역사와 전통 숨 쉬는 600년 역사 서산해미읍성, 설맞이 민속 행사 열린다

큰사진보기 ▲병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다. 사진은 지난해 설날 해미읍성에서 열린 민속놀이 공연모습. ⓒ 신영근 관련사진보기

병오년 설날을 맞아 서산해미읍성에서 다채로운 민속 행사가 열린다.12일 서산시에 따르면 설날인 17일 오후 1시부터 5시까지 서산해미읍성에서 전통문화 공연과 민속 체험 행사가 운영된다.이번 행사는 고향을 방문하는 귀성객과 시민, 그 가족들이 잊혀가는 고유 세시 풍속을 체험할 기회를 제공하고자 마련된 것.매년 추석과 설날, 서산해미읍성에서 열리는 민속 체험 행사는 시민과 고향을 찾는 귀성객을 비롯해 관광객들에게 즐거움을 선사하며 큰 인기를 끌고 있다.이날 열리는 주요 공연으로는 옛날 농촌 사회 여흥을 맛볼 수 있는 대북 공연, 사물놀이, 한국무용, 줄타기가 준비돼 있다.또한, 고향의 정취와 전통의 맛을 느껴볼 수 있는 떡메치기 시연, 전통차 시음 등 민속 체험 행사가 마련된다.한편, 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2025~2026 한국 관광 100선'에 선정된 해미읍성은 축성 600년의 역사를 지녔다.특히, 해미읍성은 고창읍성, 낙안읍성과 함께 원형이 잘 남아있는 대표적인 조선시대 읍성으로 사적 제116호로 지정돼 있으며, 서산 9 경중 제1경으로 우리 민족의 역사·문화적 전통이 살아 숨 쉬는 곳이다.뿐만아니라, 지난 2014년 8월 해미읍성에서 열린 천주교 아시아 청년대회에 프렌치스코 교황이 두 차례 참석하면서 세계적으로 알려진 서산의 대표적인 관광지다.