, 경찰은 지난 1월 23일 국회사무처를 압수수색하기도 했다. 직후 최 의원은 "장소 대관은 딸이 직접 예약했고 사용했다. 어떤 특혜나 예외도 없었다"라며 "저는 숨길 게 없고 (수사를) 피하지도 않을 것"이라고 반박했다.앞서 최 의원은 SNS를 통해 "(자녀 혼사 관련) 저는 피감기관에 청첩장을 보내지 않았고, 화환 역시 요청한 바 없으며, 조금이라도 부적절하다고 판단되는 축의금은 모두 돌려보냈다"며 "국감 기간에 치러진 결혼식에 대해 좀 더 주의하지 못한 것에 대해서는 고개 숙여 사과드렸다"고 밝혔다.그는 또 성실히 조사받겠다면서 "사실이 확인되어 그동안의 공격이 음해와 매도였음이 드러나길 기대한다"고도 덧붙였다.한편 윤리심판원은 장경태 의원의 성추행 의혹에 대해서도 심의를 진행했지만 결론을 내리지 못하고 심사를 계속 진행하기로 했다.장 의원은 지난 2024년 10월 여의도의 한 식당에서 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 고소당해 경찰 수사가 진행되고 있다. 장 의원은 성추행 의혹을 부인하면서 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소한 상태다.