신사참배를 거부하다, 청주 청남초등학교

일본은 1910년 대한제국을 강제로 병합한 직후부터 조선인에게 일본 천황의 사진에 경배할 것과 신사참배를 요구했다.일본천황에 대한 충성심의 표현이기도 한 신사참배를 통해 일본과 조선의 일체감을 높여 조선인을 황국신민화(皇國臣民化=일제의 충성스런 신민) 효과를 얻기 위한 것이었다.일제는 1922년 당시 청주 동공원(현재 청주시 문화동에 위치)에 청주신사를 설치했다.신사참배는 처음에는 일본 사람들을 대상으로 했다.일제는 일본인 뿐만 아니라 관공서는 물론 공립학교 교사와 학생들에게 참배를 요구했다.1930년 들어 신사참배를 요구하는 일제의 압박은 더욱 세졌다.신사참배는 "종교의식이 아니라 국민의례이며, 학생들을 천황의 식민이 되게 하는 데 있다"고 궤변을 늘어 놓으면서 사립학교와 기독교 학교인 청남학교(현재 청주 청남초등학교)에도 참배를 강요했다.1935년이 되자 그들은 기독교 학교에 대하여 정기적으로 신사참배를 하라고 지시했다.청남학교 교사와 학생들은 이를 단호히 거절했다.신사에 도착한 청남학교 학생들과 교사는 뒷전에서 관망만 하고 있을 뿐이었다.신사에 참배하라는 경례 구령이 떨어지면 다른 사람들은 45도 각도로 몸을 숙여 경례를 했지만, 청남학교 학생들은 머리를 숙이지 않고 꼿꼿이 서 있거나, 그 구령에 맞춰 돌아섰다.이것은 우상숭배 거절이라는 기독교 정신에 따른 행동이기도 하거니와, 조선민족으로서 일본 천황에게 절할 수 없다는 민족적 긍지와 독립의지의 표현이기도 했다.1936년 8월 미나미지로(南次郞)가 제 7대 조선총독으로 부임하면서 신사참배령은 더욱 강화됐다.일제는 경찰을 앞세워 청남학교를 제1차로 지목해 신사참배를 강요하며 청남학교 교사와 학생들을 괴롭혔다.청남학교 12회 졸업생 이창수(李昌秀. 1912년 출생)에 따르면 매일같이 조선총독부 소속 형사가 학교에 드나들었다..조선총독부 충청북도 당국 또한 학교 실무책임자인 최창남(崔昶楠) 교감을 통해 신사참배를 할 것을 강요했다.교사와 학생들은 일제의 압박에도 불구하고 꿋꿋하게 버티며 신사참배를 거부했다.일제는 거듭된 압박헤도 불구하고 청남학교 학생들의 신사참배가 무산되자 학교를 폐교시키겠다며 협박에 나섰다.1919년 9월 일제의 압박에 의해 당시 교장 소열도씨가 교장직에서 물러났다.교감을 맡았던 최창남씨가 소열도에 이어 교장에 취임했다.급기야 조선총독부는 1936년 10월 12일자로 청남학교에 휴업명령을 내렸다.뒤어어 최창남을 경찰서로 끌고 간 뒤 3일 동안 밤낮으로 협박했다.최청남은 이를 거절하고 버티었지만, 학교를 강제 폐교한다는 소식에 최창남은 학교를 존속한다는 조건을 내걸로 참배를 하기로 하면서 풀려났다.풀려나온 최창남은 교무회의에서 학교를 존속한다는 조건으로 신사참배를 하는 것을 논의했다.이때 교사 정규태와 정순경은 학교 문을 닫는 한이 있더라도, 신사참배는 불가하다고 했다.학생들도 계속해 신사참배를 거부했다.이 일로 교사 정규태(丁圭泰. 1909~?)와 정순경은 구속됐다.신사참배에 불응하는 운동을 주도한 학생 박종렬과 강병찬도 일제 경찰에 꿀려 감금당했다.또 보은군수를 역임한 청주 제일교회 장로 손현수도 일제 경찰에 체포됐다.이후 교사 정규태와 정순경은 강제로 퇴직당하고, 일부 학생도 강제 퇴학을 당했다.16회 졸업생 이창수는 당시 학교 수업시간에 조선의 역사와 민족의식을 고취하고 독립운동에 관한 이야기를 귀에 박힐 정도로 들었다고 전했다.그는 "(수업시간에 선생님들은) 고조선 시대부터 이조와 구한말의 역사를 간간이 들려주셨다. 한일합병 후의 독립운동과 각처의 의병 봉기, 만주 벌판의 군관학교, 청산리 대첩과 상해임시정의 치적, 국내에서의 군자금 조달, 고종황제의 헤이그밀사 파견 등에 관해 들었다"면서 " 9세에서 13세까지 어린 뇌에 애국 사상이 박히고 박혔다"고 밝혔다.이창수는 "같은 어린이지만 공립보통학교 학생은 애국이니 독립이니 하는 언어조차 듣지 못해 생각의 차이가 천양지간이었다"고 회고했다.이창수씨의 회고처럼, 청남학교는 초기부터 민족교육기관이라는 정체성이 매우 강했다.청남초등학교는 1904년 설립된 '광남학교(廣南學校)'로부터 시작됐다.광남학교는 김태희(金泰熙, 1877.10.18.