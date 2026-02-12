▲[영상] 나소열 전 부지사 “수도권 1극 체제 넘어서겠다” 나소열 전 충남도 문화체육부지사가 12일 충남대전통합시장 선거 출마를 공식선언했다. 방관식 관련영상보기

나소열 전 충남도 문화체육부지사가 12일 충남대전통합시장 선거 출마를 공식선언했다.충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 연 나 전 부지사는 "지난 30여 년간 지방자치를 실현하기 위해 군정과 국정, 도정에서 노하우와 역량을 쌓았다. 지역소멸을 막는데 숙명을 느낀다"라고 출마 이유를 밝혔다.이어 "걸어온 정치 여정의 중심에는 국가균형발전과 자치분권이라는 사명이 있었다"라면서 "충남대전 통합이라는 시대적 과제를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"라고 약속했다.행정통합의 필요성에 대해서 나 전 부지사는 "수도권 1극 체계가 너무 강화돼 다른 지역이 너무 소외된 상황"이라며 "1극 체계에 대항할 만한 구조를 만들어서 균형발전을 추구하겠다는 것이 이재명 정부의 생각인데 그 취지는 맞다고 생각한다"라고 밝혔다.이어 "적어도 수도권에 대항할 만한 극을 만들려면 좀 더 힘이 센 광역자치단체가 있어야 한다. 하지만 나중에는 세진 광역자치단체의 권한을 시군구에 권한을 이양해서 광역자치단체의 중앙집권화를 막을 필요가 있다"라고 밝혔다.끝으로 나소열 전 부지사는 "이번 출마는 충남대전 통합이라는 시대적 과제를 실현하기 위한 결단"이라며 지지를 호소했다.