광주 각계 "전두환 회고록 5·18 왜곡 판결, 사필귀정"

▲"발포 부인하냐" 질문에 짜증해는 전두환 "왜 이래"전두환씨가 2019년 3월 11일 오후 광주지방법원에 들어서며 '(5.18당시) 발포명령 부인하냐?'는 취재진 질문에 "왜 이래?"라고 말하며 짜증을 내고 있다. 전씨는 2017년 4월 출간한 회고록에서 5·18 당시 헬기사격을 목격했다고 증언한 고 조비오 신부를 '성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이'라고 비난하고 명예를 훼손한 혐의로 기소됐다.