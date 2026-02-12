대전민주진보교육감 후보 단일화, 3월 둘째 주로 앞당긴다

큰사진보기 ▲대전지역 40여개 단체가 참여하고 있는 '대전미래교육을 위한 대전시민교육감 단일화기구' 창립 기자회견(자료사진). 이들은 당초 4월 15일까지로 잡았던 단일화 일정을 한 달 이상 앞당겨 3월 둘째 주 안에 마무리하기로 했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

'미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화 시민회의'(상임대표 양해림, 이하 시민회의)는 대전·충남 행정통합 논의가 급물살을 타는 상황에 대응해 대전민주진보교육감 후보 단일화 일정을 3월 둘째 주까지로 앞당기기로 결정했다고 12일 밝혔다.시민회의는 지난 10일 위원장단 회의를 열고, 행정통합 추진에 따른 교육 행정 환경 변화에 선제적으로 대응하겠다며, 당초 4월 15일까지로 잡았던 단일화 일정을 한 달 이상 앞당겨 3월 둘째 주 안에 마무리하기로 뜻을 모았다고 밝혔다.시민회의는 단일화 일정이 지연될 경우 선거비용 증가와 선거운동 과정의 혼선이 커질 수 있다는 점을 고려했고, 대전·충남 행정통합 논의가 본격화되는 국면에서 민주진보 교육 진영이 교육자치의 방향과 정책 비전을 더 이른 시점에 제시할 필요가 있다고 판단했다는 것이다.양해림 상임대표는 "대전·충남 행정통합이 현실화되는 국면에서 교육 자치의 가치와 미래 비전을 분명히 세워야 한다"며 "시민과 함께하는 공정하고 투명한 절차를 통해 민주진보 교육의 단일 후보를 조속히 확정하겠다"고 밝혔다.단일화 방식과 관련해 시민회의는 '여론조사' 방식과 '여론조사+선거인단 투표' 방안을 놓고 논의가 진행 중이며, 향후 후보 간 협의를 거쳐 최종 방식을 확정할 예정이다.현재 단일화에 동의한 후보는 강재구·김한수·맹수석·성광진·정상신(가나다 순) 등 5명으로, 시민회의는 이들 후보가 참여하는 정책 토론과 시민 참여형 단일화 절차를 통해 민주진보 교육의 비전과 정책을 공식화하겠다는 계획이다.시민회의가 제시한 단일화 추진 일정에 따르면 ▲후보 등록 마감은 2월 23일 ▲후보 정책 토론은 2월 말까지 진행되며 ▲단일 후보 확정은 3월 둘째 주다.시민회의는 향후 후보 간 정책 공동 합의를 도출하고, 단일화 과정에서 시민 참여를 확대하는 방식으로 절차를 설계해 민주진보 교육의 핵심 의제와 방향을 선명하게 드러내겠다는 방침을 밝혔다.