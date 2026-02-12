박승원 광명시장 "탄소중립 스마트도시로 한 단계 도약하겠다"

큰사진보기 ▲박승원 광명 시장 신년 기자회견 ⓒ 광명시 관련사진보기

박승원 광명 시장이 "에너지·교통·안전 데이터 등 4개 분야 첨단 기술을 더해 탄소 중립 스마트도시로 한 단계 도약하겠다"고 밝혔다.박 시장은 12일 광명 시청 대회의실에서 신년 기자회견을 열어 이같이 밝히며 "사람과 자연, 오늘과 내일의 시민이 함께 사는 지속 가능한 도시 기반 완성하겠다"라는 포부를 전했다.광명시는 지난 2024년 국토교통부 공모에 선정, 160억 원의 사업비로 '강소형 스마트도시 조성사업'을 추진하고 있다.지난 1월 스마트도시로의 혁신을 견인할 거점 센터인 '지-스마트 허브(G-SMART HUB)'를 개관했다. 올해 ▲신재생에너지 자원 발전소 조성 ▲공간 지능형 사물인터넷(AIoT) 기반 침수, 홍수 통합관제시스템 구축 ▲친환경 배송 서비스 운영 ▲데이터스테이션과 통합플랫폼 구축 등 혁신적인 스마트 사업을 순차적으로 마무리할 계획이라고 한다.박 시장은 또한 "도덕산·구름산·가학산·서독산을 잇는 시민정원 벨트 조성, 안양천 국가정원 지정, 목감천 친수공간 조성을 통해 도시 전체를 하나의 녹색 생활권으로 만들겠다"고 밝혔다. 올해 문을 여는 약 3만 2천820㎡ 규모의 가학산 수목원부터 약 8만 2천889㎡ 규모의 소하문화공원, 약 12만 1천80㎡ 규모의 영회원 수변공원까지 차례로 완공해 쉼과 휴식이 일상이 되도록 하겠다는 게 박 시장 설명이다.박 시장은 또한 도시 개발과 관련해 "앞으로 5년 안에 도시의 골격이 완성된다"며 "도시 개발 사업으로 도시의 '성장'을 넘어 '완성'을 이뤄낼 수 있도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.특히 광명시흥 3기 신도시 내 5만 석 규모의 케이(K)-아레나 유치에 강한 의지를 드러냈다.박 시장은 " 국정과제인 '중·대형 복합 공연장형 아레나(K-아레나)' 정책에 발맞춰 지난해부터 케이(K)-아레나 유치 정책전담팀(TF) 구성, 유치 기본전략 수립 등 아레나 유치를 위해 행정력을 집중해 오고 있다"며 "단순한 공연시설 설치를 넘어 문화·관광 산업을 중심으로 한 광명의 새로운 성장 경로를 열겠다"는 각오를 전했다.