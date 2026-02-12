화성여성회, 킥보드 안전 문제 주민 주도 토론회 개최

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

향남읍 킥보드 문제해결을 위한 주민토론회가 2월 11일 향남행정복지센터에서 개최되었다.한미경 화성여성회 대표는 "킥보드의 안전문제가 제기되고 주민의 불만이 증폭되고 있는 상황에서 주민들과 대안을 모색하기 위해 토론회를 개최했다"고 밝혔다.이날 좌장은 이계철 시의원(도시건설위원회)이 맡았으며, 주 발제는 홍성민 교통공학박사(화성시연구원, 부 발제는 한미경 대표(화성여성회)가 맡았다. 토론자로는 권영아(학부모 대표), 김나연(충북대 박사 과정), 조영호(교통정책과 팀장)이 의견을 교환했다.홍성민 교통공학박사(화성시연구원)가 주 발제를 통해 '화성시 개인형 이동장치, 공유자전거 현황 및 주차질서 개선방안'에 대해 말했다. 그는 최근 국토교통위원회 발안소위를 통과안 법율안에 대해 소개하면서 국가 정책 변화에 따른 지자체의 대응을 주문했다. 또한 화성시의 기존 조례에 공유주차시설 설치방법 등에 대한 명시 등 가이드라인이 제시되어야 한다고 밝혔다.한미경 대표(화성여성회)는 직접적인 향남읍 주민요구의 실태를 발표했다. 한미경 대표는 "현재 나타나고 있는 주민의 보행권 침해 및 생존권적 안전 위협이 행정의 관리 부재에 원인이 있다"고 지적하면서, "향남에 반드시 지정주차제를 시행해야 한다"고 강조했다. 또한 전동킥보드 운전면허의 의무 규정을 강화할 것을 요구했다.토론자들의 열띤 토론이 이어졌다. 이들은 전동 킥보드는 이미 도시의 중요한 이동 수단으로 자리 잡았으나, 안전과 질서가 담보되지 않은 편리함은 사회적 비용을 발생시킨다고 봤다.향남읍 주민들이 보여준 뜨거운 관심은 행정의 관리 감독 강화와 시스템 개선에 대한 절실함을 대변한다고 했다. 또한 주민들의 관심 속에 지역 안전을 위해 지속적인 노력을 기울이자고 의견을 모았다.화성여성회는 "화성시는 국회의 법적 제도 마련 흐름에 발맞춰, 동탄에서 검증된 '지정위치 대여·반납제'를 향남 등 전 지역으로 신속히 확산시켜야 한다"라며, "시민의 보행권과 이용자의 안전이 공존하는 '안전한 모빌리티 선도 도시'로 거듭나기 위한 지속적인 정책적 결단이 필요한 시점이다"고 강조했다.화성시민신문이 주민토론회를 유튜브 채널로 중계했다.