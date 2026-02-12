메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.02.12 15:40최종 업데이트 26.02.12 15:40

여주시, 국토부에 여주~원주 복선전철 강천역 신설 건의

이충우 시장 "지역 균형발전과 교통 취약 해소 위해 강천역 반드시 신설돼야"

원고료로 응원하기
이충우 여주시장은 지난 11일 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 여주~원주 복선전철사업 구간 내 강천역 신설의 필요성을 설명하고 건의서를 전달했다.
이충우 여주시장은 지난 11일 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 여주~원주 복선전철사업 구간 내 강천역 신설의 필요성을 설명하고 건의서를 전달했다. ⓒ 여주시

이충우 여주시장은 지난 11일 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 여주~원주 복선전철사업 구간 내 강천역 신설의 필요성을 설명하고 건의서를 전달했다. 이 자리에는 김광덕 여주 부시장도 함께했다.

이 시장은 "여주시는 수도권정비계획법 등 각종 규제로 인해 성장과 발전에 제약을 받고 있다"며 "지역 균형발전과 교통 취약 해소를 위해 강천면에 역이 반드시 신설돼야 한다"고 강조했다.

그는 "강천역 예정지 인근에 도시개발사업과 산업단지 조성을 추진해 왔으며, 향후 GTX-D 노선 운행 등 잠재적 교통 수요를 고려할 때 강천역은 지역 경제를 살리는 관문이 될 것"이라고 설명했다.

AD
이에 대해 홍지선 차관은 "건의 내용을 잘 이해했다"며 "역 신설을 적극 검토하겠다"는 입장을 밝혔다.

한편, 여주여주 구간은 9분, 서원주인천은 87분이 소요돼 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다. 여주시는 상수원 보호구역 등 중첩 규제로 인해 수십 년간 지역 발전에 어려움을 겪어왔으며, 이에 따라 서원주역과 여주역 사이에 강천역 신설을 지속적으로 요구해 왔다.

#여주시#강천역#이충우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사강병덕 "에릭 트럼프 하남 방문, 이현재 시장 재선 위한 쇼"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기