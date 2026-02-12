안보실, 내란 당시 '계엄 정당화 메시지' 발송 지시... 외교부 직원들 지연·거부

큰사진보기 ▲윤창렬 국무조정실장이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 헌법존중 정부혁신 TF 조사결과를 발표하고 있다. 2026.2.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

12.3 비상계엄 당시 국가안보실이 외교부에 계엄을 정당화하는 메시지를 주요 국가에 발송하도록 수차례 강압적으로 지시했지만 외교부 담당자들은 지시를 제한적으로 혹은 지연해서 이행하거나 아예 거부한 사례도 있었던 것으로 나타났다.국무조정실 산하 '헌법존중 정부혁신 태스크포스'(TF)는 12일 오후 12.3 불법계엄 관련 점검 결과와 후속조치를 발표했다. TF는 49개 기관이 자체 조사한 결과를 바탕으로 총 20개 기관을 대상으로 조사, 고위공직자를 중심으로 징계요구 89건, 주의·경고 82건, 수사의뢰 110건 등의 후속조치를 진행하고 있다고 밝혔다.그 중 징계의뢰 3건, 수사의뢰 2건은 현재 외교부 소속 공무원에 대한 것이다. 징계의뢰 1건은 이미 알려져 조치된 사안으로, 계엄 이틀 뒤인 2024년 12월 5일 외교부의 유창호 부대변인이 하태원 당시 대통령실 외신대변인으로부터 계엄의 정당성을 주장하는 설명자료를 전달받아 외신 기자들에게 전달한 건이다. 유 부대변인은 감봉 3개월 경징계를 받았고, 이에 불복해 이의를 제기했다.이외에 2명에 대해 징계요구 및 수사의뢰가 이뤄졌다. 이들은 12.3 계엄 당시에는 국가안보실 소속이었다고 알려졌다.이와 관련해 TF는 "국가안보실은 계엄 직후 수차례 대통령의 계엄 정당화 메시지를 주요 국가에 발송하도록 외교부에 강압적으로 지시했다"면서 "국가안보실의 강압적 지시를 받은 외교부 공무원들은 해당 지시를 제한적으로 이행하거나 지연하거나 거부한 일도 있었다"고 설명했다.하지만 수사의뢰 대상자가 누구이며 구체적으로 어떤 행위를 했는지는 공개되지 않았다. 박일 외교부 대변인은 "개별 사례를 공개하기 어려운 이유는, 이게 완전히 끝난 것은 아니기 때문"이라며 "구속력 있는 행정처분까지 이를 때까지는, 그 분들의 방어권을 생각할 때, 지금 단계에서 개별 사례를 공개하기에는 여러 가지 법적인 문제와 도의적 문제가 있다"고 설명했다.