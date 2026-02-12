광주은행 '자녀 통장 만들고 용돈 받으세요'

큰사진보기 ▲광주은행 '아이Wa(와) 함께하는 첫 금융 이벤트'. ⓒ 광주은행 관련사진보기

광주은행은 오는 4월 30일까지 비대면으로 미성년자 계좌와 체크카드를 개설하는 고객에게 용돈을 주는 '아이Wa(와) 함께하는 첫 금융 이벤트'를 실시한다고 12일 밝혔다.이벤트는 광주 Wa뱅크(APP)의 '아이Wa 계좌 개설' 서비스를 통해 참여할 수 있다.부모(법정대리인)가 19세 미만 자녀 명의로 계좌를 개설하면 해당 계좌로 현금 5000원을 지급한다.만 12세 이상 자녀는 '아이Wa 체크카드'도 함께 발급할 수 있다.체크카드 발급 시 2000원의 혜택을 제공하며, 카드 수령 후 1만원 이상을 이용하면 다이소 모바일 상품권 3000원을 추가로 지급한다.계좌 개설과 카드 발급 혜택을 모두 충족할 경우 자녀 1인당 최대 1만 원의 혜택을 받는다.'아이Wa 계좌'와 '아이Wa 체크카드'는 복잡한 서류 제출이나 영업점 방문 없이 법정대리인이 미성년 자녀의 입출금 계좌와 체크카드를 비대면으로 간편하게 개설하거나 발급받을 수 있다.이벤트는 오는 4월 30일까지 선착순 2000좌 한도로 진행하며, 부모(법정대리인) 기준 문자 마케팅 수신에 동의한 고객에 한해 요건 충족 시 자동 응모된다.