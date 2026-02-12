성광진, '학부모 부담 제로화' 공약... "착한 교복·청소년 무상교통 도입"

큰사진보기 ▲성광진 대전교육감 예비후보. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

성광진 대전교육감 예비후보가 교복과 생활복을 통합하는 '착한 교복'을 도입하고, 청소년 무상교통을 지원하는 등 학생과 학부모가 일상에서 직접 체감할 수 있는 생활밀착형 교육복지 정책을 공약으로 발표했다.성 예비후보는 12일 교복·교통·문화 영역까지 아우르는 '학부모 부담 제로화 공약'을 발표하고, 학생과 학부모의 실질적 교육비 부담을 획기적으로 낮추겠다는 구상을 밝혔다.성 예비후보는 "교육복지는 선택이 아니라 책임"이라며 "아이들이 무엇을 입고, 어떻게 이동하고, 어떤 문화를 경험하느냐까지 모두 교육의 영역이다. 부모의 형편과 사는 동네가 아이의 기회를 결정하지 않도록 대전 교육의 기본 틀을 바꾸겠다"고 밝혔다.성 예비후보는 먼저 교복과 생활복을 통합하는 '착한 교복' 정책을 학부모 체감형 핵심 공약으로 제시하면서, 정장형 중심의 경직된 교복 체계에서 벗어나 편하고 실용적인 생활복 중심 체계로 전환을 유도해 구입 부담을 낮추겠다고 밝혔다.그는 교복·체육복·생활복 등으로 이어지는 중복 구매 구조를 줄여 불필요한 추가 비용을 최소화하겠다는 구상을 내놓는 한편, 신입생 교복 지원금 외에 체육복과 생활복 구입비(1인당 약 10~15만원)를 지원 항목에 명시적으로 포함해 의류비 부담을 실질적으로 경감하겠다고 설명했다.통학·이동권 공약으로는 '대전 학생 꿈나무 교통카드(가칭)' 도입이 제시됐다. 성 예비후보는 대전 관내 초·중·고 및 특수·각종학교 재학생 약 15만 4천 명을 대상으로 사실상 무상교통에 준하는 교통비 지원을 추진하겠다고 밝혔고, 교육청·대전시·운송사업자 간 시스템을 통합해 사후 환급 방식으로 운영하겠다고 했다.교통취약지역 원거리 통학생을 위한 '1000원 등교 택시' 사업도 교육청과 연계해 학생 자부담 1000원을 전액 지원하고, 기존 등교 시간대 중심 운영에서 하교 시간대까지 확대하겠다는 계획이다.성 예비후보는 방학 기간 동안 유·초·중 전체 학생에게 '청소년 휴가패스'를 지급하고, 대전 지역 문화행사·놀이공원·스포츠 시설 등과 협약을 맺어 이용료의 50%를 지원하겠다고 밝혔다.특히 차상위계층 이하 학생에게는 이용료를 전액 지원해 문화·여가 격차를 줄이겠다고 했으며, 성 예비후보는 "휴식과 문화 경험 역시 교육의 일부"라며 "아이들의 문화 격차를 줄이고 일상 속 배움의 폭을 넓히겠다"고 말했다.예술교육 영역에서는 교육청 차원의 '악기 은행' 지원 강화 구상도 제시했다. 성 예비후보는 "악기 구입 비용 부담으로 음악 활동을 포기하는 학생이 없도록 공공기관·예술단체 등과 연계해 악기 대여 기능을 수행할 수 있는 주체를 발굴하고, 체계적인 대여 시스템을 구축하겠다"고 밝혔다.이를 통해 바이올린, 첼로, 관악기 등 고가 악기를 일정 기간 무상 또는 저렴한 비용으로 대여해 학생들이 지속적으로 연습하고 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다는 설명이다.성 예비후보는 "교육은 아이들이 무엇을 입고, 어떻게 이동하고, 어떤 문화를 경험하느냐까지 모두가 교육의 일부"라며 "부모의 형편과 사는 동네가 아이의 가능성을 가르는 기준이 되지 않는 대전을 만들고 싶다"고 거듭 강조했다.한편, 성 예비후보는 전국교육자치혁신연대 상임대표, 대전교육연구소장, 김대중재단 대전광역시지부회 부회장, 대전촛불행동 고문 등을 맡고 있으며, 전국교직원노동조합 대전지부장, 대전참여자치시민연대 공동의장, 대전장애인교육권연대대표 등을 역임했다.