강병덕 "에릭 트럼프 하남 방문, 이현재 시장 재선 위한 쇼"

더불어민주당 당대표 정책특보이자 하남시장 출마예정자인 강병덕은 12일 성명을 통해 에릭 트럼프의 하남방문에 현 시장의 재선이벤트 가능서에 대해 우려를 나타냈다.

"에릭 트럼프의 하남 방문이 과연 시민에게 실질적 이익이 되는지 냉정한 검증이 필요하다."

더불어민주당 당대표 정책특보이자 하남시장 출마예정자인 강병덕은 12일 성명을 통해 이같이 밝혔다.앞서 지난 11일 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프가 하남을 방문해 이현재 시장의 안내로 미사섬 K-컬처 콤플렉스(구 K-스타월드) 부지와 위례 성남골프장 부지를 둘러본 것으로 알려졌다.강 정책특보는 "세계적 인사가 하남을 찾은 점은 도시의 잠재력을 보여주는 신호라는 점에서 환영한다"면서도 "임기를 불과 4개월 남겨둔 시점에서 갑작스러운 에릭 트럼프의 방문이 추진된 배경에 대해 시민들은 의문을 가질 수밖에 없다"고 지적했다.특히 그는 "K-스타월드 사업은 지난 4년간 실질적 진척 없이 이름만 수차례 바뀌었다"며 "마블시티, K-스타월드, 스피어, K-컬처 콤플렉스에 이어 또다시 새로운 간판을 바꾸는 방식이 이현재 시장의 '아집의 컴플렉스'아니냐"고 꼬집었다.또한 "트럼프 브랜드는 글로벌 비즈니스 모델로서 철저히 수익을 중심으로 움직이는 구조"라며 "하남이 실질적 주도권과 이익 구조를 확보하지 못한다면 도시브랜드만 이용되는 결과가 될 가능성도 배제할 수 없다"고 밝혔다.위례 성남골프장 부지와 관련해서도 강 출마예정자는 "해외 자본 중심 개발이 아니라, 공영개발을 통한 교육시설 확충과 시민 환원형 개발 방안도 함께 검토해야 한다"고 제안했다. 이어 "위례는 교육 인프라 확충 요구가 큰 지역"이라며 "교육시설 유치와 친환경 보존을 동시에 고려한 종합적 접근이 필요하다"고 덧붙였다.그러면서 "트럼프 일가의 수익 창출과 이현재 시장의 재선을 위한 쇼"는 중단하고 "하남의 미래는 시민의 선택과 합의로 결정하자"고 촉구했다.