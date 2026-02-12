메뉴 건너뛰기

사회

대전충청

26.02.12 14:38최종 업데이트 26.02.12 14:38

역사와 전통 숨 쉬는 600년 역사 서산해미읍성, 설맞이 민속 행사 열린다

설날 17일, 오후 1시부터 5시까지 전통문화 공연과 민속 체험 행사 열려

병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다. 사진은 지난해 설날 해미읍성에서 열린 민속놀이 공연모습. ⓒ 신영근

병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다.

12일 서산시에 따르면 설날인 17일 오후 1시부터 5시까지 서산해미읍성에서 전통문화 공연과 민속 체험 행사가 운영된다.

이번 행사는 고향을 방문하는 귀성객과 시민, 그 가족들이 잊혀가는 고유 세시 풍속을 체험할 기회를 제공하고자 마련된 것.

매년 추석과 설날, 서산해미읍성에서 열리는 민속 체험 행사는 시민과 고향을 찾는 귀성객을 비롯해 관광객들에게 즐거움을 선사하며 큰 인기를 끌고 있다.

이날 열리는 주요 공연으로는 옛날 농촌 사회 여흥을 맛볼 수 있는 대북 공연, 사물놀이, 한국무용, 줄타기가 준비돼 있다.

또한, 고향의 정취와 전통의 맛을 느껴볼 수 있는 떡메치기 시연, 전통차 시음 등 민속 체험 행사가 마련된다.

한편, 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2025~2026 한국 관광 100선'에 선정된 해미읍성은 축성 600년의 역사를 지녔다.

특히, 해미읍성은 고창읍성, 낙안읍성과 함께 원형이 잘 남아있는 대표적인 조선시대 읍성으로 사적 제116호로 지정돼 있으며, 서산 9 경중 제1경으로 우리 민족의 역사·문화적 전통이 살아 숨 쉬는 곳이다.

뿐만아니라, 지난 2014년 8월 해미읍성에서 열린 천주교 아시아 청년대회에 프렌치스코 교황이 두 차례 참석하면서 세계적으로 알려진 서산의 대표적인 관광지다.

병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다. 사진은 지난해 설날 해미읍성을 찾은 시민과 관광객 모습. ⓒ 신영근
병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다. 사진은 지난해 설날 해미읍성에서 열린 민속놀이 공연모습. ⓒ 신영근
병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다. 사진은 지난해 설날 해미읍성에서 열린 민속놀이 공연모습. ⓒ 신영근

#서산해미읍성#설날민속놀이

