[영상] 김태흠 "대전충남 민주당 국회의원은 정부 거수기인가"

김태흠 충남도지사가 12일 행정통합과 관련한 기자회견을 열고, 대전충남지역 더불어민주당 국회의원들을 비판했다.11일 열린 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회의 심사과정을 "지역의 열망을 무참히 짓밟은 행태"라고 평가한 김 지사는 "통합의 주체이자 입법의 대상인 충남의 도지사로서 결코 납득할 수 없다"고 반발했다.그러면서 법안소위 심사과정에 대전충남에 지역구를 둔 민주당 국회의원들이 한 명도 참여하지 않은 점을 지적했다.김 지사는 "이재명 대통령 말 한마디에 본인들이 180도 변해서 자기들이 발의한 내용이 어떻게 심사가 되는지, 또 부족한 부분은 어떻게 채울 것인지, 정부를 어떻게 설득할 것인지 등을 챙겨야 하는데 절대 다수자 주체인 대전충남 국회의원들이 한 명도 참석하지 않은 것은 큰 문제"라고 주장했다.이어 "이러다 보니 민주당이 발의한 대전충남 통합법안에 포함돼 있던 양도소득세 및 교부세 이양 등 재정 이양에 관한 내용도 완전히 빠졌고 남은 것은 '국가는 통합시의 성공을 위한 재정적 지원방안 마련을 위해 노력해야 한다'는 선언적 규정 뿐"이라고 비판했다.특례조항과 관련해서도 "국민의힘 성일종 의원이 발의한 '해야한다'는 강제규정이 아닌 '할 수 있다'는 부분으로 남아있다"라면서 "항구적인 재정과 권한 이양이 없는 법안은 결코 행정통합의 취지를 살릴 수 없다. (이양을)이재명 대통령과 민주당에 간곡히 요청한다"라고 밝혔다.