김여정 "정동영 무인기 유감 표명 다행... 재발시 혹독한 대응"

큰사진보기 ▲(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 2026.1.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김여정 북한 노동당 부부장은 최근 정동영 통일부 장관이 대북 무인기 침투와 관련해 유감을 표명한 것에 대해 "다행으로 생각한다"고 밝혔다.13일 북한 관영 <조선중앙통신>에 따르면, 김 부부장은 전날 담화를 내고 "(정 장관의 유감 표시를) 비교적 상식적인 행동으로 평가한다"며 이같이 밝혔다.김 부부장은 다만 "한국 당국은 자초한 위기를 유감 표명 같은 것으로 굼때고 넘어가려 할 것이 아니라 우리 공화국 영공 침범과 같은 엄중한 주권 침해 사건의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구해야 한다"고 강조했다.그는 "우리는 반공화국 무인기 침입 행위를 감행한 주범의 실체가 누구이든, 그것이 개인이든 민간단체이든 아무런 관심도 없다"며 "우리가 문제시하는 것은 우리 국가의 영공을 무단 침범하는 중대주권침해행위가 한국발로 감행되였다는 그 자체"라고 지적했다.또 "조선민주주의인민공화국의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발 사건이 재발하는 경우 반드시 혹독한 대응이 취해질 것"이라며 "여러가지 대응공격안들 중 어느 한 안이 분명히 선택될 것이며 비례성을 초월할 것"이라고 위협하기도 했다.그러면서 "한국당국이 내부에서 어리석은 짓들을 행하지 못하도록 재발방지에 주의를 돌려야 할 것"이라고 거듭 경고했다.앞서 정동영 장관은 지난 10일 저녁 명동성당에서 열린 1500번째 '민족의 화해와 일치를 위한 미사' 축사에서 "무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표하는바"라고 밝혔다.민간인이 날린 무인기 사건에 대해 정부 고위 당국자가 북한에 유감을 표명한 것은 정 장관이 처음이다.앞서 북한은 2025년 9월과 지난 1월 4일 한국발 무인기가 북한 영공을 침범했다고 주장했다. 이와 관련해 김 부부장은 1월 13일 담화를 내고 사과를 요구한 바 있다.