~1936.6.29., 건국훈장 애족장)와 방흥근, 김원배 등 청주에 거주하는 청년이 중심돼 설립했다.1904년 당시 방홍근은 청주읍성 남문 밖 100m 떨어짓 곳에 있는 자신의 주택을 학교로 사용하도록 제공했다.교장은 김태희가 맡았고, 15명의 학생을 두 개 반으로 나누어 교육했다.1908년 청주에서 선교활동을 하고 있던 민노아(閔老雅, F.S.Miller) 선교사가 학교 운영권을 인수받은 뒤 교명을 청남학교로 변경했다.설립자 중 한 명이면서 초대 교장을 맡았던 김태희는 일찍이 독립투쟁에 뛰어든 인물이다.김태희는 1909년 남형우(南亨祐), 안희제(安熙濟), 이원식(李元植), 신백우(申伯雨), 김동삼(金東三), 이시열(李時說), 박중화(朴重華), 배천택(裵天澤) 등 80여 명의 동지들과 함께 국권회복을 목적으로 하는 신민회(新民會) 계열의 비밀 청년단체인 대동청년당(大東靑年黨)을 창립해 독립운동을 전개하였다.1919년 3.1만세 항쟁 이후 후 상해 임시정부가 수립되자 이를 적극 지원했다.1920년 9월 10일 상해임시정부 연통제(聯通制)의 충청북도 독판부(督辦府) 참사(參事)로 임명돼 군자금 모집과 독립운동 문서들의 배포 등 국내 독립운동에 진력했다.국민회(國民會) 충청북도 지회를 조직하여 그 책임자가 되었으며, 청주청년회(淸州靑年會), 신간회 청주지회장을 맡아 열정적으로 독립투쟁을 전개했다.청남학교와 관련 눈에 띄는 독립운동가가 있으니, 그가 바로 의열단원 곽재기(郭在驥, 1893.2.7.~1952.1.10., 건국훈장 독립장)다.곽재기는 청주사람으로 경신학교(儆新學校)를 졸업한뒤 고향 청주로 내려와 청남학교 교사로 재직했다.1909년 독립운동 비밀단체인 대동청년당(大同靑年黨)의 당원이 돼 국내외에서 독립을 위한 지하공작을 전개했다. 초대교장을 맡았던 김태희는 대동청년당 창립자 중의 한 명이다.삼일만세 항쟁 이후 곽재기는 중국 만주로 건너가 무력으로 독립을 쟁취하려는 강력한 비밀결사인 의열단(義烈團)에 가담했다.그는 의열단 동지들과 함께 조선총독부와 동양척식주식회사 등을 파괴하는 계획을 세우고 폭탄제조방법을 배우는 동시에 대량의 폭탄을 확보하기 위해 노력했다.1920년 폭탄을 확보한 곽재기는 그해 6월 서울에서 조선총복부 등을 폭파하기 위한 활동에 들어갔다.하지만 거사 전 곽재기의 거사계획은 조선총독부 경기도경찰부에 파악됐고 6명의 동지들과 함께 일제 경찰에 붙잡혔다.그는 공판과정에서 조선총독부 판사에게 웃으면서 말했다. 곽재기는 폭탄을 구입한 이유를 묻는 판사에게 "조국독립운동을 입과 붓으로는 구할 대로 구하고 원할 대로 원하였으나 피로써 구한 일은 없음으로 그와 같은 무기를 사용하여 피로써 구하고자 원하였는데 우리는 군함도 없고 대포도 없으며 폭발탄·육혈포밖에 구할 수 없었다"고 말했다.이일로 곽재기는 8년 동안 옥고를 치뤘다.8년간 옥고를 치른 곽재기는 이에 굴하지 않고 1930년 다시 중국으로 건너가 만주와 상해, 노령 등지에서 독립운동을 이어나갔다.해방을 맞은 1945년 국내로 돌아와 생활하다 1952년 향년 59세의 나이에 숨을 거뒀다.청남초등학교 연혁1904.11.1 : .청주군 남주내면(현 남문로 1가) 사립 광남학교 개설1908.11.1 : .대한제국 학부대신 설립허가를 받아 미국인 선교사 민노아(閔老雅) 경영1908.8.1 : .광남학교(廣南學校)에서 청남학교(淸南學校) 로 교명 변경(4년제)1922.10.5 : .망선루 교사 제일교회 내 신축준공1923.4.1 : .청신여학교 흡수 남녀 공학 전환1936.10.12 : .신사참배 불응으로 9일간 휴교 처분1938.4.1 : 상당구 영운동 127번지 현 교지로 학교 이전1945.4.1. : 일제의 강압에 의하여 공립 성남국민학교로 교명 개칭1945.9.24 : 청남국민학교로 교명 환원, 개교2004.11.1. : 개교 100주년 기념행사【참고 문헌】경성지방법원 '폭발물취제벌칙위반' 곽재기 판결문 (1921.6.21.)독립운동가 곽재기(郭在驥, 1893.2.7.~1952.1.10., 건국훈장 독립장) 공훈록김태희(金泰熙, 1877.10.18.~1936.6.29., 건국훈장 애족장) 국가유공자 공훈록청남초등학교 100년사매일신보 : 1935.3.21., 1936.10.5. 11.1