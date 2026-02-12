김병주 의원, 한준호 경기도지사 출마에 응원 글

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 김병주 의원(남양주을)이 한준호 의원(고양을)의 경기도지사 출마 선언에 대해 응원 글을 올려 눈길을 끌고 있다. ⓒ 김병주 의원 사회관계망서비스(SNS) 갈무리 관련사진보기

6·3 지방선거 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 김병주 의원(남양주을)이 한준호 의원(고양을)의 경기도지사 출마 선언에 대해 "뜨거운 용기에 경의를 표한다"며 응원 글을 올려 눈길을 끌고 있다.김 의원은 12일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한준호 의원의 출마 선언문을 보며 경기도에 대한 비전과 혁신의 의지가 평소 저의 소신과 닮아 있어 깊은 공감을 느꼈다"며 이같이 전했다.김 의원은 한 의원을 '가장 믿음직한 동지'이자 '전우'로 표현했다. 그는 "한 의원은 저와 함께 이재명 대통령을 지근거리에서 보필해 온 동지"라며, 특히 "내란의 위기를 온몸으로 막아내며 이재명 정부를 세운 전우"라는 점을 강조했다. 이어 "생사의 기로에서 증명된 한 의원의 결단력과 진정성이라면 경기도의 미래를 맡기기에 부족함이 없다고 확신한다"며 한 의원의 역량을 높이 평가했다.그는 "한준호라는 훌륭한 재원이 있어 당의 미래가 든든하다"며 "한 의원의 건승을 기원하며 뜨거운 동지애로 필승을 응원한다"고 강조했다김 의원은 "깨끗한 경쟁으로 가장 아름다운 경선을 만들어가자"며 "당당한 승부로 도민의 마음을 얻고, 그 힘으로 이재명 정부의 성공을 강력하게 뒷받침하는 든든한 경기도를 함께 만들자"고 덧붙였다.앞서 김 의원은 지난 달 5일 "이재명 정부의 실용주의를 경기도에서 가장 먼저, 가장 분명한 성과로 완성하겠다"며 경기도지사 출마를 공식 선언했다. 12일 한 의원의 출마선언으로 민주당내에서 경기도지사 출마를 공식 선언한 사람은 양기대 전 의원, 김병주(남양주을) 의원, 권칠승(화성병) 의원 등 4명으로 늘어났다.