'교실 제외' CCTV 설치법 통과...교육부·교육상임위 망신살

김영호 교육위원회 위원장이 지난해 12월 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의를 주재하고 있다.

교육부와 국회 교육위 여야 의원들이 '교실 설치 가능 영상정보처리기기(CCTV) 학교설치법안'(초중등교육법 개정안)에 합의해 통과시킨 해당 법안을 국회 법사위가 '교실 설치 가능' 조항을 뺀 채 의결했다. "도둑 잡겠다고 가정집 안방에 CCTV를 설치하겠다는 것이냐?", "교육부차관실에 CCTV를 설치하고 감시하면 되겠느냐"라는 국회 법사위원들의 질타를 받고서야 법 조항이 수정된 것이다. 추미애 법사위원장(더불어민주당)은 최교진 교육부장관을 향해 "의원들의 (교실 설치 가능) 아이디어에 대해 교육부가 동의하고 끝나는 것이냐. 처방이 달라야 했다"라고 질타했다.국회 법사위는 지난 11일 전체회의에서 CCTV 학교 설치법안을 통과시켰다. 이 법안에는 '학교복도, 계단 등의 장소에 학교 내 CCTV를 설치하도록 의무화'하는 내용을 담았다. 지난해 2월 대전 초등학생 피살 사건에 대응하는 법안이다. 이 법안은 특별한 일이 없는 한 12일 오후 국회 본회에서 통과될 것으로 보인다.하지만 해당 법안에서는 당초 국회 교육위가 여야 합의로 통과시킨 '교실 설치 가능' 조항은 빠졌다. 당초 국회 교육위는 지난해 11월 27일 전체회의에서 '교실 설치'에 대해 '학교장이 필요성을 제안하고, 학생·학부모·교직원 의견을 들은 뒤 학교운영위원회 심의를 거친 경우 설치 가능' 내용을 담고 있었다.이 조항에 대해 교육부는 "CCTV 설치 필요성에 공감한다"라고 동의하는 의견을 냈다. 이는 대부분의 교원단체와 시도교육청의 반대 뜻을 거스르는 행동이었다.그러자, 오히려 국회 법사위가 제동을 걸었다. 지난 12일 전체 회의에서 '교실 설치 가능' 조항을 삭제한 법안을 통과시킨 것이다.이 법안 통과 직전 추미애 법사위원장은 "학교폭력의 대응책이 적어도 교육당국으로선 CCTV는 아닐 것"이라면서 "현장을 잘 안다는 최교진 교육부장관이 어떤 교육철학을 갖고 있는지 묻고 싶다. 현장을 잘 아는 교육부장관이라면 처방이 달라야 했다"라고 질타했다.박지원 의원(민주당)도 지난해 12월 10일 법사위 전체회의에서 "교사들도 인권, 교권이 있다. 교육부차관 방에 CCTV 달아놓고 하루에 10시간씩 다 찍으면 되겠느냐?"라고 짚었다. 추미애 위원장도 "절도범 잡겠다고 각 집안 안방마다 CCTV를 설치하려는 것이냐. 상식적으로 이해가 되겠느냐"라고 꼬집었다.이처럼 법사위에서 질타당하고 수모당한 교육부와 국회 교육상임위에 대해 현경희 전국교직원노동조합 대변인은 <오마이뉴스>에 "교육부와 국회 교육위는 그 어느 곳보다 교육철학에 바탕한 교육 민감성이 있어야 하는 곳인데, 그렇지 않아서 결국 망신을 당한 것"이라면서 "앞으로는 더욱 학교 현장과 가까운 모습으로 행동해 주길 바란다"라고 짚었다.