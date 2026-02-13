[사진] 설 앞두고 구례오일장서 떡국 나눔 행사 개최

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲떡국을 준비 중인 자원봉사자들 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲떡국을 나눠주고 있는 자원봉사자들 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례의 온기가 가득한 떡국 한 그릇 ⓒ 임세웅 관련사진보기

설 명절을 코앞에 둔 13일, 구례오일시장은 여느 때보다 활기차고 따뜻한 에너지가 가득했습니다.바로 지역 상인분들과 취약계층 이웃들을 위한 '구례온' 온기 나눔 행사가 열렸기 때문입니다. 김이 모락모락 피어오르는 떡국 한 그릇에 담긴 특별한 이야기를 전해드립니다.이번 '구례온' 행사는 단순히 한 끼 식사를 대접하는 자리를 넘어 특별한 의미를 지니고 있습니다.약 10년 전, 화엄사에서 추진되었던 '떡국 공양 사업'의 정신을 계승하고 있기 때문입니다.바쁜 현대 사회 속에서 점차 희미해져 가는 이웃 간의 정과 공동체 의식을 다시 확산시키기 위해 새롭게 기획된 이번 행사는, 과거의 따뜻했던 기억을 소환하며 지역민들의 마음을 하나로 묶어주었습니다.명절 대목을 맞아 생업에 여념이 없는 시장 상인분들, 그리고 우리 주변의 어려운 취약계층 이웃들에게 설 명절은 기쁨인 동시에 때로는 고단함이기도 합니다.오늘 대접한 따뜻한 떡국 한 그릇은 그분들의 노고에 대한 감사이자, 앞으로의 삶을 응원하는 위로의 메시지였습니다. 정성껏 끓여낸 육수처럼 깊고 진한 이웃사랑이 구례오일시장 곳곳으로 스며드는 것을 느낄 수 있었습니다.작은 나눔이 모여 커다란 온기를 만든다는 것을 증명한 오늘. '구례온' 행사를 통해 우리는 혼자가 아니라 '함께'라는 공동체의 소중함을 다시 한번 되새겼습니다.이번 행사를 기점으로 구례의 나눔 문화가 더욱 활발하게 피어나길 기대해 봅니다. 올 설 명절, 여러분의 마음속에도 '구례온'의 온기가 가득 전해져 모두가 따뜻하고 풍요로운 연휴 보내시길 바랍니다.