소승호, 광주시장 출마 선언 "결과로 증명하는 정치하겠다"

소승호 전 광주시체육회장이 더불어민주당 광주시장 출마를 공식 선언했다. 그는 12일 오전 광주시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 전국지방동시선거에 후보로 나서겠다고 밝혔다.소 후보는 기자회견에서 광주·성남·하남을 아우르는 수도권 메가시티 구상을 제시하며, 광주를 세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 산업도시로 발전시켜야 한다고 강조했다.이어 판교와 연계한 제2 테크노밸리 조성을 통해 첨단 산업 기반을 확충하고, 광주의 향토기업과 강소기업들이 세계 시장에서 경쟁할 수 있도록 적극 지원하겠다고 밝혔다.그는 '광주비전(GWANGJU-VISION)'이라는 이름으로 7대 정책 방향을 발표했다. 주요 내용은 ▲ 글로벌 산업도시 조성 ▲ 복지도시 구축 ▲ 자족도시 실현 ▲ 자연친화도시 이미지 향상 ▲ 시민자치 행정도시 구현 ▲ 정의와 공정이 살아있는 행정 실현 ▲ AI 기반 도시 조성 등이다.소 후보는 "산업계에서 오랫동안 활동하며 쌓은 경험을 바탕으로 '말이 아닌 결과로 증명하는 정치'를 하겠다"며 "이재명 대통령처럼 한 사람의 변화가 국가의 위상을 크게 바꿀 수 있음을 실감하고 있다"고 말했다.그러면서 "광주시에서도 변화와 혁신을 통해 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 도시를 만들겠다"며 "광주시민이 당당히 자부심을 가질 수 있는 더 큰 광주를 만들겠다"고 밝혔다.