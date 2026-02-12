청와대, '장동혁 불참'에 "소통·협치 기회 놓쳐 깊은 아쉬움"

큰사진보기 ▲홍익표 정무수석이 12일 청와대 춘추관에서 이날 예정됐다 취소된 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표 오찬 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.2.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

청와대는 12일 예정됐던 이재명 대통령과 여야 교섭단체 대표의 오찬 회동이 장동혁 국민의힘 대표의 갑작스러운 불참 결정으로 취소된 데 대해 깊은 아쉬움을 표했다.특히 대통령과 약속한 일정을 당일 취소한 것, 또한 국민의힘이 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회에서 대법관증원·재판소원법 등 사법개혁안이 처리된 것을 불참 이유로 꼽은 것에 대해서는 매우 유감을 표했다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑을 통해 "오늘 예정됐던 여야 정당 대표 오찬 회동이 장동혁 대표의 갑작스런 불참 의사 전달로 취소됐다"면서 "이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다. 그런 취지를 살릴 수 있는 기회를 놓쳤다는 데 깊은 아쉬움을 전했다"고 밝혔다.이어 "그럼에도 청와대는 국민의 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다"며 "이재명 정부는 상호 존중과 책임 있는 대화를 통한 협치의 길을 이어가도록 하겠다"라고 덧붙였다.참고로 대통령과 제1야당 대표의 만남이 일방의 사정으로 회담 당일 취소된 건 전례를 찾기 힘든 일이다.회담 하루 전 취소된 사례는 있다. 2016년 11월 최순실 국정농단 사태 때다. 당시 더불어민주당 대표였던 추미애 의원이 퇴진 압박을 받고 있던 전직 대통령 박근혜씨와 단독 회담을 하기로 했다가 당 안팎의 반발을 받고 회담 하루 전 만남을 취소했다.홍 수석은 장동혁 대표의 불참에 대한 이 대통령의 특별한 언급은 없었다고 했다. 홍 수석이 전달 받은 불참 사유는 '국회 상황'이었다. 그는 관련 질문에 "아마 법사위 상황과 연관된 것 같다. 그 문제를 이유로 청와대 오찬 회동이 어렵다는 뜻을 전달해 왔다"고 답했다. 그러면서 국민의힘 일각에서 법사위 상황을 청와대의 '오더'인양 해석한 것에 대해 강한 유감을 표했다.홍 수석은 먼저 "빠른 시일 내 야당과의 대화나 만남 계획을 계속 추진할 것이냐"는 질문에 "그 문제에 대해서는 제가 어떻게 확실한 답을 드리기는 어렵다. 다만 청와대는 대화의 문은 항상 열려 있다, 이렇게 원칙적으로 말씀을 드리고 싶다"고 했다.그러나 그는 "국회 상황과 연계해서 대통령과 약속된 일정을 취소한 것에 대해서는 매우 유감스럽게 생각한다"며 "특히 오전에, 국민의힘 입장에서 마치 국회 상황을 대통령실과 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다"고 지적했다.김민수 국민의힘 최고위원이 이날 당 최고위원회의에서 "(재판소원제는) 이재명의 대법원 유죄를 우려한 이재명 무죄법이다. 이런 막장 법안을 통과시킨 것을 유야무야 넘어가기 위해서 여야 대표 간 오찬 회동을 잡은 것이냐"고 주장한 것을 꼬집은 것.홍 수석은 "국회 일정, 국회의 어떤 상임위 운영과 관련된 것은 여당이 알아서 하는 일"이라며 "그 과정에서 청와대가 어떠한 형태의 관여나 개입, 이런 것은 전혀 없다"고 강조했다. 또 "그러한 국회 일정을 이유로 해서 예정된 오찬 일정을 취소한 것은 매우 유감스럽다"고 반복했다.그는 오찬 회동 일정을 법사위 다음날로 잡은 배경 등을 묻는 질문에도 "법사위 일정과 오찬 회동 일정은 전혀 관련이 없다"며 "청와대가 일정을 잡을 때 국회 상임위 일정까지 다 고려하고, 어떤 법안이 통과되는지를 보면서 일정을 잡지는 않는다"고 답했다.또한 이번 오찬 회동은 지난 5일 국회에서 장 대표를 예방 했을 때 '형식에 구애 없이 대통령과 만나고 싶다'는 요청을 받고 그에 따라 준비된 것임도 지적했다. 특히 "설 명절을 앞두고 국민들께 국민적 통합에 관련된, 좀 더 희망적인 메시지를 전달했으면 하는 바람에서 (오늘) 오찬 회동을 준비했던 것"이라고 부연했다.이번 회동 불발로 민생 법안 처리에 차질이 예상되는 것에 대해서는 "대통령께서 여러 차례 국무회의 등을 통해 입법 상황 지연에 대한 아쉬움과 유감을 표명하신 바 있다"며 "국가와 국민을 위해서 필요한 법과 제도에 대해서는 조금 더 협력적으로 국회 분위기가 만들어졌으면 좋겠다"고 밝혔다.아울러 "(청와대도) 필요하다면 입법과 관련해 여야 협의나 그 과정에서 지원해야 될 일이 있다면 최선의 노력을 다하도록 하겠다"며 "국가와 국민을 위한 관련 법과 제도가 좀 더 신속하게 국회에서 마무리되기를 기대한다"고 덧붙였다.'장동혁 대표가 불참하더라도 정청래 대표와는 오찬 회동이 가능한데 취소한 배경이 있냐'는 질문도 나왔다. 최근 민주당·조국혁신당 합당 논의와 2차 종합특검 추천 논란 등으로 불거진 당청 엇박자를 해소할 기회가 될 수 있다는 취지였다.이에 대해 홍 수석은 "특별한 이유 없다"며 "오늘 오찬 회동의 취지는 여당과 제1야당 당대표를 모시고 국정 전반에 대한 논의를 하는 자리였기 때문에 장 대표가 불참한 상황에서 오늘 자리를 갖는 것은 큰 의미가 없다고 판단했다"고 말했다.당무개입 논란으로 번졌던 강득구 민주당 최고위원의 페이스북 글의 진위를 묻는 질문도 나왔다. 앞서 강 최고위원은 '홍 수석과 소통한 결과, 지방선거 이후 합당하고 통합 전당대회를 했으면 하는 것이 대통령의 바람'이란 글을 올렸다가 삭제하고 "의원실 내부의 실수로 사실관계가 다르다"고 사과한 바 있다.홍 수석은 '정무수석이 대통령의 뜻을 오판해 잘못 전달했다는 지적이 있다'는 취지의 질문에 "그것도 다 사실이 아니다. 그와 관련돼서 소통한 사람도 없다"고 반박했다.그러면서 "그것은 강득구 의원의 개인적인, 전혀 사실과 무관한 실수였다"며 "청와대의 기본 입장은 어떠한 형태든 당과 관련된 일에 대해서는 당이 알아서 판단하기를 바라고 있고 그에 대한 결정을 존중한다"고 밝혔다.