최휘영 장관 "BST 광화문 공연, 참 고마운 일... K컬쳐 선보일 기회"

오는 3월 방탄소년단(BTS)의 서울 복귀 공연에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관은 "BTS가 정말 오래간만에 복귀하는데, 첫 번째 무대로 광화문에서 시작한다"며 "참 고마운 일"이라고 말했다. 이번 공연은 군 복무를 마친 BTS가 '완전체'로 복귀하는 무대이며, 무료로 열린다.최 장관은 12일 서울 서대문구 충정로 모두예술극장에서 가진 취임 6개월 기자간담회에서 BTS 측과 협의해 정부 차원의 지원을 준비하고 있다고 밝혔다.그는 재차 "새출발 시작점을 우리나라의 가장 상징적인 공간인 광화문에서 하는 것에 매우 뜻 깊고 감사하게 생각한다"면서 "모처럼 우리 전통문화를 비롯해 알갱이(핵심)를 해외에 선보일 수 있는 기회"라고 기대했다.최 장관은 "공연이 멋지게 잘 이뤄질 수 있도록 모든 부분에서 면밀하게 준비하고 있다. 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼 안전 문제를 살피고, 다양하게 할 일이 많다"며 "해외에서 많은 분들이 와서 온 김에 즐거운 기억이 될 수 있도록 만반의 지원을 준비하고 있다"고 설명했다.구체적인 지원 내용에 대해서는 "여러 채널로 논의 되고 있다. 제가 대중문화교류위원회 공동위원장이다 보니, (위원회에) 대중음악분과에 참여한 하이브 대표와도 소통하고 있다"며 "급한 일은 곧바로 연락을 주고 받고, 실무는 같이 참여해서 한다. 안전·교통 문제 등은 서울시도 있고, 관련된 부분이 많아서 다양한 채널로 준비하고 있다"고만 답했다.이번 BTS 공연 이외에도 다양한 케이(K)컬쳐 행사가 이어질 것을 예고하기도 했다. 최 장관은 "이야기를 들었는데, 블랙핑크와 국립중앙박물관의 콜라보레이션을 준비하고 있고 다양한 일들이 많이 벌어질 것 같다"고 말했다.그러면서 그는 "전 세계젹인 5대 박물관은 해외 관람객이 주로 중장년층이 많은데, 우리나라 국립중앙박물관은 지난해 특이하게 젊은층이 많이 찾았다"면서 "국립중앙박물관의 전통문화를 현대화 해서 즐기는, 이런 기발한 상상력을 발휘하면서 우리 문화를 계승하는 전반적인 현상이 이번 BTS 광화문 공연으로 더 불 붙을 것이라고 본다. 그런 면에서 잘 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.대형 공연에 뒤따를 수 있는 암표 문제나 바가지요금에 대해서는 강력히 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 장관은 "암표는 난치병이다. (장관이 되기 전) 예전 경험이 있기 때문에 암표에 대한 대비를 하고 있다"면서 "암표 문제는 (미리) 대책을 말씀드리면 또 피해 갈까 봐 (밝히지 않고) 불쾌한 일이 생기지 않도록 최선 다해 노력하겠다"고 언급을 피했다.지난달 모든 암표 부정 행위를 금지하고 관련 사업자 책임을 강화하는 법이 개정돼 시행을 앞두고 있다. 최 장관은 "시행령 마련 등 준비 과정이 필요해 올 가을쯤 시행될 예정"이라면서 "법이 예고된 만큼 시행 전부터 암표 근절 캠페인 등 대응 노력을 하겠고, 제 희망은 (프로야구) 포스트시즌이나 연말 공연이 몰렸을 때 (언론에) '암표 사라져'라는 기사가 나오는 게 꿈이다"고 말했다.앞서 BTS 부산 공연 때 숙박시설 등의 바가지요금 논란에 대해서는 "범부처 차원의 대책을 마련하고 있다"며 "국가관광전략회의 등을 통해 대응 방안을 발표할 기회가 있을 것"이라고 했다.최근 논란이 된 광화문의 한글 현판 설치 문제와 관련해 "국민과 함께 생활하는 공간이라는 점에서 광화문은 우리와 함께 숨 쉬는 공간이며, 그런 관점에서는 변화가 있을 수 있다"면서 "그동안 광화문 현판을 한글로 바꾸자는 논의도 있었고, 원형이 보존돼야 한다는 반대 의견도 강해 진도가 나가지 못했다. 한자 현판을 유지하면서 그 아래 한글 현판을 병기하는 아이디어가 나왔고, 이에 대해 공론화해 보자"고 제안했다.최 장관은 '문화가 있는 수요일' 확대 논란에 대해서는 "기존의 매월 마지막 주 수요일 할인 혜택을 그대로 확대한다는 것은 오해"라고 못박았다. 그는 "문화가 있는 날을 매주 수요일로 바꾸면 내용과 형식도 달라질 수밖에 없다"면서 "어떻게 활용할 것인지는 문화 업계와 정부, 지자체, 국민이 함께 만들어가야 할 과제"라고 말했다.이어 일부에서 제기된 '민간 쥐어짜기 아니냐'는 비판에 대해 "할인 혜택 여부는 관련 업체가 자율적으로 판단할 문제이지 정부가 강요할 사안이 아니다"면서 "일률적으로 정해진 것은 없으며, 앞으로 어떻게 운영할지는 함께 논의해 나가야 할 우리 모두의 숙제"라고 설명했다. 정부는 오는 4월 1일부터 매주 수요일을 '문화가 있는 날'로 지정했다.