뒤늦게 소환된 국힘 이정현 1년 전 '계엄 발언'... 현재 입장 물었더니

이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표가 오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에서 국민의힘 공천을 총괄하는 공천관리위원장에 임명된 가운데, 1년 전 그의 계엄 관련 발언이 수면 위로 떠오르고 있다.
이 위원장은 지난해 2월 26일 유튜브 채널 '고성국TV'에서 12.3 불법 비상계엄과 관련해 진행자와 대담을 나누던 중 "계몽" 등의 단어를 언급한 것으로 확인됐다. 거리로 나와 '윤어게인'을 외쳤던 사람들을 향해서는 "무명용사", "의병"이라고 치켜세우며 "눈물 나게 감사하다"라는 말을 전하기도 했다.
하지만 얼마 지나지 않아 그는 "윤석열 (전) 대통령 자진 탈당을 제안한다"라거나, "계엄에 대한 당의 책임 표명과 대국민 사과를 제안한다"라며 태도를 바꿨다(관련기사: 이정현, 김문수 면전에서 "오늘 중 윤석열 자진 탈당 권고해야" https://omn.kr/2djnv)
. 앞선 유튜브 출연 후 석 달도 채 지나지 않은 시점이었다.
재조명된 과거 발언 살펴 보니...
장동혁 국민의힘 대표는 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "이 전 대표를 이번 지방선거 중앙당 공천과 국회의원 보궐선거 공천 관리를 책임질 공천관리위원장에 추천하고자 한다"라고 밝혔다.
장 대표는 그를 향해 "우리 당 당직자 출신이자 지역주의의 벽을 용기 있게 허물어 온 존경받는 정치인", "우리 당의 험지인 호남에서 두 차례나 국회의원에 당선되셔서 통합과 도전의 가치를 상징적으로 보여주신 분"이라며 높게 평가했다.
또 "특정 계파에 얽매이지 않고 당의 외연을 확장해 온 정치적 궤적과 중앙과 지방을 아우르는 풍부한 정책 경험이 우리 당이 지향하는 공천의 지향점과 합치한다"라며 이번 임명의 배경을 설명하기도 했다.
이후 이 위원장의 과거 발언이 재조명됐다. 일부 언론은 지난해 2월 26일 유튜브 채널 '고성국TV'에서 그가 계엄 옹호성 발언을 한 것을 문제 삼았다. 당시 그는 윤어게인 주창자들에 대해 "나라가 엉망진창인지 모르다가 (윤석열 전) 대통령의 헌신과 희생을 통해 깨닫고 거리로 나왔던 분들을 무명용사, 의병으로 표현하고 싶다", "여러분이 이순신"이라고 했다.
그러면서 "(사람들이 윤 전 대통령의) 계몽에 공감하고 느꼈기 때문에 같이 (집회에) 동참한 것"이라며 "그런 부분이 역사를 바꾸고 있다고 생각한다"라고 말했다. 당시 진행자가 '윤 (전) 대통령은 숲과 나무를 같이 보는 통찰력이 있는 것 같다'라고 하자, 이 위원장은 "전적으로 공감한다"라고 답하기도 했다.
하지만 그는 석 달이 채 지나지 않은 지난해 5월 15일, '윤석열 탈당'과 '계엄 대국민 사과'를 주장했다. 제21대 대통령 선거를 앞두고 국민의힘 공동선거대책위원장직을 수행하던 그는 당시 당 중앙선거대책위원회 회의에 참석해 "윤 (전) 대통령 자진 탈당 권고 및 계엄에 대한 당의 책임 표명과 대국민 사과를 제안한다"라는 입장을 밝혔다.
일주일 후인 5월 22일 <오마이뉴스>와 인터뷰에서는 당을 향한 공개적인 쓴소리와 관련, "당의 운명이 걸려 있는 중차대한 상황"이라며 "당내 도끼눈은 전혀 개의치 않는다"라는 태도를 보이기도 했다(관련기사: 이정현 "윤석열 탈당 요구로 곤욕...도끼눈 개의치 않아" https://omn.kr/2do6g)
.
이 위원장 "앞으로 지켜보시라, 공천으로 혁신 보여드리겠다"
이 위원장은 이날 <오마이뉴스>와 통화에서 '계엄에 대한 현재 입장'을 묻는 말에 "공천관리위원장을 맡는 동안은 정치 현안 등 공천 이외의 부분에 대한 언급은 자제하려고 한다"라며 뚜렷한 답을 내놓지 않았다. 다만 "앞으로 지켜보시라"라며 "공천으로 혁신을 보여드리겠다"라고 덧붙였다.
한편,이 위원장은 공천관리위원장직을 맡은 배경에 대해 "장동혁 대표와 만났을 때 제안받았다"라면서도 "너무 버거운 자리이고, 해당 직을 수행한다면 나는 무조건 '혁신 공천'을 할 거라서 계속 제안을 거절하기도 했다"라고 털어놨다.
이어 "그런데 장 대표 측에서는 '그래서 더 필요하다'라는 말로 나를 설득했다"라며 "말했듯이 앞으로 공천관리위원장 활동을 하면서 핵심으로 두는 가치는 '혁신'이다"라고 밝혔다. 공천관리위원회는 설 연휴 이후 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.