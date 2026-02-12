백인숙, 여수 최초 여성 시장 출사표…"새 역사 쓰겠다"

큰사진보기 ▲백인숙 전남 여수시의회 의장이 12일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 여수 최초 여성시장 도전을 공식화했다. ⓒ 백인숙 여수시의장 제공 관련사진보기

더불어민주당 백인숙 여수시의회 의장이 '시정 대전환 비전'을 제시하며 첫 여성시장 도전을 공식 선언했다.백 의장은 12일 오전 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시민의 삶을 지켜내는 강하고 따뜻한 행정을 통해 여수의 위기를 돌파하겠다"며 밝혔다.특히 "여수 MBC 순천 이전 반대에 누구보다 먼저 나서 삭발 투쟁까지 감행했다"며 "개인의 이익이 아니라 시민 편에 서겠다는 의지의 표현이었다"고 말했다.최근 여론조사 결과와 관련해서는 "초반 여론조사 격차는 의미가 없으며 이제 시작"이라고 잘라 말했다.백 의장은 여수 경제 회복을 위해 기존 산업 경쟁력을 강화하고 신산업을 육성하는 '산업 포트폴리오 재편'을 핵심 과제로 제시했다. 이와 함께 '관광 활성화'와 '민생 안정' 그리고 '공직사회 혁신'을 축으로 도시 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.이를 위해 ▲여수산단 고부가 스페셜티 화학 전환 ▲남해안 관광개발청(해양관광공사) 유치 ▲임대료 상한 협약 지원 ▲2% 공공배달앱 도입 ▲여객선 공영제 전면 시행 ▲업무 이행 속도와 성과 중심 평가 시스템 도입 등 분야별 공약도 제시했다.백 의장은 "행정만 알면 독단에 빠지고 정치만 알면 부패하기 쉽다"며 "의정 경험을 바탕으로 통합의 시정을 이끌 능력은 충분히 검증됐다"고 했다.더 나아가 "편견의 유리천장을 깨는 첫 여성 여수시장 탄생이라는 새로운 역사를 시민과 함께 만들고 싶다"며 "주권자의 선택이 옳았다는 것을 반드시 증명하겠다"고 덧붙였다.